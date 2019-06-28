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TÜROB: Mayıs'ta gerileyen otel dolulukları Haziran'da yeniden toparladı

FİNANS HABERLERİ  | 28.06.2019 09:54 | Son Güncelleme

Türkiye Otelciler Birliği (TÜROB), Türkiye'nin geçtiğimiz ay otel doluluklarının 2018 yılının aynı dönemine göre yüzde 7.2 gerilemeyle yüzde 55.3 olmasına karşın, dolulukların haziran ayında toparlandığını açıkladı.  Veri ve analiz şirketi STR'nin TÜROB için hazırladığı ‘Mayıs 2019 Ülke Performans Raporu’na göre mayıs ayında Average Daily Rate (ADR) olarak adlandırılan ortalama günlük satılan oda bedeli 68.7 Euro ile geçen yılın aynı ayına göre yüzde 4.9 artış gösterdi.

TÜROB: Mayıs'ta gerileyen otel dolulukları Haziran'da yeniden toparladı

Gökhan Artan / İstanbul, 28 Haziran (DHA)- Türkiye Otelciler Birliği (TÜROB), Türkiye'nin geçtiğimiz ay otel doluluklarının 2018 yılının aynı dönemine göre yüzde 7.2 gerilemeyle yüzde 55.3 olmasına karşın, dolulukların haziran ayında toparlandığını açıkladı.

Veri ve analiz şirketi STR'nin TÜROB için hazırladığı ‘Mayıs 2019 Ülke Performans Raporu’na göre mayıs ayında Average Daily Rate (ADR) olarak adlandırılan ortalama günlük satılan oda bedeli 68.7 Euro ile geçen yılın aynı ayına göre yüzde 4.9 artış gösterdi. Toplam oda sayısı üzerinden odabaşı elde edilen gelirlerde ise (RevPAR) geçen yıla oranla yüzde 2.7 düşüş yaşandı ve 38.3 Euro olarak ölçüldü.Mayıs 2019’da Avrupa destinasyonları doluluk ortalaması yüzde 74.9 olurken, ortalama oda fiyatı ise 116.1 Euro olarak tespit edildi.

"Haziran ayı ile birlikte toparlanma başladı"

Doluluk verilerini değerlendiren TÜROB Başkanı Müberra Eresin, “Nisan ayında iki Paskalya bayramı ve Ortadoğu kökenli turistlerin Ramazan ayı öncesinde tatil yapmak istemeleri nisan ayında yüksek oranlı yükselme sağlamıştı. Buna karşılık mayıs ayında yavaşlama başladığına dikkat çekmiştik. Mayıs ayına ilişkin kesinleşen doluluk oranları da bu beklentimizi doğruladı. Haziran ayı ile birlikte doluluklarda toparlanma başladığını gözlemliyoruz. O yüzden haziran ayı rakamlarının yeniden artıda olmasını bekliyoruz” dedi. Eresin, TÜROB olarak açıkladıkları verilerin, ülkeye giren ziyaretçi sayılarını içermediğine, konaklama sayıları üzerinden rakamları ifade ettiğine işaret etti.

İstanbul'da doluluk oranı düştü

İstanbul'un Mayıs 2018’de yüzde 62.2 olan doluluk oranı, Mayıs 2019'da yüzde 6.5 azalarak, yüzde 58.2 olarak ölçüldüğü belirtildi. Mayıs 2019’da İstanbul’da ortalama günlük satılan oda bedeli 82.2 Euro olarak, 2018'e göre yüzde 3.2 artış gösterdi. Toplam oda sayısı üzerinden odabaşı elde edilen gelirlerde ise (RevPAR) geçen yıla oranla yüzde 3.5 düşüş yaşandı ve 47.8 Euro olarak ölçüldü. 2019 yılbaşından mayıs sonuna kadar geçen sürede ise doluluklar geçen yılki yüzde 69.2’den yüzde 68.9’a gerilerken; ortalama günlük satılan oda bedeli 75.7 Euro’dan 81.0 Euro’ya, oda başı elde edilen gelir 52.4 Euro’dan 55.8 Euro’ya yükseldi.

Antalya'da doluluk oranlarında artış devam etti

Antalya’da Mayıs 2019 otel dolulukları bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 0.7 artarak yüzde 58.4 oldu. Ortalama günlük satılan oda bedeli 71.9 Euro ile Mayıs 2018'e göre yüzde 7.7 artış gösterdi. Toplam oda sayısı üzerinden odabaşı elde edilen gelirlerde ise geçen yıla oranla yüzde 8.5 artış gerçekleşti ve 42.0 Euro olarak ölçüldü. 2019 yılbaşından mayıs sonuna kadar geçen sürede ise doluluklar geçen yılki yüzde yüzde 59.2’den yüzde 60.3’e; ortalama günlük satılan oda bedeli 50.8 Euro’dan 52.3 Euro’ya; oda başı elde edilen gelir 30.0 Euro’dan 31.5 Euro’ya yükseldi.(Fotoğraflı)

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