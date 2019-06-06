Türksat'tan hareket halindeki kara araçlarına kesintisiz internet hizmeti

ARİFE YILDIZ ÜNAL - Türksat AŞ tarafından geliştirilen Hareket Halinde Uydu İletişim anteniyle karada seyreden tüm araçlara uydu üzerinden internet hizmeti sunulabilecek.

AA muhabirinin, şirket yetkililerinden aldığı bilgiye göre, firmanın özgün olarak geliştirdiği SOTM (SATCOM On The Move / Hareket Halinde Uydu İletişimi) çözümüyle sabit uydu iletişimine hareketlilik kazandırıldı.

Türksat AŞ, hem askeri hem de sivil kullanıcıların ihtiyaçlarını karşılayacak düzeyde tasarlanan anten sayesinde, sunduğu hizmetle ilgili donanımı da sağlayan firma konumuna yükseldi.

Hareket Halinde Uydu İletişimi donanımının ilk sürümü, deniz platformlarına özel olarak geliştirildi. Bu platformlarda, Türksat'ın bir sonraki hedefi sivil kullanıcılara ulaşmak olarak belirlendi.

Sivillere yönelik hizmet açısından bakıldığında, söz konusu uydu iletişiminin donanımında sivil kullanıcılara fiyat ve kullanım avantajı sağlayacak değişiklikler yapılacak.

Firmanın, anten için çizdiği yol haritasında, diğer platformlar ve uygulamalar da yer alıyor.

Söz konusu antenin kara araçları için olan ilk örneği bu yılın başında üretilirken, sürümün yıl sonuna kadar tamamlanması planlanıyor.