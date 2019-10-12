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TÜRMOB'un 23. Olağan Genel Kurulu

FİNANS HABERLERİ  | 12.10.2019 13:13 | Son Güncelleme

TÜRMOB Genel Başkanı Masis Yontan: - "Meslek mensuplarına mücbir sebep halinin tanınması, giderlerle ilgili kavramın genişletilmesi ve yeminli mali müşavir meslektaşlarımın mesleki sorumluluklarının makul seviyeye getirilmesini istiyoruz" - CHP Genel Başkan Yardımcısı Bülent Kuşoğlu: - "Türk Silahlı Kuvvetlerinin yapmakta olduğu Barış Pınarı Harekatı'nın Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün 'yurtta sulh cihanda sulh' ilkesi doğrultusunda hareket ettiğini biliyorum ve başarılar diliyorum"

Türkiye Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler ve Yeminli Mali Müşavirler Odaları Birliği (TÜRMOB) Başkanı Masis Yontan, "Meslek mensuplarına mücbir sebep halinin tanınması, giderlerle ilgili kavramın genişletilmesi ve yeminli mali müşavir meslektaşlarımın mesleki sorumluluklarının makul seviyeye getirilmesini istiyoruz." dedi.

TÜRMOB'un 23. Olağan Genel Kurulu, Sheraton Otel'de başladı.

Başkan Masis Yontan, genel kurulun açılışında yaptığı konuşmada, Barış Pınarı Harekatı'na değindi. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin, ülkenin sınır güvenliğini sağlamak, ülkeyi ve bölgeyi huzura ve istikrara kavuşturmak amacıyla, Suriye'nin kuzey doğusunda başlattığı harekatta şehit olanlar için duyduğu üzüntüyü dile getiren Yontan, "Harekatın başarıyla ve daha az kayıpla bitmesini, ordumuzun hedefine varmasını ve bölgeye barış getirmesini arzu ediyoruz. Barış Pınarı Harekatı'nın en kısa zamanda amacına ulaşarak sonuçlanmasını diliyorum." diye konuştu.

- "En az yüzde 4 büyümeliyiz"

Yontan, ülkedeki genel ekonomik tablo ve meslek mensuplarının sorunlarına ilişkin görüşlerini de paylaşarak, Türkiye nüfusunun 82 milyon olmasına karşın gerçek usul ile kurumlar vergisi mükellef sayısının nüfusa oranının sadece yüzde 3,3'te kaldığını vurguladı.

Söz konusu oranın düşüklüğüne işaret eden Yontan, bunun nedeninin ülkedeki yetersiz sermaye yapısı olduğunu söyledi. Yontan, "Yeni kurulan limited şirketlerinin yüzde 59,52'sinin, yeni kurulan anonim şirketlerin yüzde 68,55'inin sermayesi 100 bin liranın altında." ifadesini kullandı.

Türkiye'nin ekonomik hedeflerini tutturması için mutlaka büyümesi ve yatırım yapması gerektiğini belirten Yontan, istihdamın yüzde 56,6'sının hizmet sektöründe yer aldığını, sanayideki istihdam oranının ise yüzde 20'lerde kaldığına işaret etti. Yontan, "İşsizliğin artmaması için en az yüzde 4 büyümemiz gerekir." değerlendirmesinde bulundu.

- Meslek mensuplarına yeşil pasaport talebi

TÜRMOB olarak beyan süreleri, muhtasar ve SGK beyannamelerinin birleşmesinin ötelenmesi, net hasılat esası uygulamasının yasadan çıkarılması, defter beyan sisteminin iyileştirilmesi gibi konularda başarı sağladıklarını anlatan Yontan, birlik üyelerine yeşil pasaport verilmesi konusunda da çalıştıklarını söyledi.

Özellikle yeşil pasaport talebini çok gündeme getirdiklerini bildiren Yontan, şunları kaydetti:

"Belli bir süre mesleği yapmış olanlara yeşil pasaport talep ediyoruz. Mali tatilin de daha insani bir hale gelmesini istiyoruz, Maliyenin de bir kaybı olmaz. Ayrıca üç sorunumuz da Gelir İdaresi Başkanlığında çözüm bekliyor. Meslek mensuplarına mücbir sebep halinin tanınması, giderlerle ilgili kavramın genişletilmesi ve yeminli mali müşavir meslektaşlarımın mesleki sorumluluklarının makul seviyeye getirilmesini istiyoruz. Bunlar üzerinde çalışılıyor. Beyannamelerin ön denetiminin meslek mensuplarınca yapılmasını da talep ediyoruz."

Yontan, yarın yapılacak seçimlerde kim seçilirse seçilsin kazananın TÜRMOB olacağını ifade ederek, "Seçilen arkadaşlar, grup şapkalarını bırakarak yönetim kurulu toplantısına katılacaktır." dedi.

- Diğer konuşmacılar

CHP Genel Başkan Yardımcısı Bülent Kuşoğlu da Barış Pınarı Harekatı'na ilişkin, "Türk Silahlı Kuvvetlerinin yapmakta olduğu Barış Pınarı Harekatı'nın Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün 'yurtta sulh cihanda sulh' ilkesi doğrultusunda hareket ettiğini biliyorum ve başarılar diliyorum. Harekattaki şehitlerimize Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı diliyorum." ifadelerini kullandı.

TÜRMOB mensuplarının sıkıntıları ve iş yükü sorunlarını bildiğini de vurgulayan Kuşoğlu, TBMM'de meslek üyelerinin sorunlarının çözümüne dair yapılması gerekenler konusunda ellerinden geleni yapacaklarını ve tüm parti gruplarıyla bunun gayreti içinde olacaklarını söyledi.

Türkiye Noterler Birliği Başkanı Dursun Cin de noterler olarak TÜRMOB'la her zaman uyum içinde çalıştıklarını ve bu çalışmaların devam edeceğini kaydetti.

Cin, "Ülkemizin yıllardır başına bela olan terörün bir an önce bitirilmesi konusunda Türk Silahlı Kuvvetlerinin başlattığı operasyonun bir an önce başarıyla bitmesini, ülkemizin, bölgemizin ve dünyamızın bir an önce barış ve huzura kavuşmasını ve şehitlerimize de rahmet diliyorum." ifadelerini kullandı.

Genel kurulun ikinci gününde gelecek üç yıl boyunca görev yapacak yönetim, denetleme ve disiplin kurulu üyeleri seçilecek.

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Anahtar Kelimeler:
Genel kurul Türkiye Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler ve Yeminli Mali Müşav TÜRMOB

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