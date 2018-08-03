TÜRMOB'tan ABD'ye yaptırım tepkisi

Türkiye Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler ve Yeminli Mali Müşavirleri Odaları Birliği (TÜRMOB) Genel Başkanı Masis Yontan, "ABD'nin yaşanan diplomatik sorunlar karşısında Türkiye'ye yönelik aldığı yaptırım kararları kabul edilemez." ifadesini kullandı.
Yontan, yazılı açıklamasında ABD'nin Adalet Bakanı Abdulhamit Gül ve İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya yönelik yaptırım kararı almasını eleştirdi.
ABD'nin yaşanan diplomatik sorunlar karşısında Türkiye'ye yönelik aldığı yaptırım kararlarının kabul edilemez olduğunu belirten Yontan, "Karar müttefikliğin ruhuna aykırıdır.
Müttefikler sorunlarını yaptırımlar uygulayarak değil, diyalog yoluyla stratejik ortaklıklarının ruhuna uygun olarak çözmek durumundadır.
Birlik olarak ülkemize karşı alınan yaptırım kararlarını kabul edilemez buluyor ve şiddetle kınıyoruz." değerlendirmesinde bulundu.
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