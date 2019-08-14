FİNANS

TÜRMOB'dan "turizm payı" hatırlatması

FİNANS HABERLERİ  | 14.08.2019 11:02 | Son Güncelleme

TÜRMOB Genel Başkanı Masis Yontan: - "Konaklama, yeme-içme tesisleri ile seyahat acenteleri ve hava yolu şirketleri gibi turizm işletmelerinden 'turizm payı' alınması uygulamasına 1 Ekim'den itibaren başlanacak" - "Turizm payı, KDV Kanunu'na vergi mükellefinin tabi olduğu vergilendirme dönemini takip eden ayın 24. günü sonuna kadar, gelir veya kurumlar vergisi mükellefiyeti bulunmayanlar için ise ayın 26. günü akşamına kadar ödenecek"

DENİZ ÇİÇEK - Türkiye Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler ve Yeminli Mali Müşavirler Odaları Birliği (TÜRMOB) Genel Başkanı Masis Yontan, konaklama, yeme-içme tesisleri, seyahat acenteleri ve hava yolu şirketleri gibi kuruluşlardan 1 Ekim'den itibaren "turizm payı" alınacağını ifade etti.

Yontan, AA muhabirine, Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı Hakkında Kanun kapsamındaki turizm payı uygulamasına ilişkin değerlendirmede bulundu.

Kanun gereği Ajansın kuruluş amaçlarının gerçekleştirilmesi ile faaliyetlerin finansmanında kullanılmak üzere ilgili işletmelerden "turizm payı" alınacağını dile getiren Yontan, uygulamaya 1 Ekim'den itibaren başlanacağını söyledi.

Yontan, turizm payının, işletmelerin yatırımcısı veya işletmecisi olan gerçek veya tüzel kişilerin bu işletmelerdeki faaliyetleri sonucunda elde ettikleri net satış ve kira gelirlerinin toplamı üzerinden alınacağını kaydetti.

Yontan, turizm payının hangi tür işletmelerden ne oranda alınacağına dair ise şu bilgileri verdi:

"Bileşik tesisler ile konaklama tesislerinde, Kültür ve Turizm Bakanlığı belgeli yeme-içme ve eğlence tesisleri, deniz turizmi tesisleri ile deniz turizmi araçlarından binde 7,5, seyahat acentelerinden uçak bileti satışı hariç on binde 7,5, hava yolu işletmelerinin ticari yolcu taşımacılığı faaliyetlerinden on binde 7,5, Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğünce işletilenler hariç havalimanı ve terminal işletmelerinden binde 2 oranında alınacak."

- "Gider olarak dikkate alınacak"

Kış, termal, sağlık, kırsal ve nitelikli spor turizmi gibi Bakanlık tarafından teşvik edilmesi uygun görülen alanlarda faaliyet gösteren tesisler için söz konusu oranların yüzde 50 indirimli uygulanacağını anlatan Yontan, "Turizm payı, Katma Değer Vergisi Kanunu'na göre vergi mükellefinin tabi olduğu vergilendirme dönemini takip eden ayın 24. günü sonuna kadar ilgililerin gelir veya kurumlar vergisi yönünden bağlı olduğu vergi dairesine, gelir veya kurumlar vergisi mükellefiyeti bulunmayanlar tarafından ise Gelir İdaresi Başkanlığınca belirlenecek vergi dairesine beyan edilerek aynı ayın 26. günü akşamına kadar ödenecek." diye konuştu.

Yontan, turizm payının, kurumlar vergisi ve gelir vergisi mükellefleri tarafından matraha esas kazancın tespitinde gider olarak dikkate alınacağını belirterek, paya ilişkin beyannamelerin, Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik Kanunu kapsamındaki meslek mensuplarına onaylatılmasına veya imzalatılmasına ilişkin usul ve esasları belirlemeye Kültür ve Turizm Bakanlığının görüşü alınarak, Hazine ve Maliye Bakanlığının yetkili olacağını ifade etti.

Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı Hakkında Kanununa göre Ajans, Kültür ve Turizm Bakanlığının ilgili kuruluşu olacak ve tüzel kişiliği haiz ve özel hukuk hükümlerine tabi tutulacak.

Ajans, Türkiye'nin turizm hedeflerine ulaşması amacıyla imkan ve fırsatlarının dünyada tanıtılması, turizm potansiyelinin tüm yönleriyle değerlendirilerek ülke ekonomisine kazandırılması, turizm yatırımlarının ülke ekonomisindeki payının ve hizmet kalitesinin artırılması görevini yerine getirecek.

Tesadüfen bulundu! Birçok hastalığa iyi geliyorTesadüfen bulundu! Birçok hastalığa iyi geliyor
KRİPTOPARAKRİPTOPARA
Konya ve Kayseri iş dünyası BTSO’nun marka projelerini incelediKonya ve Kayseri iş dünyası BTSO’nun marka projelerini inceledi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Masis Yontan Turizm işletme turizm payı TÜRMOB

En Çok Okunan Haberler

Arkadaşının sağlığı için yapraklardan yorgan yapmış...

Arkadaşının sağlığı için yapraklardan yorgan yapmış...

Dikkat! Bu yollar saat 10.00'dan itibaren kapatılacak

Dikkat! Bu yollar saat 10.00'dan itibaren kapatılacak

Mansur Yavaş müjdeli haberi duyurdu! Yüzde 50 indirim...

Mansur Yavaş müjdeli haberi duyurdu! Yüzde 50 indirim...

İşte son durum! Bayramın son günü dolar...

İşte son durum! Bayramın son günü dolar...

Sıkı denetim! 2,5 milyon ürüne veto

Sıkı denetim! 2,5 milyon ürüne veto

Bayramda altın fiyatları ne oldu! İşte son durum

Bayramda altın fiyatları ne oldu! İşte son durum

Mynet'te anlık olarak en çok izlenen hisseler
Hisse Adı

İlginizi Çekebilir

Dünyaca ünlü markalar en avantajlı fiyatlarla Morhipo'da!

Dünyaca ünlü markalar en avantajlı fiyatlarla Morhipo'da!

Dolarda son durum... 19 Temmuz dolar kuru

Dolarda son durum... 19 Temmuz dolar kuru

%70'e ek Sepette %30 indirim Ds'damat'ta sizleri bekliyor!

%70'e ek Sepette %30 indirim Ds'damat'ta sizleri bekliyor!

Emeklileri ilgilendiriyor: Kira ve yakacak yardımı...

Emeklileri ilgilendiriyor: Kira ve yakacak yardımı...

Mansur Yavaş'ı ziyaret ettiler...

Mansur Yavaş'ı ziyaret ettiler...

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
KRİPTOPARA

KRİPTOPARA

Konya ve Kayseri iş dünyası BTSO’nun marka projelerini inceledi

Konya ve Kayseri iş dünyası BTSO’nun marka projelerini inceledi

KRİPTOPARA

KRİPTOPARA

Latinler Türkiye'ye akın ediyor, THY'de önemli pay aldı

Latinler Türkiye'ye akın ediyor, THY'de önemli pay aldı

İstanbul Havalimanı'ndan önemli uyarı:Cumhuriyet Başsavcılığı nezdinde suç duyurusunda bulunuldu

İstanbul Havalimanı'ndan önemli uyarı:Cumhuriyet Başsavcılığı nezdinde suç duyurusunda bulunuldu

Dev maç için taraftarların gelişleri başladı, kent ekonomisine 100 milyon Euro katkısı olacak

Dev maç için taraftarların gelişleri başladı, kent ekonomisine 100 milyon Euro katkısı olacak

İ.M.K.B endeksleri, haberler, Kapalıçarşı, Uluslararası parite ve verileri eşanlı olarak verilmektedir. İMKB isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. İMKB ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen İMKB'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.