FİNANS

TURKSPORU dergisinin ikinci sayısı Dergilik'te

FİNANS HABERLERİ  | 28.11.2018 14:15 | Son Güncelleme

Dünya ikincisi olan Ampute Milli Futbol Takımı'nın kapak konusu olduğu TURKSPORU dergisi, Avrupa Atletizm Şampiyonası gibi özel dosyaları da okuyucularıyla buluşturuyor

İSTANBUL (AA) - Turkcell'in yeni yüzü TURKSPORU dergisinin ikinci sayısı, Dergilik'te yayımlandı.

Turkcell'den yapılan açıklamaya göre, Turkcell’in Türk sporuna destek olmak amacıyla ortaya koyduğu TURSKPORU projesinin yeni adımı olan TURKSPORU dergisinin ikinci sayısı, Dergilik uygulamasındaki yerini aldı.

İlk sayısıyla 50 bini aşkın okuyucuya ulaşan dergi, ikinci sayısında da sporla ilgili tüm gelişmeleri, başarı hikayelerini, röportajları ve spora dair merak edilen tüm konuları sporseverlerle buluşturuyor.

\

- Milli sporcuların gurur sayısı

TURKSPORU dergisinin yeni sayısı, Türkiye'deki milli sporcuların gurur veren başarılarına yer veriyor. Dergi; kapağını, tüm engelleri aşarak dünya ikincisi olmayı başaran Ampute Milli Takımı'na ayırırken, bununla birlikte Berlin'deki Avrupa Atletizm Şampiyonası'nda tarih yazan Türk atletlere özel bir dosya da dergide yer alıyor.

Öte yandan, serbest dalışta kırdığı dünya rekorunu, Cumhuriyet'e ithaf eden Şahika Ercümen ve Avrupa Şampiyonası'nda 19 madalya kazanan paralimpik atletlerin başarı hikayeleri de derginin ikinci sayısında okunabilecek.

TURKSPORU dergisinin ikinci sayısında ayrıca, milli atletler Yasmani Copello Escobar ve Melike Malkoç'un özel röportajları, Turkcell Platinum sponsorluğunda Türkiye’nin dört bir yanında gerçekleşen golf, balıkçılık ve yelken etkinlikleriyle birlikte e-spor'un gelişimini ortaya koyan makaleler de okuyucuları bekliyor.

\

- TURKSPORU kotadan yemiyor

Bine yakın yabancı dergiyle birlikte, uygulama üzerinde bin 500 dergi ve toplamda bin 700'e yakın içeriğe sahip olan Dergilik uygulaması içinde yer alan TURKSPORU dergisi; TURKSPORU’na damga vuran milli sporcularla çok özel röportajlar, farklı spor dallarıyla ilgili ilginç bilgiler, başarı hikayeleri ve TURKSPORU ile ilgili son gelişmelerin yer aldığı zengin içeriğiyle sporseverlerle buluşmaya devam ediyor.

Turkcell kullanıcıları, TURKSPORU dergisini Dergilik uygulamasından internet paketlerinden yemeden okuyabiliyor. Ayrıca, Dergilik uygulamasını indirerek ilk defa giriş yapanlara 1 GB internet hediye ediliyor.

Bütün operatörlerin kullanıcıları, TURKSPORU dergisine, ücretsiz olarak erişebiliyor.

İşte Çukur’un en sevilen karakterinin memleketi İşte Çukur’un en sevilen karakterinin memleketi
Dünyanın en büyük seracılık fuarı Growtech Eurasia açıldıDünyanın en büyük seracılık fuarı Growtech Eurasia açıldı
Asırlık projede 2,5 saatlik yol 1 saat 10 dakikaya düştüAsırlık projede 2,5 saatlik yol 1 saat 10 dakikaya düştü
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Dergilik TURKSPORU

En Çok Okunan Haberler

Ahmet Takan'dan bomba iddia: 3600 ek gösterge Berat Albayrak'a takıldı!

Ahmet Takan'dan bomba iddia: 3600 ek gösterge Berat Albayrak'a takıldı!

Erdoğan'la tokalaşmadı!

Erdoğan'la tokalaşmadı!

TP'den akaryakıtta 5 kuruş daha indirim

TP'den akaryakıtta 5 kuruş daha indirim

Tarım Bakanı uyardı! Bu ürünlerden uzak durun

Tarım Bakanı uyardı! Bu ürünlerden uzak durun

Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun toplantı tarihi belli oldu

Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun toplantı tarihi belli oldu

Plastik poşetlere ücret uygulaması Meclis'ten geçti, uygulamayana ceza var !

Plastik poşetlere ücret uygulaması Meclis'ten geçti, uygulamayana ceza var !

Mynet'te anlık olarak en çok izlenen hisseler
Hisse Adı

İlginizi Çekebilir

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'tan piyasa mesajı

Bakan Albayrak'tan piyasa mesajı

FED faiz kararını açıkladı

FED faiz kararını açıkladı

Rus tur operatörleri Türkiye’ye turlarında euro kullanacak

Rus tur operatörlerinin flaş Türkiye kararı!

Benzine gece yarısından sonra indirim geliyor

Benzine gece yarısından sonra indirim!

İstanbul'da tarihi açılış! 6 milyar Euroluk yatırım

İstanbul'da tarihi açılış! 6 milyar Euroluk yatırım

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Gıda sektörünün devleri Bursalı firmalarla buluştu

Gıda sektörünün devleri Bursalı firmalarla buluştu

İnternetten kartlı ödemeler alışveriş haftasında 975 milyon lira ile rekor kırdı

İnternetten kartlı ödemeler alışveriş haftasında 975 milyon lira ile rekor kırdı

Dünyanın en büyük seracılık fuarı Growtech Eurasia açıldı

Dünyanın en büyük seracılık fuarı Growtech Eurasia açıldı

Asırlık projede 2,5 saatlik yol 1 saat 10 dakikaya düştü

Asırlık projede 2,5 saatlik yol 1 saat 10 dakikaya düştü

Ziraat Odası Başkanı Kenar: Çiftçi stokçu değil, depocudur

Ziraat Odası Başkanı Kenar: Çiftçi stokçu değil, depocudur

Türkiye’nin en büyük saatçisi: “Böyle giderse Türkiye'de 5 yıl içinde saat perakendecisi kalmayacak”

Türkiye’nin en büyük saatçisi: “Böyle giderse Türkiye'de 5 yıl içinde saat perakendecisi kalmayacak”

İ.M.K.B endeksleri, haberler, Kapalıçarşı, Uluslararası parite ve verileri eşanlı olarak verilmektedir. İMKB isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. İMKB ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen İMKB'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.