FİNANS

TÜROB: Dünya Kupası nedeniyle otel dolulukları negatife döndü

FİNANS HABERLERİ  | 29.06.2018 14:53 | Son Güncelleme

Rusya’da devam eden 2018 Dünya Kupası’nın etkisi mayıs ayında görülmeye başlandı.

Ahmet Erdem / İstanbul, 29 Haziran (DHA) - Rusya’da devam eden 2018 Dünya Kupası’nın etkisi mayıs ayında görülmeye başlandı. Ramazan'da Körfez’den gelen turist sayısı da beklentilerin altında kalınca, İstanbul'un yılbaşından bu yana yükselişte olan otel doluluk oranı Mayıs ayında negatife döndü.
Türkiye Otelciler Birliği (TÜROB), Türkiye'nin Mayıs 2018 otel doluluklarının, 2017 yılının aynı dönemine yüzde 2.8 azalarak yüzde 59.6 olarak kaydedildiğini açıkladı. Mayıs 2017’de bu oran yüzde 61.3 olarak gerçekleşmişti.
Dünyanın önde gelen veri ve analiz şirketlerinden STR tarafından TÜROB için hazırlanan Mayıs 2018 Ülke Performans Raporu’na göre, Mayıs 2018’de Türkiye genelinde ortalama günlük satılan oda bedeli geçen yılın ayını ayına göre yüzde 3.6 artarak 65.3 Euro olarak gerçekleşti. Bu rakam geçen yılın aynı ayında 63 Euro olmuştu.
Mayıs ayındaki doluluk düşüşüne karşın ilk beş aylık veriler ise yükselişi ifade ediyor. Geçen yılın ilk beş ayında Türkiye otellerinde yüzde 55.3 olan doluluklar bu yıl ilk beş ayda yüzde 64.6 olarak gerçekleşirken, ortalama günlük satılan oda bedeli de 59.1 Euro’dan 62.3 Euro’ya yükseldi.
TÜROB açıklamasında, "Ramazan ayında Körfez bölgesinden gelen turist sayısının beklentilerin altında kalmasının İstanbul’daki doluluk oranını olumsuz etkilediği" belirtilirken, "Rusya’da devam eden Dünya Kupası, 24 Haziran seçim süreci ile ana pazarlarımızdan İran’da döviz kurlarındaki aşırı artış, Avrupa pazarındaki turist artışın sınırlı kalması, Rusya’da ise turizm endüstrisindeki bazı tur operatörlerinin mali sıkıntı içerisinde oldukları haberleri beklentilerimizi bir miktar düşürdü" denildi.
Doluluk düşüşüne karşın fiyatlarda yükseliş yaşanmasının ise sevindirici olduğu ifade edildi.
Bu gelişmelere bağlı olarak, İstanbul'un yılbaşından bu yana devam eden yükseliş trendi ise Mayıs ayında negatife döndü. Kentte Mayıs 2017’de yüzde 64.3 olan doluluk oranı, Mayıs 2018'de yüzde 3.3 azalarak, yüzde 62.1 olarak ölçülürken, Antalya’da Mayıs 2018 otel dolulukları bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 3.8 artarak yüzde 57.3 oldu. Mayıs 2017’de bu oran yüzde 55.2 olmuştu.

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