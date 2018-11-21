FİNANS

Turp diyarında hasat başladı

FİNANS HABERLERİ  | 21.11.2018 10:29 | Son Güncelleme

Türkiye'nin turp üretiminin yüzde 70'ini karşılayan Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde üreticiler hava sıcaklıklarının mevsim normallerinde seyretmesi nedeniyle rekolte ve verimin iyi geçmesini bekliyor

OSMANİYE (AA) - Türkiye'nin turp üretiminin yüzde 70'ini karşılayan Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde üretim alanları geçen seneye göre daralırken üreticiler hava sıcaklıklarının mevsim normallerinde seyretmesi nedeniyle rekolte ve verimin iyi geçmesini bekliyor.

Türkiye'nin turp üretiminin büyük bölümünü karşılayan Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde hasat başladı.

Tarlada işçiler tarafından tek tek elle toplanan turplar, sap kısmından ayrılarak römorklara yükleniyor. Daha sonra Savrun Çayı üzerinde kurulan havuzlara dökülen turplar, burada yıkanıp temizlendikten sonra poşetlere konularak hale götürülüyor.

Kadirli Ziraat Odası Başkanı Hanifi İspir, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Kadirli'nin Türkiye'nin turp üretiminin yüzde 70'ini karşıladığını söyledi.

Geçen sene hava sıcaklıklarının yüksek olmasından dolayı turp üreticisinin zarar ettiğini hatırlatan İspir, "Bu nedenle bu yıl ekim alanında düşüş yaşandı. Her sene Kadirli'de yaklaşık 30 bin dekar alana turp ekimi alanı bu sene üreticinin zarar etmesi nedeniyle 20 bin dekara kadar geriledi. İnşallah bu sene turp üreticisinin yüzü güler ve turp ekimi yine eskisi gibi canlanır. Kadirlimize para girsin, istihdam artsın istiyoruz" diye konuştu.

Bu sene hava sıcaklıklarının istedikleri seviyeye yakın gittiğini dile getiren İspir, "Bu turptan sadece üretici değil toplayanı, yıkayanı, paketleyeni ve yükleyeniyle 50 bin kişiye istihdam sağlıyor. İnşallah bu sene turpumuz iyi olacak. Hava şartları umduğumuz düzeye yakın gidiyor." dedi.

Turp üreticisi Türker Öz de hava sıcaklıklarının mevsim normalleri seviyesinde gittiğini belirterek, rekolteden umutlu olduklarını kaydetti. Turpun ihtiyacı olan soğuğu aldığını, bu nedenle verimin geçen seneye göre yüksek olmasını beklediklerini ifade eden Öz, "Bu sene fiyatlar da geçen seneye göre yüzde 30-40 arttı. Bu da bizi sevindiriyor. İnşallah böyle devam eder." şeklinde konuştu.

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Anahtar Kelimeler:
Kadirli Osmaniye turp

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