FİNANS

TürkTraktör yılın ilk yarısında yurt dışı satış cirosunu yüzde 45 artırdı

FİNANS HABERLERİ  | 31.07.2019 12:10 | Son Güncelleme

Şirket, yılın ilk 6 aylık dönemini toplam 1 milyar 740 milyon lira ciro ile kapattı, yurt dışı satış cirosu ise yüzde 45 artarak 1 milyar 68 milyon liraya ulaştı - TürkTraktör Genel Müdürü Aykut Özüner - "Yurt dışı satışlarımızı 2019 ilk yarısında, geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre yüzde 20 artırarak 7 bin 562 adede çıkardık"

İSTANBUL (AA) - Kuruluşunun 65. yılını kutlayan TürkTraktör, 2019 yılının ilk yarısına ait finansal sonuçlarını açıkladı.

TürkTraktör'den yapılan açıklamaya göre, şirket yılın ilk 6 aylık dönemde 10 bin 56 adet traktör ve 6 bin 338 adet motor üretirken Türkiye’nin toplam traktör üretiminin yüzde 75'ini tek başına karşıladı.

Ürettiği traktörlerini dünyada 130'dan fazla ülkeye ihraç eden şirket, yurt dışı satış adedini geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 20 artırarak 7 bin 562 adede çıkardı. Şirket, Türkiye'nin toplam traktör ihracatının da yüzde 88'ini tek başına gerçekleştirdi.

TürkTraktör yurt içi ve yurt dışı pazarlarına sunduğu traktörleriyle ocak-haziran 2019 döneminde toplam 11 bin 912 adet satış yaptı.

2019'un ilk yarısını 1 milyar 740 milyon lira toplam ciro ile kapatan TürkTraktör'ün, yurt dışı satış cirosu ise yüzde 45 artarak 1 milyar 68 milyon liraya ulaştı.

TürkTraktör'ün yılın ilk 6 aylık dönemdeki brüt karı 223 milyon lira, brüt kar marjı yüzde 12,8 olarak gerçekleşirken, faaliyet karı 79 milyon lira ve FAVÖK tutarı ise 143 milyon lira olarak gerçekleşti. Şirketin faaliyet kar marjı ve FAVÖK marjı sırası ile yüzde 4,6 ve yüzde 8,2 olurken, net karı ise 21 milyon lira olarak kaydedildi.

- "Tam 12 yıldır traktör pazarında lideriz"

Açıklamada görüşlerine yer verilen TürkTraktör Genel Müdürü Aykut Özüner, ihracatta sürekli yükselen bir grafiğe sahip olmaktan dolayı büyük bir memnuniyet duyduğunu belirterek, "Yurt dışı satışlarımızı 2019 ilk yarısında geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre yüzde 20 artırarak 7 bin 562 adede çıkardık. Tarım ve hayvancılığın en ileri seviyede uygulandığı Kuzey Amerika'ya 2019'un ilk 6 ayında gerçekleştirdiğimiz ihracatta da önemli bir artış yakalarken, dünya tarımında bizim ürettiğimiz teknoloji ve ürünlerin tercih edilmesinin gururunu yaşıyoruz. Buna en güzel örneklerden biri de 2019 Nisan ayında hem New Holland hem de Case IH markalarımızda ülkemiz çiftçisiyle buluşturduğumuz Türkiye'nin ilk yarı otomatik şanzımana sahip yerli traktörlerinin de ihracatına başlamış olmamızdır." değerlendirmesinde bulundu.

Değişen ve zaman zaman da zorlu hale gelen şartlar altında tam 12 yıldır traktör pazarındaki liderliklerini kesintisiz şekilde sürdürdüklerini vurgulayan Özüner, şunları kaydetti:

"Sektörde 65 yıldır var olan köklü bir oyuncu olarak, son dönemde daralan iç pazar koşullarına rağmen bu durumu bir fırsata çevirmek üzere büyük bir motivasyona sahibiz. 2019 yılı ilk 5 aylık döneminde yüzde 42 pay ile liderliğimizi sürdürürken müşterilerimizle yeni ürünlerimizi buluşturmaya devam ettik. Sene başından bu yana 6 yeni traktör modeli lansmanı gerçekleştirdik.”

