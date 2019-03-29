Türksat'tan satış ve kar rekoru

ARİFE YILDIZ ÜNAL - Türksat AŞ, coğrafi istikrarsızlıklara, döviz ve faizdeki olumsuz gelişmelere ve televizyon yayıncılığı sektöründe yaşanan daralmaya rağmen geçen yıl tarihinin en yüksek net satış ve kar rakamlarına ulaştı.

AA muhabirinin, Türksat'ın faaliyet raporundan derlediği bilgiye göre, şirket, ülkenin teknolojik değişim ve gelişimine öncülük etmeye ve fark yaratan işlere imza atarak sağlam temeller üzerinde yükselmeye çalışıyor.

Coğrafi istikrarsızlıklara, döviz ve faizdeki olumsuz gelişmelere, televizyon yayıncılığı sektöründe yaşanan daralmaya rağmen 2018 yılında, Türksat tarihinin en yüksek net satışları, faaliyet karı, Faiz, Vergi ve Amortisman Öncesi Kar (FAVÖK) ve dönem karı sonuçlarını elde etti.

Bu yıl 15. yılını kutlayacak olan şirket, 2018'de yüzde 35 büyüyerek net satışlarını 1,7 milyar liraya yaklaştırdı. Şirketin FAVÖK'ü yıllık bazda yüzde 53,2 artışla 601 milyon liraya yükseldi. FAVÖK marjı ise bir önceki yıla kıyasla 4,2 puan artarak yüzde 35,9 oldu. Geçen yılı 333 milyon liralık faaliyet karı ve 491 milyon liralık dönem karıyla tamamlayarak başarılı bir yılı geride bırakan şirketin, faaliyet karı yüzde 104, dönem karı ise yüzde 106 arttı.