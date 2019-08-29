FİNANS

TÜROB: Otel dolulukları yüzde 2.1, fiyatlar yüzde 14 arttı

FİNANS HABERLERİ  | 29.08.2019 11:53 | Son Güncelleme

 Türkiye Otelciler Birliği (TÜROB), Türkiye'nin Temmuz 2019 otel doluluklarının geçen yılın aynı ayına göre yüzde 2.1 artarak yüzde 76.1'e yükseldiğini açıkladı.

İstanbul, 29 Ağustos (DHA) - Türkiye Otelciler Birliği (TÜROB), Türkiye'nin Temmuz 2019 otel doluluklarının geçen yılın aynı ayına göre yüzde 2.1 artarak yüzde 76.1'e yükseldiğini açıkladı. Satılan odaların ortalama günlük bedeli Temmuz’da yıllık yüzde 14 artışla 100.3 euro oldu.
Dünya çapında veri ve analiz şirketi STR'nin TÜROB için beş yıldızlı otelleri baz alarak hazırladığı Temmuz 2019 Ülke Performans Raporu’na göre, toplam oda sayısı üzerinden oda başına elde edilen gelirler ise (RevPAR) yüzde 16.4 artışla 76.3 euro olarak gerçekleşti. Temmuz 2019’da Avrupa destinasyonları doluluk ortalaması yüzde 79 olurken, ortalama oda fiyatının ise 119.8 euro olduğu belirtildi.
Raporun içerdiği diğer veriler şöyle sıralandı:
- İlk yedi aylık dönemde ise Türkiye’nin ortalama doluluk oranları yüzde 1.2 artışla yüzde 65.6, ortalama oda fiyatı yüzde 9.1 artışla 75.1 euro, oda başı elde edilen gelirler yüzde 10.4 artışla 49.2 euro olarak gerçekleşti.
- Oda fiyatlarında rekor düzeye; Türkiye ortalamasında 115.6 euro ve İstanbul ortalamasında 152.9 euro ile 2012 yılında ulaşılmıştı.
- İstanbul'un Temmuz 2018’de yüzde 79.8 olan doluluk oranı, Temmuz 2019'da yüzde 3.8 artarak yüzde 82.8’e yükseldi.
- İstanbul’da ortalama günlük satılan oda bedeli 103.1 euro ile 2018'e göre yüzde 13.9 artış gösterdi. Toplam oda sayısı üzerinden oda başı elde edilen gelirler ise geçen yıla oranla yüzde 18.2 artışla 85.3 euroya ulaştı.
- İstanbul’da Ocak-Temmuz 2018 döneminde yüzde 69.1 olan doluluk oranı Ocak-Temmuz 2019 döneminde yüzde 3.7 artışla yüzde 71.6’ya, ortalama günlük satılan oda bedeli yüzde 9.4 artışla 79.6 eurodan 87.1 euroya, oda başı elde edilen gelir yüzde 13.4 artışla 55 eurodan 62.4 euroya yükseldi.
- Antalya’da Temmuz 2019 otel dolulukları bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 0.3 azalarak yüzde 76.5’e geriledi. Ortalama günlük satılan oda bedeli 172.3 euro ile 2018'e göre yüzde 22.1 arttı. Toplam oda sayısı üzerinden odabaşı elde edilen gelirlerde ise geçen yıla göre yüzde 21.7 arttı ve 131.8 euroya yükseldi.
- Antalya’da Ocak-Temmuz 2018 döneminde yüzde 62.8 olan doluluk oranı Ocak-Temmuz 2019 döneminde yüzde 2 artışla yüzde 64.1’e, ortalama günlük satılan oda bedeli yüzde 8.9 artışla yüzde 77.2 eurodan 84.1 euroya, oda başı elde edilen gelir yüzde 11.1 artışla 48.5 eurodan 53.9 euroya yükseldi.

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