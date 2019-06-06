FİNANS

Türksat'tan hareket halindeki kara araçlarına kesintisiz internet hizmeti

FİNANS HABERLERİ  | 06.06.2019 11:25 | Son Güncelleme

Türksat AŞ tarafından geliştirilen antenle hareket halindeki kara taşıtlarına uydu üzerinden internet hizmeti verilebilecek - Ka-Bantta çalışan anten, fiber ve GSM altyapılarının olmadığı yerlerde, ekonomik ve kesintisiz şekilde internet bağlantısı imkanı sağlıyor

ARİFE YILDIZ ÜNAL - Türksat AŞ tarafından geliştirilen Hareket Halinde Uydu İletişim anteniyle karada seyreden tüm araçlara uydu üzerinden internet hizmeti sunulabilecek.

AA muhabirinin, şirket yetkililerinden aldığı bilgiye göre, firmanın özgün olarak geliştirdiği SOTM (SATCOM On The Move / Hareket Halinde Uydu İletişimi) çözümüyle sabit uydu iletişimine hareketlilik kazandırıldı.

Türksat AŞ, hem askeri hem de sivil kullanıcıların ihtiyaçlarını karşılayacak düzeyde tasarlanan anten sayesinde, sunduğu hizmetle ilgili donanımı da sağlayan firma konumuna yükseldi.

Hareket Halinde Uydu İletişimi donanımının ilk sürümü, deniz platformlarına özel olarak geliştirildi. Bu platformlarda, Türksat'ın bir sonraki hedefi sivil kullanıcılara ulaşmak olarak belirlendi.

Sivillere yönelik hizmet açısından bakıldığında, söz konusu uydu iletişiminin donanımında sivil kullanıcılara fiyat ve kullanım avantajı sağlayacak değişiklikler yapılacak.

Firmanın, anten için çizdiği yol haritasında, diğer platformlar ve uygulamalar da yer alıyor.
Söz konusu antenin kara araçları için olan ilk örneği bu yılın başında üretilirken, sürümün yıl sonuna kadar tamamlanması planlanıyor.

Bu sürüm, ilk aşamada, askeri araçlara yönelik olacak. Daha sonra otobüs gibi sivil araçlara yönelik çözümler de piyasaya sürülecek.

Türksat, Hareket Halinde Uydu İletişimi antenine, farklı uydu operatörleriyle çalışabilme (roaming) yeteneği de kazandıracak.

Anten, Türksat'ın sunduğu uydu iletişim hizmetleri doğrultusunda, Ka-Bantta (Yahsat ve Eutelsat uydu operatörlerince sağlanan ve temelinde internet hizmeti yatan bir uydu sistemi) çalışıyor.

Fiber ve GSM altyapılarının olmadığı yerlerde ekonomik ve kesintisiz iletişime olanak tanıyan anten, denizin yanı sıra karada da uydudan internet bağlantısı sağlıyor.

Hareket halindeyken Ka-Bant üzerinden 6 mbps yükleme/25 mbps indirme hızında internet bağlantısına imkan veren sistem, fiziki karasal sınırlar içinde ve Türkiye kıyılarında kullanılabiliyor.

Türksat 5B haberleşme uydusu uzaya gönderildikten sonra ise Ka-Bant üzerinden Kuzey Afrika, Orta Doğu ve Akdeniz kapsama alanında internet hizmeti verilmesi hedefleniyor.

Onlarcası tek noktada birleşiyor! Dünyanın ikinci büyüğü Onlarcası tek noktada birleşiyor! Dünyanın ikinci büyüğü
Domates ve domates ürünleri ihracatından 603 milyon dolarlık gelir sağlandıDomates ve domates ürünleri ihracatından 603 milyon dolarlık gelir sağlandı
Avrupa Birliğinden Aslı Elif Tanuğur Samancı’ya “İş Ödülü”Avrupa Birliğinden Aslı Elif Tanuğur Samancı’ya “İş Ödülü”
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Hareket Halinde Uydu İletişim anteni Türksat AŞ

En Çok Okunan Haberler

Yürek yakan olay! Feci şekilde canına kıydı!

Yürek yakan olay! Feci şekilde canına kıydı!

Bayram tatilinin şu ana kadarki kaza bilançosu ağır oldu!

Bayram tatilinin şu ana kadarki kaza bilançosu ağır oldu!

Kadıköy- Eminönü vapurunda korku dolu anlar! Özel harekat polisleri sevk edildi!

Kadıköy- Eminönü vapurunda korku dolu anlar! Özel harekat polisleri sevk edildi!

Denizin üstüne yapılıyor!

Denizin üstüne yapılıyor!

"Milli görev" dedi, çağrı yaptı!

"Milli görev" dedi, çağrı yaptı!

'Doğal klima' Herkes oraya akın ediyor

'Doğal klima' Herkes oraya akın ediyor

Mynet'te anlık olarak en çok izlenen hisseler
Hisse Adı

İlginizi Çekebilir

16 farklı kategoride yüzbinlerce ürün Babalar Günü Hediye rehberinde!

16 farklı kategoride yüzbinlerce ürün Babalar Günü Hediye rehberinde!

ABD'den flaş Türkiye kararı

ABD'den flaş Türkiye kararı

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Sakarya Ticaret Borsası

Sakarya Ticaret Borsası

Teknik Proje Yarışması kazananları ödüllerine kavuştu

Teknik Proje Yarışması kazananları ödüllerine kavuştu

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Bakan Pakdemirli: Trüf mantarında hedef 350 milyon dolarlık ticaret hacmi

Bakan Pakdemirli: Trüf mantarında hedef 350 milyon dolarlık ticaret hacmi

Tokat'ta domates fidesi ekimi başladı

Tokat'ta domates fidesi ekimi başladı

Domates ve domates ürünleri ihracatından 603 milyon dolarlık gelir sağlandı

Domates ve domates ürünleri ihracatından 603 milyon dolarlık gelir sağlandı

Avrupa Birliğinden Aslı Elif Tanuğur Samancı’ya “İş Ödülü”

Avrupa Birliğinden Aslı Elif Tanuğur Samancı’ya “İş Ödülü”

Turizme bayram dopingi! Doluluk oranı yüzde 95'i aştı

Bayram dopingi! Yüzde 95'i aştı

'Güneydoğu'da genç kızlarımıza iş sahaları açacağız'

'Güneydoğu'da genç kızlarımıza iş sahaları açacağız'

İ.M.K.B endeksleri, haberler, Kapalıçarşı, Uluslararası parite ve verileri eşanlı olarak verilmektedir. İMKB isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. İMKB ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen İMKB'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.