TürkTraktör en çok tercih edilen şirketler arasında

İSTANBUL (AA) - TürkTraktör, iş makineleriyle, sektörde yaşanan daralmaya rağmen, yılın ilk 5 ayında hem gerçekleştirdiği toplu satışlar hem de pazara sunduğu yeni ürünlerle iddiasını göstermeye devam etti.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, TürkTraktör, Case ve New Holland markalı iş makinelerini başta inşaat, maden, altyapı, hafriyat, üretim ve tarım olmak üzere farklı alanlarda faaliyet gösteren işletmelere sunuyor.

2019 yılında gerek ürünleri gerekse müşteri odaklı hizmetleriyle, iş makinesi kullanıcıları tarafından en çok tercih edilen markalar arasında yer alan TürkTraktör, pazara girdiği 2013 yılından bu yana kazıcı-yükleyiciler, nokta dönüşlü mini yükleyiciler, mini ekskavatörler, teleskopik yükleyiciler, lastik tekerlekli yükleyiciler ve paletli ekskavatörlerden oluşan 6 farklı ürün grubu ile hizmet veriyor.

TürkTraktör iş makineleri, işletmeler tarafından zorlu saha koşullarında gösterdiği üstün performans, verimlilik artışı, satış sonrasında sağlanan servis hizmetleri, hızlı yedek parça temini ve yeni makine alımı yapmak isteyenler için kurguladığı cazip kampanyalarıyla tercih ediliyor.