İSTANBUL(AA) - "TürkTraktör Akademi Bayi Kampı", sektöre donanımlı çalışan kazandırmaya devam ediyor.

TürkTraktör'den yapılan açıklamaya göre, Türkiye tarım sektörünün öncü markası TürkTraktör, 2012'de bir ilki gerçekleştirerek TürkTraktör Akademi'yi faaliyete geçirdi.

Sektörün her kesimine 365 gün eğitim vizyonu ile ilerleyen akademi kapsamında yıl boyunca farklı illerde ve TürkTraktör fabrikalarında gerçekleştirilen teknik ve saha eğitimlerinin yanı sıra yılda bir kez de tarlada bayi kampı düzenleniyor.

Yüksek hizmet standardının çalışanlar tarafından bütün aşamalarda benimsenmesi ve böylece müşteri memnuniyetinin artırılması hedefiyle tasarlanan, tarım sektörünün ilk ve tek bayi kampı, bu yıl Antalya'da 7. kez düzenlendi ve eğitimlerle bugüne dek toplamda 2 bin 500 kişiye ulaşıldı.

Fikir liderlerinin de zaman zaman katılım gösterdiği kampın bu yılki ziyaretçileri arasında Akdeniz Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Ünal ve Akdeniz Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Davut Karayel de yer aldı.