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TürkTraktör'den otomatik dümenleme sistemine sahip ilk yerli traktör

FİNANS HABERLERİ  | 24.09.2019 15:56 | Son Güncelleme

TürkTraktör Genel Müdürü Aykut Özüner: - "Uydu destekli otomatik dümenleme sistemine sahip traktörlerin ilk yerli üretimini gerçekleştirerek, tarımsal faaliyetlerde kullanılan tohum, ilaç ve gübreden yakıta kadar tarımsal girdilerin gerektiği kadar kullanılmasına, toplam maliyetin düşürülmesine ve bununla beraber verimlilik artışına olanak sağlıyoruz" - "TürkTraktör olarak, uydudan alınan sinyallerle tarımsal faaliyetlerde hata payını en aza indirerek mevcut koşullarda maksimum ürün yetiştirilmesine imkan tanıyan “Hassas Tarım Uygulamaları Sistemleri’ni tüm satış ve satış sonrası kanalımız ile tanıtıyoruz" - "Tarlam Cepte, tarladaki verimliliğin artması, geçmişte zarara yol açan hataların tekrarlanmaması ve çiftçilerimizin tarımsal faaliyetlerine katma değer sağlama hedefiyle tarım ile ilgilenen herkesin hayatını kolaylaştırma misyonu taşıyor"

İSTANBUL(AA) - TürkTraktör Genel Müdürü Aykut Özüner, "Uydu destekli otomatik dümenleme sistemine sahip traktörlerin ilk yerli üretimini gerçekleştirerek, tarımsal faaliyetlerde kullanılan tohum, ilaç ve gübreden yakıta kadar tarımsal girdilerin gerektiği kadar kullanılmasına, toplam maliyetin düşürülmesine ve bununla beraber verimlilik artışına olanak sağlıyoruz." dedi.

Özüner, ilk kez yerli üretimi yapılan uydu destekli otomatik otomatik dümenleme sistemine sahip New Holland ve Case IH markalı traktörlerin tanıtım toplantısında yaptığı konuşmada TürkTraktör'ün, çalışmalarının merkezine tarımı daha ileri taşımayı ve ülke ekonomisine katkıda bulunmayı koyduğunu söyledi.

Hayata geçirdikleri yeni teknolojiyi New Holland MasterDriveTM ve Case IH ProGuideTM modelleri olarak her iki markalarında pazara sunduklarını belirten Özüner, "2019’da çiftçilerimizin hayatını kolaylaştıracak bir yeniliği daha onların beğenisine sunuyoruz. Uydu destekli otomatik dümenleme sistemine sahip traktörlerin ilk yerli üretimini gerçekleştirerek, tarımsal faaliyetlerde kullanılan tohum, ilaç ve gübreden yakıta kadar tarımsal girdilerin gerektiği kadar kullanılmasına, toplam maliyetin düşürülmesine ve bununla beraber verimlilik artışına olanak sağlıyoruz." ifadelerini kullandı.

Özüner, bu teknolojinin, yerli üretim olarak fabrika çıkışlı sunulmasının, parça fiyatı ve bakım avantajı sunarken aynı zamanda traktöre entegre olduğu için çok uygun faiz oranlarına sahip sübvansiyonlu mekanizasyon kredisine de imkân tanıdığına dikkati çekerek, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Aynı özelliğe sahip ithal traktörlere ya da dışarıdan ayrıca alınarak kullanılan sistemlere göre fiyat avantajı sağlayarak ülkemizde her çiftçinin teknolojiye kolayca ulaşmasını ve kullanımın yaygınlaşmasını hedefliyoruz. Bu amacımıza yönelik bir diğer adımımız ise pazara sunduğumuz bu traktörlerimizin Türkiye’de en çok kullanılan 90-110 beygir gücüne sahip modeller olmasıdır.”

- "Akıllı tarım çözümlerini hayata geçiriyoruz"

Her sektörde sağlanmaya çalışılan verimlilik artışının tarımda çok daha önemli olduğunu, bu nedenle 2019 yılında da ‘dijital tarım’a uyum için yaptıkları öncü çalışmalara, geliştirdikleri ürün, çözüm ve hizmetlere ağırlık vermeye devam ettiklerini vurgulayan Aykut Özüner, konuşmasını şöyle tamamladı:

“Özellikle hassas tarım ve akıllı tarım çözümleriyle, Türkiye’deki tarım alanlarından daha fazla verim elde edilmesini amaçlıyoruz. Verimli tarım yapabilmek ve değişen iklim koşullarına uyum sağlayabilmek adına biz de bu alana büyük bir motivasyon ile eğiliyoruz. Bu kapsamda TürkTraktör olarak, uydudan alınan sinyallerle tarımsal faaliyetlerde hata payını en aza indirerek mevcut koşullarda maksimum ürün yetiştirilmesine imkan tanıyan “Hassas Tarım Uygulamaları Sistemleri’ni tüm satış ve satış sonrası kanalımız ile tanıtıyoruz.

Bugün burada lansmanını yaptığımız Otomatik Dümenleme Sistemine Sahip ilk yerli traktörlerimiz, piyasaya çıkmadan önce yapılan saha demo aktivitelerinde çiftçilerimiz tarafından beğeni toplayarak, ürünün ihtiyaca yönelik geliştirildiğinin bir kanıtı oldu. TürkTraktör Teknoloji Tanıtım Günü etkinliğimizde bunlarla sınırlı kalmayıp, yılın ilk yarısında çiftçilerimize dijital karar alma desteği sağlamak üzere hizmete sunduğumuz Tarlam Cepte mobil uygulamasını da gösterme imkanı bulduk. Tarlam Cepte, tarladaki verimliliğin artması, geçmişte zarara yol açan hataların tekrarlanmaması ve çiftçilerimizin tarımsal faaliyetlerine katma değer sağlama hedefiyle tarım ile ilgilenen herkesin hayatını kolaylaştırma misyonu taşıyor. Sonuç olarak aralıksız Ar-Ge ve ürün yatırımı yaparak, bugün de her kesimden ve ölçekten çiftçinin ulaşabileceği teknolojik ürün gamını sunmaktan mutluyuz.”

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