TürkTraktör'ün kadın çalışanları yenilikçi ürünlere imza atıyor

İSTANBUL (AA) - TürkTraktör'ün kadın çalışanları, traktörlerin ihtiyaca yönelik geliştirilmesi sürecinde, aracın tasarımından müşteri ile buluşturulmasına kadar önemli rol oynuyor:

TürkTraktör'ün açıklamasına göre, bu yıl kuruluşunun 65. yılını kutlayan şirket, toplumsal cinsiyet eşitliğini destekleyen politika ve uygulamaları ile Türkiye traktör pazarının halen faaliyetteki en köklü üreticisi olarak konumunu koruyor.

Kadın istihdamının görece düşük olduğu otomotiv sektöründe, bu döngüyü kıran TürkTraktör'de kadın çalışanlar satıştan satış sonrasına, Ar-Ge'den üretime, lojistikten finansa kadar pek çok farklı alanda ve projelerde etkin şekilde görev alıyor.

Bu projeler arasında, tasarımı ve tüm ürün hakları TürkTraktör'e ait olan, "fabrika montajlı ön yükleyici traktörler projesi" yer alıyor. Çiftçinin ihtiyacı analiz edilerek, başta hayvancılık işletmeleri olmak üzere birçok tesiste yükleme ve boşaltma işlerinde kolaylık sağlaması hedeflenerek tasarlanan ve üretilen bu ürün öncelikle Türk çiftçisinin hizmetine sunuldu.