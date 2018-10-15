TürkTraktör, Dünya Kadın Çiftçiler Günü'nü kadın çiftçilerle kutladı

"Türkiye’deki çalışan kadınların yüzde 30’u tarımda. Türkiye Ziraat Odaları Birliği'nin paylaştığı en son verilere göre, ülkemizde 2,8 milyon kadın çiftçi var. Ancak tarımdaki kadınların yüzde 93’ten fazlası kendi adına sosyal güvenlik sistemine kayıtlı değil. Bu rakamlar hiç de azımsanacak düzeyde değil. Emeğin yoğun olduğu tarım ve hayvancılıkla uğraşan çiftçi kadınlar, günün çok uzun saatlerini çalışarak kırsal alanda ailenin geçimini sağlarken, Türkiye tarım ekonomisini de destekliyorlar. Kadın çiftçilerin emeğinin karşılığını alması ve katkılarının artırılması ancak onların tarımda modern ve doğru tekniklerin uygulanması, mekanizasyon kullanımı, ürün ekonomisi gibi eğitimler ile sağlanabilir. Ülkemizde umut veren ve kadın emeğine değer katan önemli çabalar görüyoruz. Biz de üzerimize düşen sorumluluğu ‘Filizlerin Mucizeleri’ projemiz ile yerine getiriyoruz."

Özdöngül, kadın çiftçilerin her gün hatırlanması ve takdir edilmesi gerektiğini belirterek, şunları kaydetti:

TürkTraktör’den yapılan açıklamaya göre, TürkTraktör, New Holland Sakarya bayisi Yılmaz Traktör’ün de katkılarıyla Sakarya ve çevresindeki illerden kadın çiftçileri 15 Ekim Dünya Kadın Çiftçiler Günü’nü kutlamak üzere Erenler'deki fabrikasında ağırladı.

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- "Filizlerin Mucizeleri" projesi

Nebi Özdöngül, "Filizlerin Mucizeleri" projesi ile tarım ve otomotiv alanlarında kadınları cesaretlendiren önemli çalışmalara imza attıklarını, projenin tarımsal üretim ayağında, kooperatifçilik, girişimcilik, toplumsal cinsiyet eşitliği, tarımda mekanizasyon, iş sağlığı ile güvenliği ve iyi tarım uygulamaları ana eğitim konuları başta olmak üzere kadın çiftçileri desteklediklerini bildirdi.

Özdöngül, "Geçen sene bu projeyle Türkiye için yeni bir ürün olan karabuğday ekimini kadın çiftçiler ile birlikte başlattık. Şimdi ise kendi kurdukları kooperatif üzerinden üretim, satış, pazarlama faaliyetlerini sürdürüyorlar. Kadın çiftçilerimizin bilinçlenmesi ve girişimciliğini artırmasını gelecek için gerekli olduğunu görüyor, bugün onları bu gayretli çalışmaları için kutluyoruz." ifadelerini kullandı.

