TürkTraktör'de yeni atama

İSTANBUL (AA) - TürkTraktör Pazarlamadan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Jiri Velharticky oldu.

TürkTraktör’den yapılan açıklamaya göre, TürkTraktör, Pazarlamadan Sorumlu Genel Müdür Yardımcılığı görevine, uzun yıllardır CNHI’da global arenada farklı pozisyonlardaki başarılı çalışmaları ve deneyimiyle dikkat çeken Jiri Velharticky’i atadı.

Açıklamada verilen bilgilere göre, TürkTraktör Pazarlamadan Sorumlu Genel Müdür Yardımcılığı görevine gelen Jiri Velharticky, 2002 yılında Çek Cumhuriyeti’nde bulunan Prag Charles Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Alman Dili ve Edebiyatı bölümünden yüksek lisans derecesiyle mezun oldu.

Kurumsal kariyerine 2004 yılında ExxonMobil’de Müşteri Hizmetleri Sorumlusu olarak başlayan Velharticky, 2005 yılında CNH Industrial’a Proje Yöneticisi olarak transfer oldu. CHN Industrial bünyesinde Almanya ve İtalya'da çeşitli görevlerde bulunan Jiri Velharticky, 2008 yılında İsviçre'ye yerleşerek 5 yı boyunca CNH Industrial'ın Tarım Ekipmanları Asya-Pasifik Bölümü, Talep Planlama ve Stok Yönetimi’ndeki çalışmalarını sürdürdü.