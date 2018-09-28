FİNANS

TÜRMOB "Türk lirasıyla sözleşme" kararını uygulamaya başladı

FİNANS HABERLERİ  | 28.09.2018 12:37 | Son Güncelleme

TÜRMOB Genel Başkanı Masis Yontan: - "Meslektaşlarımızın kullanmakta olduğu LUCA muhasebe programında yapılmış eski tarihli tüm sözleşmeleri Türk lirasına çevirme kararı aldık" - "Meslektaşlarımızın danışmanlık hizmeti verdikleri işletmelerin, dövizden Türk lirasına geçişine destek vermelerini talep ediyoruz"

Türkiye Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler ve Yeminli Mali Müşavirleri Odaları Birliği (TÜRMOB) Genel Başkanı Masis Yontan, Cumhurbaşkanlığının "sözleşmelerin Türk lirası olması" kararını uygulamaya başladıklarını belirterek, "Meslektaşlarımızın kullandığı LUCA muhasebe programında yapılmış eski tarihli tüm sözleşmeleri Türk lirasına çevirme kararı aldık." ifadesini kullandı.

Birlikten yapılan açıklamaya göre, TÜRMOB, hazırladığı ve muhasebecilerin yoğun kullandığı LUCA muhasebe programında avro ile yapılan sözleşmeleri Türk lirasına çevirdi. LUCA mali müşavir paket ücreti 2019 yılında 600 lira olarak uygulanacak, izleyen yıllarda ÜFE-TÜFE ortalamasında artırılacak.

- "Kuru sabitledik"

Açıklamada görüşlerine yer verilen TÜRMOB Genel Başkanı Yontan, Yönetim Kurulu olarak aldıkları kararla meslektaşlarının kullanmakta olduğu LUCA muhasebe programında yapılmış eski tarihli tüm sözleşmeleri Türk lirasına çevirme kararı aldıklarını belirterek, "Ayrıca avro kurunu 4,50 lira olarak sabitledik. Cumhurbaşkanlığının, 'Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 sayılı Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar'ı uygulamaya başladık." bilgisini verdi.

Ekonomiye yönelik saldırıların sürdüğü bugünlerde mali müşavirler olarak gerek işletmeler gerekse ülke ekonomisinin bu saldırıları en az zararla atlatması için yoğun çaba ve dayanışma içinde olduklarını vurgulayan Yontan, "Meslektaşlarımızın danışmanlık hizmeti verdikleri işletmelerin, dövizden Türk lirasına geçişine destek vermelerini talep ediyoruz. TÜRMOB bu yönde yapılacak çalışmalara teknik destek vermeye başladı." ifadesini kullandı.

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Masis Yontan sözleşme Türk Lirası Türkiye Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler ve Yeminli Mali Müşav TÜRMOB

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