FİNANS

TÜROFED Başkanı Ayık: Açık tesis sayısında bu yıl ciddi artış bekliyoruz

FİNANS HABERLERİ  | 30.10.2018 11:19 | Son Güncelleme

TÜRKİYE Otelciler Federasyonu (TÜROFED) Başkanı Osman Ayık, 2018 turizm sezonundaki yükselişin kış sezonunda da devam edeceğini belirterek, "Kıyı bölgelerinde geçen yıllarla kıyaslandığında açık tesis sayısında bu yıl ciddi artış bekliyoruz" dedi.

Levent YENİGÜN/KEMER (Antalya), (DHA) - TÜRKİYE Otelciler Federasyonu (TÜROFED) Başkanı Osman Ayık, 2018 turizm sezonundaki yükselişin kış sezonunda da devam edeceğini belirterek, "Kıyı bölgelerinde geçen yıllarla kıyaslandığında açık tesis sayısında bu yıl ciddi artış bekliyoruz" dedi. 2018 yılı turizmcilerin yüzünü güldürürk, yaz sezonunun son günlerinde sevindirici haberler gelmeye devam ediyor. Kış sezonunda kapanmayacak otel sayısında artış beklendiğini belirten TÜROFED Başkanı Osman Ayık, önümüzdeki aylar için rezervasyonların devam ettiğini söyledi. Başkan Ayık, "Geçmişte olduğu gibi tekrar uzun sezon dönemlerini yaşamak için emin adımlarla turizmde ilerlemeye devam ediyoruz" dedi. 'RUSYA FEDERASYONU'NDA REKOR YILIMIZ' TÜROFED Başkanı Ayık, "2018 genel değerlendirmesini yaparken biz şunu görebiliyoruz, çok net bir şekilde rakamlara yansımasını da görüyoruz. Tüm kaynak pazarlarda Türkiye'ye ilgi anlamında ciddi geri dönüş var. Bizim için önemli iki ana kaynak pazarımız var. Biri Rusya Federasyonu, diğeri de Orta Avrupa'nın lider ülkesi Almanya. Bu iki ülkede de bu sene ciddi rakamsal büyümeler görüyoruz. Özellikle Rusya Federasyonu'nda bu yıl rekor yılımız. Almanya'da ve Orta Avrupa'nın genelinde de 2014- 2015 yıllarındaki rakam seviyelerine henüz ulaşmadık ama orada da daha alacağımız ciddi mesafeler var. Dolayısıyla bu sene tüm pazarlarda sadece yaz sezonuna dönük değil, sezon sonu ve kış dönemine dönük rezervasyonlarda da ciddi iyileşme söz konusu. Bütün bunların neticesinde aslında bizim yavaş yavaş eski günlerimize döndüğümüzün göstergesi" dedi. 'TESİSLERE YANSIMASI SON DERECE OLUMLU OLACAK' Eskiden sezon içinde 7- 8 aylık dönemler yaşandığını hatırlatan Osman Ayık, "Şimdi bu dönemlere doğru emin adımlarla gidiyoruz gibi gözüküyor. Tabii ki bizim yapacağımız birtakım iyileştirmelerle bunu daha hızlandırmak. Otelciler ve diğer sivil toplum örgütleri olarak da bu yönde ciddi çalışmalarımız devam ediyor. Kıyı bölgelerinde geçen yıllarla kıyaslandığında açık tesis sayısında bu yıl muhtemelen ciddi artışlar bekliyoruz" diye konuştu.

PARTNERÜnlü şarkıcı ve genç sevgilisi plajda aşka gelince...Ünlü şarkıcı ve genç sevgilisi plajda aşka gelince...
Zeytinciler taban fiyatlarının 10 kuruş arttırılmasına tepki gösterdiZeytinciler taban fiyatlarının 10 kuruş arttırılmasına tepki gösterdi
TÜROFED Başkanı Ayık: Açık tesis sayısında bu yıl ciddi artış bekliyoruzTÜROFED Başkanı Ayık: Açık tesis sayısında bu yıl ciddi artış bekliyoruz
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Abdulkadir Selvi'den bomba kulis! İşte AK Parti'nin İstanbul, Ankara ve İzmir adayları

Abdulkadir Selvi'den bomba kulis! İşte AK Parti'nin İstanbul, Ankara ve İzmir adayları

Ahmet Hakan'dan Fatih Tezcan'a: Kripto FETÖ’cü

Ahmet Hakan'dan Fatih Tezcan'a: Kripto FETÖ’cü

SGK'da yeni dönem başlıyor

SGK'da yeni dönem başlıyor

Binlerce sağlık çalışanlarını ilgilendiren yasa Meclis'te

Binlerce sağlık çalışanlarını ilgilendiren yasa Meclis'te

Yeni havalimanın ismi internette 16 yıl önce alınmış

Yeni havalimanın ismi internette 16 yıl önce alınmış

Kıdem tazminatı sistemi sil baştan değişiyor!

Kıdem tazminatı sistemi sil baştan değişiyor!

Mynet'te anlık olarak en çok izlenen hisseler
Hisse Adı
Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Sinoplu arıcı, ballarını internetten satıyor

Sinoplu arıcı, ballarını internetten satıyor

Elon Musk Tesla ünvanlarını biyografisinden kaldırdı

Elon Musk Tesla ünvanlarını biyografisinden kaldırdı

AB: Yaz saatine son vermek için üyeler arası uyum gerekir

AB: Yaz saatine son vermek için üyeler arası uyum gerekir

Dijital teknoloji danışmanı Wask.co'ya 1.2 milyon liralık değerleme ile yatırım

Dijital teknoloji danışmanı Wask.co'ya 1.2 milyon liralık değerleme ile yatırım

Gartner: Veri kaybını önleme amaçlı yatırımlar yüzde 65 artacak

Gartner: Veri kaybını önleme amaçlı yatırımlar yüzde 65 artacak

CK Enerji Boğaziçi Elektrik 'en yeşil ofisler' arasında yer aldı

CK Enerji Boğaziçi Elektrik 'en yeşil ofisler' arasında yer aldı

İ.M.K.B endeksleri, haberler, Kapalıçarşı, Uluslararası parite ve verileri eşanlı olarak verilmektedir. İMKB isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. İMKB ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen İMKB'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.