FİNANS

TÜROB: Temmuzda otel doluluk oranları yüzde 74.9'a ulaştı

FİNANS HABERLERİ  | 29.08.2018 13:08 | Son Güncelleme

Türkiye Otelciler Birliği'nin (TÜROB) verilerine göre, Temmuz ayında otel doluluk oranları, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 7.1 artarak yüzde 74.9 düzeyine yükseldi.

İstanbul, 29 Ağustos (DHA) - Türkiye Otelciler Birliği'nin (TÜROB) verilerine göre, Temmuz ayında otel doluluk oranları, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 7.1 artarak yüzde 74.9 düzeyine yükseldi. Turizmdeki canlanmaya bağlı olarak, yılın ilk 7 ayında Türkiye'ye gelen yabancı sayısı yüzde 24.9 artışla 21 milyon 639 bin kişiye yükseldi.
Emniyet Genel Müdürlüğü'den alınan geçici verilere göre, Temmuz ayında;
- Türkiye'yi ziyaret eden yabancı sayısı geçen yılın aynı ayına göre yüzde 11.74 artarak 5 milyon 671 bin 801 düzeyine çıktı; bu ziyaretçilerin 54 bin 250 kişisi günübirlikçilerden oluştu.
- Ocak-Temmuz döneminde ise ziyaret eden yabancı sayısı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 24.9 artarak 21 milyon 639 bin 802 oldu; bu kişilerden 166 bin 249 kişi günübirlikçilerden oluştu.
Türkiye'ye gelen yabancı ziyaretçilerin en çok giriş yaptıkları sınır kapıları ise sırasıyla;
- 7 milyon 483 bin 674 ile İstanbul,
- 6 milyon 676 bin 126 ile Antalya,
- 2 milyon 57 bin 539 ile Edirne,
- bir milyon 147 bin 681 ile Muğla,
- bir milyon 384 bin 281 ile Artvin oldu.
Otel doluluk oranları artıyor
Veri ve analiz şirketi STR'nin TÜROB için hazırladığı Temmuz 2018 Ülke Performans Raporu’nda yer alan verilere göre ise, Temmuz 2018’de ADR (Average Daily Rate) olarak adlandırılan ortalama günlük satılan oda bedeli yüzde 11.9 artışla 87.8 Euro’ya, toplam oda sayısı üzerinden odabaşı elde edilen gelirler ise (RevPAR) yüzde 19.9 artışla 65.7 Euro’ya yükseldi.
Yılın ilk 7 ayında ise Türkiye, doluluk oranındaki yüzde 15.7 ve oda başı elde edilen gelirde yüzde 25.2 artışla geçen yıla göre Avrupa destinasyonları arasında en yüksek artış oranını yakalayan ülke oldu.
Ocak-Temmuz 2018 döneminde Türkiye’nin ortalama dolulukları yüzde 64.8’e; günlük satılan oda bedeli 69.0 Euro’ya; toplam oda sayısı üzerinden oda başı elde edilen gelirleri ise 44.7 Euro’ya ulaştı.
Ortadoğu kökenli turistler İstanbul'da otelleri doldurdu
İstanbul’da doluluklar Temmuz ayında da Ortadoğu kökenli turistler sayesinde yükselişini sürdürdü. İstanbul’da Temmuz 2018 otel dolulukları bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 8.7 artarak yüzde 79.7 olarak gerçekleşti. Temmuz 2017’de bu oran 73.3 olmuştu.
İstanbul’da Temmuz 2018’de ADR (Average Daily Rate) olarak adlandırılan ortalama günlük satılan oda bedeli 90.3 Euro olarak, 2017'ye göre yüzde 12.8 artış gösterdi. Temmuz 2017’de bu rakam 80.0 Euro olmuştu. Toplam oda sayısı üzerinden odabaşı elde edilen gelirlerde ise (RevPAR) geçen yıla oranla yüzde 22.7 artış yaşandı ve 58.7 Euro’dan 72.0 Euro’ya yükseldi.
İstanbul turizmi uçuşta
İlk 7 aylık dönem itibariyle, Ocak-Temmuz 2017’de yüzde 56.8 olan doluluk oranı Ocak

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