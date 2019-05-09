FİNANS

TürkTraktör'den "Tarlam Cepte" hizmeti

FİNANS HABERLERİ  | 09.05.2019 13:25 | Son Güncelleme

TürkTraktör, sektörde yine bir ilk olacak, çiftçilere tarımsal konularda tavsiyeler vererek destek sağlayan yeni mobil uygulaması "Tarlam Cepte"yi piyasaya sunuyor

İSTANBUL (AA) - TürkTraktör, tarımda teknoloji kullanımı ile karar desteği sağlayacak kullanıcı dostu bir dijital uygulama olan "Tarlam Cepte" hizmetini sunuyor.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, sektörde 12 yıldır kesintisiz lider olan TürkTraktör, modern tarıma yön verme vizyonuyla çalışmalarını sürdürüyor.

TürkTraktör, sektörde yine bir ilk olacak, çiftçilere tarımsal konularda tavsiyeler vererek destek sağlayan yeni mobil uygulaması "Tarlam Cepte"yi piyasaya sunuyor.

Şirket, tasarladığı yeni uygulama ile çiftçilere tarımda girdi maliyetlerini azaltacak ve operasyonel verimliliği artıracak tavsiyelerde bulunarak onlara katma değer sağlamayı hedefliyor.

"Tarlam Cepte" uygulamasını akıllı cep telefonu veya tabletlerine indiren kullanıcılar; ücretsiz olarak bulundukları bölgenin hava durumundan Tarım ve Orman Bakanlığının verdiği tarımsal hibe/desteklere ilişkin duyurularına, hal/borsa fiyatlarından mazot, gübre ve ilaç fiyatlarına kadar pek çok güncel bilgiyi hızlıca ve kolaylıkla edinebiliyor.

"Tarlam Cepte"nin kullanıcılarına ücretli olarak sunduğu hizmetler ile de çiftçiler, tarım yaptıkları arazi parçalarının harita üzerinde tanımlanarak izlenmesine imkan tanıyan kişiye özel takip sistemine sahip oluyor.

Çiftçiler, kendi arazilerini uydu haritası üzerinde işaretledikten sonra bu bölgeye ve araziye özel meteorolojik risk uyarılarını alıyor, mahsul sağlığını düzenli olarak takip edebiliyor.

Kullanıcılar, lokasyon temelli uydu destekli bitki sağlığı takibi hizmeti sayesinde kontrol edilmesi gereken alanları görerek potansiyel kayıpların önüne geçebilirken, ürünün büyüme dönemlerine göre toprak işleme, sulama, gübreleme, ilaçlama gibi yetiştiricilik aktivite önerilerini de tarla konumuna özel olarak alabiliyor.

- "Kullanıcılara sağlanan en önemli faydalardan biri de erken uyarı sistemi"

Açıklamada görüşlerine yer verilen TürkTraktör Genel Müdürü Aykut Özüner, çiftçinin ihtiyaçlarını bugünden öngörerek tarımın geleceği için yatırımlarına devam ettiklerini bildirdi.

Özüner, şunları kaydetti:

"Ülkemizin dört bir yanında tarım yapılıyor ve yaklaşık 5 milyon kişi tarım sektöründe istihdam ediliyor. Bu gerçekten hareketle, Tarlam Cepte uygulamamızda 81 ilin ve bu illere bağlı ilçeler ile köyler bazında 33 bin lokasyonun verilerinin alındığı bir sistem kullanıyoruz. Belli parametreler ile saatlik güncellenen hava durumu değişimleri ve kuraklık ölçüm raporlarını uygulamada görebiliyoruz. Bunun yanı sıra kullanıcılara sağlanan en önemli faydalardan biri de erken uyarı sistemi. Anlık bildirimler ile çiftçilerin tarlalarına yaklaşan aşırı yağış, dolu, fırtına gibi hava olaylarının oluşturabileceği tehditlere karşı önlem alabilmelerine olanak veriliyor."

Özüner, uygulamanın, geçmiş 30 yıllık verileri değerlendirerek tarla konumuna özel geleceğe yönelik kuraklık öngörüsü sunabilmesinin önemini de vurguladı.

PARTNERRamazan'da buraya akın ettilerRamazan'da buraya akın ettiler
Kayseri'den Avrupa ülkelerine gümüş balığı ihracıKayseri'den Avrupa ülkelerine gümüş balığı ihracı
Kayseri'den Avrupa'ya kurbağa ihracatıKayseri'den Avrupa'ya kurbağa ihracatı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
TürkTraktör

En Çok Okunan Haberler

Ekrem İmamoğlu Times'a konuştu

Ekrem İmamoğlu Times'a konuştu

Özel'den İmamoğlu'na destek veren ünlülere sert sözler!

Özel'den İmamoğlu'na destek veren ünlülere sert sözler!

İstanbullular oy vermek için tatillerini erteledi

İstanbullular oy vermek için tatillerini erteledi

Merkez Bankası'ndan son dakika kararı!

Merkez Bankası'ndan son dakika kararı!

Yargıtay'dan çalışanları ilgilendiren karar!

Yargıtay'dan çalışanları ilgilendiren karar!

Gaz lambalarıyla avlıyorlar! Kilosu 45 TL

Gaz lambalarıyla avlıyorlar! Kilosu 45 TL

Mynet'te anlık olarak en çok izlenen hisseler
Hisse Adı

İlginizi Çekebilir

Bu yıl Anneler Günü hediyesini erken seçenler kazanıyor!

Bu yıl Anneler Günü hediyesini erken seçenler kazanıyor!

Hayvan küpeleme yetkisi birliklere devrediliyor

Hayvan küpeleme yetkisi birliklere devrediliyor

7-8-9 Mayıs ''Mega Mayıs'' demek!

7-8-9 Mayıs ''Mega Mayıs'' demek!

Otellerle ilgili çok önemli karar!

Otellerle ilgili çok önemli karar!

Piyasaların gözü Merkez Bankası'nda...

Piyasaların gözü Merkez Bankası'nda...

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Kayseri'den Avrupa ülkelerine gümüş balığı ihracı

Kayseri'den Avrupa ülkelerine gümüş balığı ihracı

Kayseri'den Avrupa'ya kurbağa ihracatı

Kayseri'den Avrupa'ya kurbağa ihracatı

BİSAM: Nisan’da açlık sınırı 2,047, yoksulluk sınırı 7,080 lira

BİSAM: Nisan’da açlık sınırı 2,047, yoksulluk sınırı 7,080 lira

Rapor: Gelecek 10 yıl içinde 100 aracın 25’i elektrikli olacak

Rapor: Gelecek 10 yıl içinde 100 aracın 25’i elektrikli olacak

Çay tarımında hasat dönemi yarın başlıyor

Çay tarımında hasat dönemi yarın başlıyor

INTERCEM 100’üncü Konferansı İstanbul’da düzenlenecek

INTERCEM 100’üncü Konferansı İstanbul’da düzenlenecek

İ.M.K.B endeksleri, haberler, Kapalıçarşı, Uluslararası parite ve verileri eşanlı olarak verilmektedir. İMKB isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. İMKB ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen İMKB'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.