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TÜROB Ortadoğulu turistlerdeki artışın sürmesini bekliyor

FİNANS HABERLERİ  | 07.06.2019 15:26 | Son Güncelleme

Türkiye Otelciler Birliği'ne (TÜROB) göre, Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Katar'da görülen düşüşe karşın, Ortadoğu pazarı genelinde bu yıl Türkiye’ye gelecek turist sayısında artış sürecek.

TÜROB Ortadoğulu turistlerdeki artışın sürmesini bekliyor

İstanbul, 7 Haziran (DHA) - Türkiye Otelciler Birliği'ne (TÜROB) göre, Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Katar'da görülen düşüşe karşın, Ortadoğu pazarı genelinde bu yıl Türkiye’ye gelecek turist sayısında artış sürecek.
TÜROB’un, Dubai’de gerçekleştirilen ATM Turizm Fuarı sonrasında hazırladığı araştırma raporunda, kültür yakınlığı ve iklim koşullarının elverişliliği nedeniyle, Arap turistlerin rotalarındaki en önemli ve en çok rağbet gören ülkenin Türkiye olduğuna, Türkiye’nin rakip ülkeler karşısında avantajlı konumda yer aldığına işaret edildi.
Arap turistlerin İstanbul ana destinasyon olmak üzere en çok Bursa, Yalova, Sakarya, Bolu, Trabzon, Antalya, Ordu ve Samsun’un tercih ettiği vurgulanan raporda, son dönemde yeşil ve serin destinasyon tercihlerinin yanı sıra Muğla, Antalya ve Marmaris gibi sıcak ve denize kıyısı olan destinasyonlara da ilgi göstermeye başladıkları belirtildi ve şöyle denildi:
"Arap turistler genelde kalabalık gruplar ve geniş aileler halinde seyahat etmeyi tercih ediyor. Lüks konaklama tesislerinin fazlalığı ve zengin Arap turistlerine hitap eden lüks alışveriş imkanı nedeniyle İstanbul her zaman Arap turistlerin ilk tercihi oluyor.
"İstanbul’un yanı sıra Bursa, Bolu, Abant, Yalova, Giresun ve Trabzon gibi yerler de hem gezmek hem de yerleşmek için Arap turistlerin diğer favorileri arasında yer alıyor."
TÜROB, bayram sonrasında rezervasyonlarda hızlı artışların beklendiğini belirtirken, Türk dizilerinin birçok Arap ülkesinde yayından kaldırılmasının olumsuz etkisi olacağına dikkat çekti.
TÜROB’un raporunda altı çizilen diğer hususlar özetle şöyle:
- Arap ülkelerinden gelen ziyaretçi sayıları 2016’daki gerilemeye karşın 2017 yılında artışa geçti. 2018’de ise rekor kırılarak 3.8 milyon oldu.
- İstanbul’da 2010 yılında toplam ziyaretçiler içinde yüzde 10 olan Arap turistlerin payı 2018 yılında yeni bir rekorla yüzde 25’e yükseldi.
- İsrail’den gelen turist sayısı 2018 yılında yüzde 17 artış ile 444 bine ulaştı.
- 2019 yılı Ocak-Mart döneminde bölgeden gelen turist sayısı ise bir önceki yıla göre yüzde 14 artışla 805 bine ulaştı. Söz konusu dönemde Suudi Arabistan yüzde 30, BAE yüzde 18 ve Katar yüzde 13 düşerken, Bahreyn yüzde 32, Irak yüzde 30, Ürdün yüzde 22 ve Kuveyt yüzde 19 arttı.
- Yemen, Irak, Suriye ve Libya’da süren güvenlik problemleri ile Suudi Arabistan, BAE ve Mısır ile süren siyasi ilişkilerimizin turizmi olumsuz yönde etkileme ihtimali bulunuyor.
- Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre ülkemizden konut satın alan Ortadoğu ülke vatandaşı sayısı 2017’de 10 bin 205 iken 2018’de 16 bin 555’e çıktı.
- Bölgeden ülkemize sağlık, wellness, kaplıca, terapi, saç ekimi, estetik ve tedavi amacı ile gelecek turist sayısında önemli potansiyel görülüyor.
- Ortadoğu vatandaşları genellikle seyahatlerini uzun süreli ve kalabalık ailelerle yapıyor. Bu nedenle bağlantılı otel odalarını tercih ediyor, beğendikleri destinasyon ve otellere sık seyahat ediyorlar.
- Destinasyon tercihlerini; din, iklim, vizesiz giriş, doğa, ulaşım imkanları, konaklama tesisi imkanları (lüks ve aile için yeterli büyüklükte odalar), çocuklar için eğlence ve alışveriş imkanlarına göre belirliyorlar.
- Ortadoğu’da çok sayıda yabancı çalışan (expat) bulunuyor. Ortadoğu’dan ülkemize gelen turistler arasında expat’ların yoğunluğu dikkate alınarak tanıtım çalışmalarında bu hususun dikkate alınması gerekiyor.
- BAE vatandaşları yurt dışı seyahatlerinde İngiltere, Almanya, İsviçre, Türkiye, Tayland ve Singapur’u tercih ediyor.
- 2023 yılında 6 milyon Ortadoğulu turistin aralarında Türkiye’nin de bulunduğu Avrupa ülkelerine seyahat edeceği öngörülüyor.
- Körfez’den seyahat eden turistler, Ortadoğu’dan toplam turist çıkışının yüzde 60’ını oluştururken, uluslararası turizm harcamasında Körfez ülkelerinin payı tüm Ortadoğu’nun yüzde 75’inin oluşturuyor.
Ortadoğu’dan Türkiye’ye son 10 yılda gelen turist sayıları şöyle açıklandı:
Yıl Ortadoğu’dan gelen toplam turist sayısı (Milyon kişi)
2008……1.6
2009……1.6
2010……1.8
2011……2.0
2012……2.1
2013……3.0
2014……3.3
2015……3.5
2016……2.5
2017……3.6
2018……4.5
2018 (Ocak-Mart)…702 bin
2019 (Ocak-Mart)…805 bin (Fotoğraflı)

TÜROB Ortadoğulu turistlerdeki artışın sürmesini bekliyorTÜROB Ortadoğulu turistlerdeki artışın sürmesini bekliyor

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