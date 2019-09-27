FİNANS

TÜROB/Eresin: Thomas Cook'tan alacağı bulunan otellere kullandırılacak kredinin bir kısmı hibe edilmeli

FİNANS HABERLERİ  | 27.09.2019 13:55 | Son Güncelleme

 Türkiye Otelciler Birliği (TÜROB) Başkanı Müberra Eresin, İflas eden dünyanın en büyük tur operatörlerinden olan İngiliz şirketi Thomas Cook'tan konaklama sektörünün olumsuz etkilenmemesi adına "Thomas Cook’tan alacağı bulunan otellere kullandırılacak kredilerin bir kısmının hibe, kalan kısmının ise uzun vadeli ve faizsiz olarak geri ödemesinin sağlanması önemli ve gereklidir" dedi.  Dünya Turizm Günü'nde Türkiye Otelciler Birliği (TÜROB), İstanbul Swissotel the Bosphorus’da üyeleri ile geleneksel öğle yemeğinde bir araya geldi.

TÜROB/Eresin: Thomas Cook'tan alacağı bulunan otellere kullandırılacak kredinin bir kısmı hibe edilmeli

Gökhan ARTAN/Robert Badendieck- İSTANBUL, (DHA)- Türkiye Otelciler Birliği (TÜROB) Başkanı Müberra Eresin, İflas eden dünyanın en büyük tur operatörlerinden olan İngiliz şirketi Thomas Cook'tan konaklama sektörünün olumsuz etkilenmemesi adına "Thomas Cook’tan alacağı bulunan otellere kullandırılacak kredilerin bir kısmının hibe, kalan kısmının ise uzun vadeli ve faizsiz olarak geri ödemesinin sağlanması önemli ve gereklidir" dedi.

Dünya Turizm Günü'nde Türkiye Otelciler Birliği (TÜROB), İstanbul Swissotel the Bosphorus’da üyeleri ile geleneksel öğle yemeğinde bir araya geldi. Yemekte Türkiye Otelciler Birliği (TÜROB) Başkanı Müberra Eresin iflas eden Thomas Cook'un sektörü olumsuz etkilememesi adına önerilerini açıkladı. Dünya Turizm Gününü kutladıkları bu günde Thomas Cook’un, iflas haberi ile sarsıldıklarını dile getiren Eresin, "Thomas Cook'un 2018 faaliyet raporuna göre; Türkiye'de 29 oteli bulunuyordu. 2018'de Türkiye gelirleri yüzde 70 artışla 347 milyon sterlin olmuştu. 2018'de Türkiye'ye toplam 1 milyon 155 bin turist taşıdı. Bu turistlerin 620 bini Almanya'dan, 435 bini ise İngiltere'dendi. ürkiye’de en çok faal olduğu bölgeler; Marmaris, İçmeler, Bodrum, Turunç, Fethiye, Didim, Antalya ve Alanya. Çeşitli kaynaklarca yapılan açıklamalarda sektöre bıraktığı borç yaklaşık 150-160 milyon dolar. Thomas Cook, Sivil Havacılık İdaresi (CAA) tarafından İngiltere Kamu Otoritesi (ATOL) sistemi altında işletilen İngiltere seyahat güvenlik sistemi kapsamındaydı" dedi.

Konaklayan turistlerin güvenceleir hakkında

Türkiye Otelciler Birliği (TÜROB) Başkanı Müberra Eresin şunları söyledi:"CAA / ATOL, Thomas Cook tarafından satılan bir paketin (yani uçuş + otel) “konaklama” bir parçasıysa, şu anda otellerde kalan turistlerle ilgili olarak sorumluluk alacaktır" dedi ve ekledi: "Bu turistler için, CAA / ATOL'un, otelde halen konaklayan tüketicilere (Thomas Cook UK üzerinden rezervasyonu yapılan) ödenmemiş faturalarını otele ödemesi beklenmektedir ve bu turistler, (geri dönüşüne kadar) tüm konaklamalarını tamamlamaya hak kazanacaklardır. Bu güvence CAA / ATOL tarafından karşılanacaktır.Otellerin Thomas Cook’un İngiltere dışındaki diğer bağlı şirketleri / markaları tarafından rezerve edilmiş müşterileri olması durumunda ve bu şirketlerin de iflas etmesi durumunda, bu iştirakler / markalar CAA / ATOL güvence sistemine dahil değildir"

"Alacağı bulunan otellere neler yapılmalı?"

