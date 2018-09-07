FİNANS

Türksat'tan "Model Uydu Yarışması"

FİNANS HABERLERİ  | 07.09.2018 10:43 | Son Güncelleme

"Türksat Model Uydu Yarışması"nın üçüncüsü 20-23 Eylül'de İstanbul'da gerçekleştirilecek

"Türksat Model Uydu Yarışması"nın üçüncüsü 20-23 Eylül'de İstanbul'da düzenlenecek.

Türksat AŞ'den yapılan açıklamaya göre, Türkiye'de üniversite ve yüksek lisans öğrencileri arasında düzenlenen "Türksat Model Uydu Yarışması"nın üçüncüsü, Türkiye Teknoloji Takımı iş birliğiyle 20-23 Eylül'de yapılacak.

Havacılık, uzay ve teknoloji festivali "Teknofest İstanbul" kapsamında gerçekleştirilecek yarışma, 22 takımın katılımıyla İstanbul Yeni Havalimanı'nda düzenlenecek.

Öğrenciler, yarışmada, "tasarla-yap-uçur" modeliyle gerçek uydu sistemlerinin yapım süreçlerini birebir uygulama şansı elde ederken, farklı üniversite takımlarıyla tecrübe paylaşımı ve sektörde faaliyet gösteren kurumlar, şirketler, uzmanlar ve mühendislerle iletişim imkanı bulacak.

Yarışma sonunda, birinci takıma 2 bin liralık, ikinci takıma bin 500 liralık ve üçüncü takıma bin liralık, anlaşmalı teknoloji mağazalarından hediye çeki verilecek.

Yarışmayla ilgili detaylı bilgiye www.modeluydu.org adresinden ulaşılabilecek.

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Anahtar Kelimeler:
TEKNOFEST Türksat Model Uydu Yarışması

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