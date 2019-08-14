DENİZ ÇİÇEK - Türkiye Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler ve Yeminli Mali Müşavirler Odaları Birliği (TÜRMOB) Genel Başkanı Masis Yontan, konaklama, yeme-içme tesisleri, seyahat acenteleri ve hava yolu şirketleri gibi kuruluşlardan 1 Ekim'den itibaren "turizm payı" alınacağını ifade etti. Yontan, AA muhabirine, Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı Hakkında Kanun kapsamındaki turizm payı uygulamasına ilişkin değerlendirmede bulundu. Kanun gereği Ajansın kuruluş amaçlarının gerçekleştirilmesi ile faaliyetlerin finansmanında kullanılmak üzere ilgili işletmelerden "turizm payı" alınacağını dile getiren Yontan, uygulamaya 1 Ekim'den itibaren başlanacağını söyledi. Yontan, turizm payının, işletmelerin yatırımcısı veya işletmecisi olan gerçek veya tüzel kişilerin bu işletmelerdeki faaliyetleri sonucunda elde ettikleri net satış ve kira gelirlerinin toplamı üzerinden alınacağını kaydetti. Yontan, turizm payının hangi tür işletmelerden ne oranda alınacağına dair ise şu bilgileri verdi:

"Bileşik tesisler ile konaklama tesislerinde, Kültür ve Turizm Bakanlığı belgeli yeme-içme ve eğlence tesisleri, deniz turizmi tesisleri ile deniz turizmi araçlarından binde 7,5, seyahat acentelerinden uçak bileti satışı hariç on binde 7,5, hava yolu işletmelerinin ticari yolcu taşımacılığı faaliyetlerinden on binde 7,5, Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğünce işletilenler hariç havalimanı ve terminal işletmelerinden binde 2 oranında alınacak." - "Gider olarak dikkate alınacak" Kış, termal, sağlık, kırsal ve nitelikli spor turizmi gibi Bakanlık tarafından teşvik edilmesi uygun görülen alanlarda faaliyet gösteren tesisler için söz konusu oranların yüzde 50 indirimli uygulanacağını anlatan Yontan, "Turizm payı, Katma Değer Vergisi Kanunu'na göre vergi mükellefinin tabi olduğu vergilendirme dönemini takip eden ayın 24. günü sonuna kadar ilgililerin gelir veya kurumlar vergisi yönünden bağlı olduğu vergi dairesine, gelir veya kurumlar vergisi mükellefiyeti bulunmayanlar tarafından ise Gelir İdaresi Başkanlığınca belirlenecek vergi dairesine beyan edilerek aynı ayın 26. günü akşamına kadar ödenecek." diye konuştu.