Thomas Cook iflasından konaklama sektörünün etkilenmemesi için Türkiye Otelciler Birliği (TÜROB) Başkanı Müberra Eresin önerilerini şöyle sıraladı: Kültür ve Turizm Bakanlığımız tarafından olaydan etkilenen işletmelere kullandırılmak üzere bir kredi paketi hazırlandığı açıklanmasını olumlu buluyoruz. Bununla beraber, hükümetimiz tarafından ülkemizde yaşanan afet ya da sektörel ekonomik zorunluluklar gibi durumlarda devreye sokulan bir bölümü hibe, uzun vadeli ve faizsiz kredi olanağı sağlandığı dikkate alınarak, Thomas Cook’tan alacağı bulunan otellere kullandırılacak kredilerin bir kısmının hibe, kalan kısmının ise uzun vadeli ve faizsiz olarak geri ödemesinin sağlanması önemli ve gereklidir. Bu durumdan olumsuz etkilenen otellerin, alacaklarını tahsil etmek üzere farklı kanallardan çözüm yollarına başvurmalarını ve daha da mağdur olmalarını önlemek üzere, Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından acil olarak bir Koordinasyon Merkezi oluşturulması gerekmektedir"

"Thomas Cook’tan alacağı olan oteller için önerimiz"

Thomas Cook ile direkt sözleşmesi olan otellerin, alacakları için istenen fatura, sözleşme gibi evraklarla tüm ödemelerin güvence altında bulunduğu İngiliz Kamu Otoritesi’ne (ATOL) müracaat etmeleri gerektiğine vurgu yapan Eresin, " Thomas Cook misafirlerine konaklama sağlamak üzere ülkemizde faaliyet gösteren bir Seyahat Acentası ile sözleşmesi bulunan otellerin ise alacakları için sözleşmeleri bulunan Seyahat Acentası ile temas kurmalıdır. Son yaşanan Thomas Cook’un iflasında görüldüğü ve önceki yıllarda defaatle gündeme getirdiğimiz üzere, iflas eden tur operatörü ve/veya seyahat acentasının Bakanlık nezdinde herhangi bir teminatı bulunmamaktadır. Yani şu anda otellerin kendi alacakları için Kültür ve Turizm Bakanlığı nezdinde herhangi koruma sistemi bulunmamaktadır. Dolayısıyla, turizm mevzuatında acil olarak yapılacak düzenleme ile, İngiltere’de olduğu üzere ATOL benzeri bir güvence sisteminin ülkemizde de acil olarak oluşturulması önemli ve gereklidir" diye konuştu.(Fotoğraflı)

TÜROB/Eresin: Thomas Cook'tan alacağı bulunan otellere kullandırılacak kredinin bir kısmı hibe edilmeli

PARTNER Tescilli güzel sosyal medyayı salladı Tescilli güzel sosyal medyayı salladı
TMB/Yenigün: Deprem odaklı kentsel dönüşüm zorunlulukTMB/Yenigün: Deprem odaklı kentsel dönüşüm zorunluluk
Altında ayar vurgunuAltında ayar vurgunu
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Türk Telekom'dan yeni açıklama

Türk Telekom'dan yeni açıklama

İmamoğlu canlı yayında duyurdu: Şehrimiz sıkıntıdadır, nokta

İmamoğlu canlı yayında duyurdu: Şehrimiz sıkıntıdadır, nokta

Resmi Gazete'de yayımlandı! 78 personel alınacak

Resmi Gazete'de yayımlandı! 78 personel alınacak

Türk Reasürans AŞ kuruldu!

Türk Reasürans AŞ kuruldu!

Akaryakıtta büyük indirim

Akaryakıtta büyük indirim

O paralar hesaba geçti

O paralar hesaba geçti

Mynet'te anlık olarak en çok izlenen hisseler
Hisse Adı

İlginizi Çekebilir

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
TMB/Yenigün: Deprem odaklı kentsel dönüşüm zorunluluk

TMB/Yenigün: Deprem odaklı kentsel dönüşüm zorunluluk

Altında ayar vurgunu

Altında ayar vurgunu

Bursa, modanın başkenti Paris’te gövde gösterisi yaptı

Bursa, modanın başkenti Paris’te gövde gösterisi yaptı

Türkiye İMSAD/Erdoğan: Binalarımız gerçek bir testten geçti

Türkiye İMSAD/Erdoğan: Binalarımız gerçek bir testten geçti

Dealogic-Küresel halka arzlar geçen yıla göre yüzde 25 azaldı

Dealogic-Küresel halka arzlar geçen yıla göre yüzde 25 azaldı

Türklerin Karadağ'daki konut yatırımı 22 kat arttı

Türklerin Karadağ'daki konut yatırımı 22 kat arttı

İ.M.K.B endeksleri, haberler, Kapalıçarşı, Uluslararası parite ve verileri eşanlı olarak verilmektedir. İMKB isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. İMKB ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen İMKB'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.