Aykut Özüner, toprak işlemeden hasata kadar geniş ürün gamıyla Türkiye'nin her yerinde hizmet verdikleri tarımsal ekipman pazarının mercek altına aldıkları diğer bir iş kolu olduğunu aktararak, "Yüksek performanslı ve kullanıcı dostu iş makinelerimizle, yılın ilk yarısında hem gerçekleştirdiğimiz toplu satışlar hem de pazara sunduğumuz paletli ekskavatör serisinin en yenisi CX500C ile iddiamızı göstermeyi başardık. 2019’un kalan döneminde de gerek yeni ürün gerekse de hizmetler tarafında yatırımlarımıza devam edecek ve ülke ekonomisi ile çiftçilerimize katkı sağlamayı sürdüreceğiz." ifadelerini kullandı.

'Hayaletler' iş başında! Hepsinin korkulu rüyası oldular 'Hayaletler' iş başında! Hepsinin korkulu rüyası oldular
'Dijital para birimleriyle alışveriş yapanların sayısı son üç yılda 10 bini aştı''Dijital para birimleriyle alışveriş yapanların sayısı son üç yılda 10 bini aştı'
Salatalığın kilosunun 20 kuruşa düşmesini protesto ettilerSalatalığın kilosunun 20 kuruşa düşmesini protesto ettiler
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
TürkTraktör

En Çok Okunan Haberler

Dünya tetikte! Füzeleri ateşlediler

Dünya tetikte! Füzeleri ateşlediler

Resmi Gazete'de yayımlandı! 12 bin kişi...

Resmi Gazete'de yayımlandı! 12 bin kişi...

İşte yıl sonu enflasyon tahmini

İşte yıl sonu enflasyon tahmini

4 ayın en düşüğünde!

4 ayın en düşüğünde!

Türk Telekom'un yeni CEO'su belli oldu!

Türk Telekom'un yeni CEO'su belli oldu!

Dünyanın en zengini hakkında Bodrum iddiası

Dünyanın en zengini hakkında Bodrum iddiası

Mynet'te anlık olarak en çok izlenen hisseler
Hisse Adı

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

3 milyar lirayı cebimizde taşıyoruz

3 milyar lirayı cebimizde taşıyoruz

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık

Görüşmeler sürüyor! ABD'li yatırımcılar Türkiye'ye geliyor...

Görüşmeler sürüyor! ABD'li yatırımcılar Türkiye'ye geliyor...

Yürürlüğe girdi! Tapu ve imarda değişiklik!

Yürürlüğe girdi! Tapu ve imarda değişiklik!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Avrupa'ya ihracat, domates fiyatını artırdı

Avrupa'ya ihracat, domates fiyatını artırdı

Afyonkarahisar'da 6 ayda, 458 bin kişi konakladı

Afyonkarahisar'da 6 ayda, 458 bin kişi konakladı

'Dijital para birimleriyle alışveriş yapanların sayısı son üç yılda 10 bini aştı'

'Dijital para birimleriyle alışveriş yapanların sayısı son üç yılda 10 bini aştı'

Salatalığın kilosunun 20 kuruşa düşmesini protesto ettiler

Salatalığın kilosunun 20 kuruşa düşmesini protesto ettiler

Konya Şeker’den patates üreticilerine hasat öncesi bakım avansı

Konya Şeker’den patates üreticilerine hasat öncesi bakım avansı

İhracat Haziran’da yıllık yüzde 14.3 düştü

İhracat Haziran’da yıllık yüzde 14.3 düştü

İ.M.K.B endeksleri, haberler, Kapalıçarşı, Uluslararası parite ve verileri eşanlı olarak verilmektedir. İMKB isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. İMKB ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen İMKB'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.