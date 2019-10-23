FİNANS

TÜRMOB'da Kartaloğlu dönemi

FİNANS HABERLERİ  | 23.10.2019 16:00 | Son Güncelleme

TÜRMOB'da Kartaloğlu dönemi

Türkiye Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler ve Yeminli Mali Müşavirler Odaları Birliği (TÜRMOB) Genel Başkanlığına Emre Kartaloğlu seçildi.

TÜRMOB'dan yapılan açıklamaya göre, Birliğin 23. Olağan Genel Kurulunun ardından oluşan yönetim kurulu, ilk toplantısını gerçekleştirdi. Toplantıda görev dağılımı yapıldı.

Buna göre, 3 yıl için TÜRMOB Genel Başkanı Emre Kartaloğlu oldu. Genel Başkan Yardımcılığına İrfan Hüseyin Yıldız, Genel Sekreterliğe Yahya Arıkan, Genel Saymanlığa Mustafa Levent Demiröz getirilirken, Yönetim Kurulu Üyeleri; Prof. Dr. Cemal Yükselen, Dr. Masum Türker, Prof. Dr. Ercan Bayazıtlı, Rıfat T. Nalbantoğlu ve Fettah Açan olarak belirlendi.

Burhan Düz başkanlığında oluşan Denetleme Kurulunun üyeleri Mehmet Erkan Azizoğlu ve Metin Yalçın oldu.

Başkanlığını Yeşim Ertuğrul'un, yardımcılığını İbrahim Cem Türe'nin yürüteceği Disiplin Kurulunun, sekreterliğine Mehmet Çomak, üyeliklerine de Sami Kazıcı ve Musa Güzel getirildi.

İsmini duyan şaşıp kalıyor! Yokluk yemeği diyorlardı, şimdi yoğun ilgi görüyorİsmini duyan şaşıp kalıyor! Yokluk yemeği diyorlardı, şimdi yoğun ilgi görüyor
Doğu Karadeniz'de yaş çay hasadı sona erdiDoğu Karadeniz'de yaş çay hasadı sona erdi
Türkiye'nin 81 ili YÖREX'te buluştuTürkiye'nin 81 ili YÖREX'te buluştu
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Emre Kartaloğlu Türkiye Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler ve Yeminli Mali Müşav TÜRMOB

En Çok Okunan Haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan: YPG bölgeden atılmazsa bizim görev başlar

Cumhurbaşkanı Erdoğan: YPG bölgeden atılmazsa bizim görev başlar

Kalın'dan '29 Ekim' sorusuna yanıt! Tarih bilerek mi seçildi?

Kalın'dan '29 Ekim' sorusuna yanıt! Tarih bilerek mi seçildi?

EPDK’dan doğal gaz sektörüne yönelik önemli kararlar

EPDK’dan doğal gaz sektörüne yönelik önemli kararlar

Uyarı geldi! Fiyatı şişirip sonra indirim yapıyorlar

Uyarı geldi! Fiyatı şişirip sonra indirim yapıyorlar

Faizler, enflasyon düştü, kurda istikrar yakalandı

Faizler, enflasyon düştü, kurda istikrar yakalandı

Bakan Selçuk'tan önemli istihdam açıklaması

Bakan Selçuk'tan önemli istihdam açıklaması

Mynet'te anlık olarak en çok izlenen hisseler
Hisse Adı

İlginizi Çekebilir

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Doğu Karadeniz'de yaş çay hasadı sona erdi

Doğu Karadeniz'de yaş çay hasadı sona erdi

Türkiye'nin 81 ili YÖREX'te buluştu

Türkiye'nin 81 ili YÖREX'te buluştu

Bakan Pakdemirli: Yeni personelle cari açığı 1 milyar dolar azaltmayı hedefliyoruz

Bakan Pakdemirli: Yeni personelle cari açığı 1 milyar dolar azaltmayı hedefliyoruz

Yeni işçiler TTK'ya taze kan oldu

Yeni işçiler TTK'ya taze kan oldu

TÜİK-Devlet borç stokunun GSYH'ye oranı yüzde 30.4'e çıktı

TÜİK-Devlet borç stokunun GSYH'ye oranı yüzde 30.4'e çıktı

Türkiye'nin en büyük zeytin bahçesinde hasat başladı

Türkiye'nin en büyük zeytin bahçesinde hasat başladı

İ.M.K.B endeksleri, haberler, Kapalıçarşı, Uluslararası parite ve verileri eşanlı olarak verilmektedir. İMKB isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. İMKB ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen İMKB'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.