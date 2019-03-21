TÜROB'un yeni başkanı Müberra Eresin oldu

İSTANBUL (AA) - Türkiye Otelciler Birliği (TÜROB) Başkanlığı görevine Müberra Eresin seçildi. Eresin, yaklaşık yarım asrı geride bırakan birliğin ilk kadın başkanı oldu.

TÜROB'un 23. Olağan Genel Kurul Toplantısı, Hilton İstanbul Bosphorus Hotel'de gerçekleştirildi. Genel kurulun açılış konuşmasını gerçekleştiren TÜROB'un 2004'ten beri başkanlığı üslenen Timur Bayındır, Türk turizminin geleceğinden ümitli olduklarını, bu yıl doluluk oranlarında ve fiyatlarda yüzde 10-12 artış beklediklerini söyledi.

Birliğin Türk turizmine kayıtsız şartsız hizmet eden güçlü bir STK olarak bugünlere ulaştığını aktaran Bayındır, nitelikli otel ve turizm işletmelerine sahip olduklarını anlattı.

Bayındır, TÜROB'un şu anda 14 temsilciliği ile tüm Türkiye'de faaliyet gösterdiğini kaydederek, birliğin faaliyetlerini güçlenerek sürdüreceğini aktardı.

Genel kurulda geçmiş dönem faaliyetlerinin anlatıldığı geniş sunumdan sonra gerçekleştirilen seçimle birliğin yeni yönetim kurulu belirlendi.

- Yarım asrı geride bırakan birliğin ilk kadın başkanı