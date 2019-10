TÜRMOB'un 23. Olağan Genel Kurulu

TÜRMOB mensuplarının sıkıntıları ve iş yükü sorunlarını bildiğini de vurgulayan Kuşoğlu, TBMM'de meslek üyelerinin sorunlarının çözümüne dair yapılması gerekenler konusunda ellerinden geleni yapacaklarını ve tüm parti gruplarıyla bunun gayreti içinde olacaklarını söyledi.

Türkiye Noterler Birliği Başkanı Dursun Cin de noterler olarak TÜRMOB'la her zaman uyum içinde çalıştıklarını ve bu çalışmaların devam edeceğini kaydetti.

Cin, "Ülkemizin yıllardır başına bela olan terörün bir an önce bitirilmesi konusunda Türk Silahlı Kuvvetlerinin başlattığı operasyonun bir an önce başarıyla bitmesini, ülkemizin, bölgemizin ve dünyamızın bir an önce barış ve huzura kavuşmasını ve şehitlerimize de rahmet diliyorum." ifadelerini kullandı.

Genel kurulun ikinci gününde gelecek üç yıl boyunca görev yapacak yönetim, denetleme ve disiplin kurulu üyeleri seçilecek.