FİNANS

Turp, üreticinin yüzünü güldürdü

FİNANS HABERLERİ  | 01.01.2019 10:40 | Son Güncelleme

OSMANİYE'nin Kadirli ilçesinde 'bacasız fabrika' olarak tabir edilen turp, bu yıl üreticinin yüzünü güldürdü.

Efendi ERKAYIRAN/KADİRLİ (Osmaniye), (DHA) - OSMANİYE'nin Kadirli ilçesinde 'bacasız fabrika' olarak tabir edilen turp, bu yıl üreticinin yüzünü güldürdü. Kadirli Ziraat Odası Başkanı Hanifi İspir, "Bu yıl sezon iyi başladı. Havaların soğuk gitmesi üreticinin işine yaradı. Tüketim de artınca talep çoğaldı" dedi. Türkiye'nin turp ihtiyacının yüzde 70'inin karşılandığı Kadirli'de, tarladan paketlemeye kadar sezonunda 5 bin kişiye geçim kaynağı olan ürün, fiyatıyla üreticileri sevindirdi. Kadirli Ziraat Odası Başkanı Hanifi İspir, ilçede 40 bin dekarlık alanda ekimi yapılan turpun fiyatının, havanın soğuk olması ve tüketimin artması dolayısıyla iyi gittiğini söyledi. İspir, "Kadirli'de turp, ıspanak, pırasa ve kara lahana eken çiftçilerimizin yüzleri gülüyor. Bu yıl sezon iyi başladı. Havaların soğuk gitmesi üreticinin işine yaradı. Tüketim de artınca talep çoğaldı. Türkiye'nin turp ihtiyacını karşılamak için buz gibi suda binlerce işçi turp yıkayıp, paketliyor. Hem evine ekmek götürüyor hem de ülkemizin turp ihtiyacına yetişmeye çalışıyorlar. Kadirli'de turpun kilogram fiyatı 85 kuruştan satılıyor. Ispanak 1 lirayken, şimdi 2 lira oldu. Çiftçimiz fiyatlardan memnun. İnşallah böyle devam eder" diye konuştu. 'TÜRKİYE'NİN EN İYİ TURPUNU ÜRETİYORUZ' Turp Üreticileri Birliği Başkanı Soner Topalhan ise sezonun iyi devam ettiğini söyledi. Sektörde 3- 4 yıldır zor dönemler geçirildiğini kaydeden Topalhan, "Geçtiğimiz yıl birçok arkadaşımız havuzlarını kapattı. Çoğumuz turptan zarar ettik. Bu yıl sezon iyi başladı. 6 çeşit turp, ıspanak, pırasa ve lahana yetiştirip, havuzlarımızda paketlemesini yaptıktan sonra ülkemizin çeşitli yerlerine gönderiyoruz. Kadirli turpunun tadı bir başka oluyor. Türkiye'nin en iyi turpunu üretiyoruz ve ülkemizin ihtiyaçlarını karşılıyoruz. Torbası 17 TL'ye veriyoruz. Torbalarımız 20 kilogram olarak ayarlanıyor" dedi.

Kimse 'lanet' uyarısını dinlemedi! Ve mezarı açıldıKimse 'lanet' uyarısını dinlemedi! Ve mezarı açıldı
Kayısı çekirdeğinin kabuğundan yıllık 12 milyon lira gelirKayısı çekirdeğinin kabuğundan yıllık 12 milyon lira gelir
Cilvegözü’nden bir yılda 52 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirildiCilvegözü’nden bir yılda 52 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirildi
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Meteoroloji uyardı! İstanbul'a yoğun kar yağışı geliyor

Meteoroloji uyardı! İstanbul'a yoğun kar yağışı geliyor

Ülke şokta! Bir felaket daha... Onlarca kişi kayıp

Ülke şokta! Bir felaket daha... Onlarca kişi kayıp

Herkesi ilgilendiriyor! Tüm Türkiye'de bugün başladı

Herkesi ilgilendiriyor! Tüm Türkiye'de bugün başladı

İmar barışı başvuruları uzatıldı

İmar barışı başvuruları uzatıldı

2019 MTV rakamları belli oldu! İşte model model taşıt vergileri

2019 MTV rakamları belli oldu! İşte model model taşıt vergileri

Araç sahiplerine müjdeli haber: Yılbaşında zam yok!

Araç sahiplerine müjdeli haber: Yılbaşında zam yok!

Mynet'te anlık olarak en çok izlenen hisseler
Hisse Adı

İlginizi Çekebilir

İlk buluşmada ne giymeli?

İlk buluşmada ne giymeli?

Araç sahiplerine müjdeli haber: Yılbaşında zam yok!

Araç sahiplerine müjdeli haber: Yılbaşında zam yok!

Acele edin, Amazon yılbaşı fırsatları için son günler

Acele edin, Amazon yılbaşı fırsatları için son günler

Tüm dünyanın beklediği karar açıklandı

Tüm dünyanın beklediği karar açıklandı

Ünlü iş adamı hayatını kaybetti!

Ünlü iş adamı hayatını kaybetti!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Kayısı çekirdeğinin kabuğundan yıllık 12 milyon lira gelir

Kayısı çekirdeğinin kabuğundan yıllık 12 milyon lira gelir

Cilvegözü’nden bir yılda 52 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirildi

Cilvegözü’nden bir yılda 52 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirildi

Turp, üreticinin yüzünü güldürdü

Turp, üreticinin yüzünü güldürdü

İmar barışı başvuruları uzatıldı

İmar barışı başvuruları uzatıldı

Gübreye yüzde 5 ek indirim geliyor

Gübreye yüzde 5 ek indirim geliyor

Bakan Albayrak müjdeyi verdi: 3 ay daha devam!

Albayrak müjdeyi verdi: 3 ay daha devam!

İ.M.K.B endeksleri, haberler, Kapalıçarşı, Uluslararası parite ve verileri eşanlı olarak verilmektedir. İMKB isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. İMKB ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen İMKB'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.