TürkTraktör'den otomatik dümenleme sistemine sahip ilk yerli traktör

İSTANBUL(AA) - TürkTraktör Genel Müdürü Aykut Özüner, "Uydu destekli otomatik dümenleme sistemine sahip traktörlerin ilk yerli üretimini gerçekleştirerek, tarımsal faaliyetlerde kullanılan tohum, ilaç ve gübreden yakıta kadar tarımsal girdilerin gerektiği kadar kullanılmasına, toplam maliyetin düşürülmesine ve bununla beraber verimlilik artışına olanak sağlıyoruz." dedi. Özüner, ilk kez yerli üretimi yapılan uydu destekli otomatik otomatik dümenleme sistemine sahip New Holland ve Case IH markalı traktörlerin tanıtım toplantısında yaptığı konuşmada TürkTraktör'ün, çalışmalarının merkezine tarımı daha ileri taşımayı ve ülke ekonomisine katkıda bulunmayı koyduğunu söyledi. Hayata geçirdikleri yeni teknolojiyi New Holland MasterDriveTM ve Case IH ProGuideTM modelleri olarak her iki markalarında pazara sunduklarını belirten Özüner, "2019’da çiftçilerimizin hayatını kolaylaştıracak bir yeniliği daha onların beğenisine sunuyoruz. Uydu destekli otomatik dümenleme sistemine sahip traktörlerin ilk yerli üretimini gerçekleştirerek, tarımsal faaliyetlerde kullanılan tohum, ilaç ve gübreden yakıta kadar tarımsal girdilerin gerektiği kadar kullanılmasına, toplam maliyetin düşürülmesine ve bununla beraber verimlilik artışına olanak sağlıyoruz." ifadelerini kullandı.

Özüner, bu teknolojinin, yerli üretim olarak fabrika çıkışlı sunulmasının, parça fiyatı ve bakım avantajı sunarken aynı zamanda traktöre entegre olduğu için çok uygun faiz oranlarına sahip sübvansiyonlu mekanizasyon kredisine de imkân tanıdığına dikkati çekerek, sözlerini şöyle sürdürdü: “Aynı özelliğe sahip ithal traktörlere ya da dışarıdan ayrıca alınarak kullanılan sistemlere göre fiyat avantajı sağlayarak ülkemizde her çiftçinin teknolojiye kolayca ulaşmasını ve kullanımın yaygınlaşmasını hedefliyoruz. Bu amacımıza yönelik bir diğer adımımız ise pazara sunduğumuz bu traktörlerimizin Türkiye’de en çok kullanılan 90-110 beygir gücüne sahip modeller olmasıdır.” - "Akıllı tarım çözümlerini hayata geçiriyoruz" Her sektörde sağlanmaya çalışılan verimlilik artışının tarımda çok daha önemli olduğunu, bu nedenle 2019 yılında da ‘dijital tarım’a uyum için yaptıkları öncü çalışmalara, geliştirdikleri ürün, çözüm ve hizmetlere ağırlık vermeye devam ettiklerini vurgulayan Aykut Özüner, konuşmasını şöyle tamamladı: