TÜROB 23. Olağan Genel Kurulu

İSTANBUL (AA) - Türkiye Otelciler Birliği (TÜROB) Başkanı Timur Bayındır, 2019 için çok olumlu beklentilere sahip olduklarını belirterek, "Hem doluluklarda hem ortalama oda fiyatlarımızda yüzde 10-12'lerde artış bekliyoruz." dedi.

Bayındır, TÜROB'un 23. Olağan Genel Kurulu'nun açılışında yaptığı konuşmada, 48 yıl önce kurulan birliği, Türk turizmine kayıtsız şartsız hizmet eden güçlü bir sektör olarak bugünlere taşımanın mutluluğu içerisinde olduklarını söyledi.

Türk turizminin rekabet gücünü artıran ve bu gücü sürdürülebilir hale getirmek için çalışan paydaşlardan biri olarak şu an 14 temsilcilikleri ile faaliyet gösterdiklerini aktaran Bayındır, Türk turizminin rekabet gücünü artırmak ve bu gücü sürdürülebilir hale getirmek için çalıştıklarını anlattı.

Bayındır, "Açıkça belirtebilirim ki 2019 için beklentilerimiz oldukça olumlu. Hem doluluklarda hem ortalama oda fiyatlarımızda yüzde 10-12'lerde artış bekliyoruz." diye konuştu.

Ancak her zaman ısrarla üzerinde durdukları gibi, mutlaka ve mutlaka kişi başı harcamayı ve gelirleri artırıcı uygulamaları devreye sokmak zorunda olduklarını vurgulayan Bayındır, turist sayısındaki artıştan daha çok, fiyatlarda yükselme sağlamaya odaklanılması gerektiğine işaret etti.