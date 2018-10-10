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TÜROB / Bayındır: Türkiye turizmde büyük oyuncu olarak yeniden sahaya indi

FİNANS HABERLERİ  | 10.10.2018 16:35 | Son Güncelleme

Türkiye Otelciler Birliği (TÜROB) Başkanı Timur Bayındır, iki yıllık sıkıntılı dönem sonrasında turizmde bu yıl yaşanan yükselişin gelecek yıl da devam etmesini beklediklerini belirterek, "Türkiye turizmde büyük oyuncu olarak yeniden sahaya indi.

TÜROB / Bayındır: Türkiye turizmde büyük oyuncu olarak yeniden sahaya indi

İstanbul, 10 Ekim (DHA) - Türkiye Otelciler Birliği (TÜROB) Başkanı Timur Bayındır, iki yıllık sıkıntılı dönem sonrasında turizmde bu yıl yaşanan yükselişin gelecek yıl da devam etmesini beklediklerini belirterek, "Türkiye turizmde büyük oyuncu olarak yeniden sahaya indi. Turizmde uluslararası arenada pazarlık gücümüzü de yeniden kazanmaya başladık" dedi.
TÜROB Geleneksel Öğle Yemeğinde açıklamalarda bulunan Başkan Bayındır, Enflasyonla Topyekün Mücadele Programı’nı da tüm sektör olarak desteklediklerini dile getirdi.
Bayındır, "Muhakkak ki bu programa sonuna kadar destek vereceğiz. Burası bizim ülkemiz. Her türlü fedakarlığa hazırız. Elimizden gelen her şeyi, hatta elimizden gelenin fazlasını yapmaya hazırız. Yüzde 10, gerekiyorsa daha fazla indirimle bu programda yerimizi alacağız ve bütün gücümüzle destekleyeceğiz" dedi.
"2019 için iyimseriz"
Turizmde 2019 beklentilerini de dile getiren Bayındır, bugünden 2019 yılını tahmin etmenin zor olduğunu, ancak gelecek yıla ilişkin iyimser olduğunu dile getirdi.
Bayındır, "Henüz Türkiye için işaret fişeği niteliğindeki fuarlar başlamadı. Londra, Berlin, Madrid, Moskova vs fuarlarından gelecek işaretler çok önemli. Ancak bugünden 2019 yılına yönelik ön satışlardan olumlu sinyaller geldiğini söyleyebiliriz. Turizm ürünleri ve çeşitliliği bakımından birincil rakiplerimizden olan İspanya son iki yılda rekorlara imza atarken, Türkiye’nin yeniden devreye girmesiyle kan kaybetmeye başladı. İspanya’nın gerileme yaşadığı pazarlardan Türkiye’ye bir kayış olmasını bekliyoruz" diye konuştu ve ekledi:
"Turist sayısında olumlu bir dönem"
"Sektörümüz açısından olumlu olarak nitelendirebileceğimiz bir yaz sezonunu geride bıraktık. Kültür ve Turizm Bakanlığı verilerine göre bu yılın ilk 8 ayında geçen yılın aynı dönemine göre turist sayısında yüzde 23 artış gerçekleşti ve 27 milyon yabancı turist geldi. Yılın ziyaretçi sayısı açısından çift haneli artışla bitmesini bekliyoruz. Konaklama sektörü de yazın son ayında doluluk hızı yavaşlamasına rağmen yüksek sezonu artışla kapattı. Türkiye genelinde otel dolulukları yüzde 70’in üzerinde seyretti. Türkiye'nin Ağustos 2018 otel dolulukları, 2017 yılının aynı dönemine yüzde 1.4 artarak yüzde 76.2 olarak kaydedildi."
"Fiyat artışı yavaş kaldı"
Fiyat artışının da söz konusu olduğunu ifade eden Bayındır, sözlerini şöyle sürdürdü:
"Ama bu demek değil ki, Türkiye turizmden çok para kazanmaya başladı. Daha önce de sürekli olarak belirttiğimiz gibi, bu yıl maalesef fiyatlarda, turist ve doluluk artışı kadar hızlı bir yükseliş gerçekleşmedi.
"Fiyatlarda 2013-2014 yıllarının seviyelerine dönmek için bir kaç yıl daha beklememiz gerekiyor. Yani yine dönüp dolaşıp aynı konuya geliyoruz. Mutlaka ve mutlaka kişi başı harcamayı dolayısıyla gelirleri artırıcı uygulamaları devreye sokmak zorundayız.
"Belki turist sayısını beklentilerin üzerinde artırabiliriz ama asıl önemli olan geliri artırmak. Kişi başı harcamayı dolayısıyla gelirleri artırıcı uygulamaları devreye sokmak zorundayız.
"2017 yılını 26.2 milyar dolar turizm geliriyle kapatmıştık. Bu yıl ilk 6 ayda 11 milyar 469 milyon dolarlık gelir elde edildi. Geçen yılın ilk 6 ayına göre yüzde 30.6’lık artış yaşandı.
"Bu trendin devam etmesini, yıl sonu itibariyle de bu artış oranının gerçekleşmesini bekleyebiliriz. Kişi başı harcama bu yılın ikinci çeyreğinde 638 dolara geriledi. Geçen yıl bu rakam 681 dolar olmuştu. Maalesef gerileme söz konusu.
"Türkiye’de 2017 yılında ortalama harcama kişi başı 681 dolar olarak gerçekleşmişti. Kişi başı harcama bu yılın ikinci çeyreğinde 638 dolara geriledi.
"İspanya’da turist başı harcama 1.050 Euro civarında, yani Türkiye’nin epey üstünde. İtalya’da 1.100 Euro ve Fransa’da ise kişi başı harcama 1.400 Euro’nun üzerine çıkıyor.
"Buradaki farkın en önemli sebeplerinden biri, turiste şehir içinde eğlence, gastronomi, kültür/sanat gibi alanlarda harcama yaptırabilmektir." (Fotoğraflı)

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