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TürkTraktör markası Case IH, Adana Tarım Fuarı'nda

FİNANS HABERLERİ  | 08.11.2018 15:35 | Son Güncelleme

TürkTraktör Satıştan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Rehda Cem Akyüz: - "Adana Fuarı'nda Ankara ve Erenler’deki fabrikalarımızda üretilen yerli modellerimizi yüzde 12'lik indirim oranıyla çiftçilerimize sunuyoruz. Böylece çiftçinin traktör ihtiyacına yönelik Enflasyonla Topyekün Mücadele Programı'nı da destekliyoruz"

İSTANBUL (AA) - TürkTraktör markası Case IH, Adana Tarım Fuarı'nda Puma X serisini görücüye çıkarırken, yerli modellerdeki yüzde 12'lik indirim ile çiftçinin yanında olduğunu bir kez daha gösterdi.

TürkTraktör'den yapılan açıklamaya göre, TürkTraktör'ün markası Case IH, Adana Tarım Fuarı'ndaki bin 215 metrekarelik tanıtım alanında ziyaretçilerini yeni ürünler ve ihtiyaçlara yönelik tasarlanmış kampanyalarla karşılıyor.

Geçen sene dünyadaki 175. yılını kutlayan Case IH, bu yıl büyük işletmelerin en gözde ürünü olmaya aday olan ve Puma ailesinin en yeni üyesi yakıt tasarruflu Tier 4B motora sahip ekonomik Puma X’i ziyaretçilerin beğenisine sundu.

Fuardaki Case IH standında, aynı zamanda bahçe sahiplerinin beğenisini toplayan Case IH JXB serisinin yanı sıra Case IH Optum CVX, JXC, MaxPro, Farmall C, PUMA ve Maxxum serisi traktörler de sergileniyor.

- "Yerli modelleri, yüzde 12'lik indirimle sunuyoruz"

Açıklamada görüşlerine yer verilen TürkTraktör Satıştan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Rehda Cem Akyüz, Akdeniz Bölgesi'nin önemli illerinin başında gelen ve yüz ölçümünün yaklaşık yüzde 38'i tarım alanı olan Adana'da, çiftçilerin mekanizasyonu ve akıllı tarım uygulamalarını takip eden bir profilde olduğunu kaydetti.

Akyüz, "Bu yüzden 'Profesyonelerin Tercihi' Case IH olarak, daha fazlasını isteyen bölge çiftçimizin ihtiyaçlarını karşılamak için Adana Tarım Fuarı'nda bir kez daha bir aradayız. Adana'ya bu yıl Case IH ürün ailesinin en yeni üyesi olan Puma X ile birlikte geldik. Avrupa’da satılan versiyonu ile bire bir aynı olan bu model, Puma Tier 4B'nin tüm güçlü yanlarını korumanın yanı sıra daha ekonomik hale getirilmiş yeni bir seri." bilgilerini verdi.

TürkTraktör olarak üretim ve kampanyalarının odağında daima çiftçilerin bulunduğunu vurgulayan Akyüz, değişen ekonomik şartları da göz önüne alarak Adana Fuarı'nda Ankara ve Erenler’deki fabrikalarında üretilen yerli modellerini yüzde 12'lik bir indirim oranıyla çiftçilere sunduklarını, böylece çiftçinin traktör ihtiyacına yönelik Enflasyonla Topyekun Mücadele Programı'nı da desteklediklerini bildirdi.

Akyüz, fuarda çiftçileri çok geniş bir ürün yelpazesiyle karşıladıklarını belirterek, şunları kaydetti:

"Case IH, Türkiye genelindeki hizmet verdiği noktalarında satış, servis ve yedek parça hizmetlerini bir arada ve tek noktadan, belirli servis standartlarında sunuyor. Bu noktalar gerek atölye imkanları gerekse de müşteri hizmetleri ile teknik ve idari alanlarıyla örnek işletmeler olarak dikkati çekiyor."

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