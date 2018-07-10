FİNANS

TÜROB'dan yeni kabine değerlendirmesi

FİNANS HABERLERİ  | 10.07.2018 10:05 | Son Güncelleme

TÜROB Başkanı Timur Bayındır: - "Sayın Mehmet Ersoy'un, Kültür ve Turizm Bakanı olmasını turizm sektörü için çok olumlu bir gelişme olarak görüyoruz. Sayın bakan, ülkemizin önde gelen otel, seyahat acentası ve hava yolu kuruluşu sahibi olarak sektörümüzün sorunlarını çok iyi biliyor. Turizmci yeni bakanımız Ersoy ile büyük hedeflere yürüyeceğiz"

İSTANBUL (AA) - Türkiye Otelciler Birliği (TÜROB) Başkanı Timur Bayındır, "Sayın Mehmet Ersoy'un, Kültür ve Turizm Bakanı olmasını turizm sektörü için çok olumlu bir gelişme olarak görüyoruz. Sayın bakan, ülkemizin önde gelen otel, seyahat acentası ve hava yolu kuruluşu sahibi olarak sektörümüzün sorunlarını çok iyi biliyor. Turizmci yeni bakanımız Ersoy ile büyük hedeflere yürüyeceğiz." ifadelerini kullandı.

Bayındır, yaptığı yazılı açıklamada, yeni kabineye ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Cumhurbaşkanlığı ve milletvekili seçimlerinin milletçe birlikte başarılı bir şekilde tamamlandığını belirten Bayındır, yeni kabine ile uyumlu ve daha da yüksek bir motivasyonla çalışarak kamu-özel sektör iş birliğinde hem Türkiye ekonomisinde hem de turizmde yeni bir atılım döneminin başlatılacağını umduğunu kaydetti.

Sektörün içinden gelen bir ismin Kültür ve Turizm Bakanı olmasından büyük memnuniyet duyduklarını aktaran Bayındır, şunları kaydetti:

"Sayın Mehmet Ersoy'un, Kültür ve Turizm Bakanı olmasını turizm sektörü için çok olumlu bir gelişme olarak görüyoruz. Sayın bakan, ülkemizin önde gelen otel, seyahat acentası ve hava yolu kuruluşu sahibi olarak sektörümüzün sorunlarını çok iyi biliyor. Turizmci yeni bakanımız Ersoy ile büyük hedeflere yürüyeceğiz. Turizm dünyasının temsilcileri olarak, her zaman istikrardan ve büyüyen Türkiye'den yana olduk.

Belirsizlik ortamının kalkması ile ekonomide ve turizm sektöründe canlılık artacaktır. Turizm, Türkiye ekonomisinin vazgeçilmezidir. Bu dönemde yapısal reformlar hızlandırılmalı ve ekonomi ana gündem maddesi olmalıdır. Ekonominin ve dolayısıyla sektörümüzün büyümesi, gelişmesi için elimizden gelen tüm katkıyı sunacağız. Başta Kültür ve Turizm Bakanımız sayın Mehmet Ersoy olmak üzere yeni kabinede görev alan tüm değerli bakanlarımıza başarılar diliyor, ülkemize ve milletimize hayırlı olmasını temenni ediyoruz."

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Anahtar Kelimeler:
Timur Bayındır Türkiye Otelciler Birliği TÜROB yeni kabine

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