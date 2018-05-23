TURQUALITY kapsamına alınan ilk eğitim kurumu BAU

İSTANBUL, (DHA)- BAHÇEŞEHİR Üniversitesi (BAU), Ekonomi Bakanlığı tarafından yürütülen markalaşma programı TURQUALITY kapsamına alınan ilk eğitim kurumu oldu.

'Türkiye’nin 500 Büyük Hizmet İhracatçısı' alanında üst üste iki yıl eğitim ihracatı şampiyonluğunu elde eden Bahçeşehir Üniversitesi, TURQUALITY Destek Programı kapsamına alınarak, bir ilke daha imza attı.

"ULUSLARARASI MARKA OLMANIN GURURUNU YAŞIYORUZ"

Konuya ilişkin değerlendirme yapan Bahçeşehir Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı Enver Yücel, “Kurulduğumuz günden bu yana eğitimde sınırların aşılması ve uluslararası eğitim kurumu olma vizyonuyla hareket ettik. Bugün dünyanın farklı noktalarında eğitim kurumlarımız, her ülkeden ve coğrafyadan öğrencilerimiz ve dünyada marka bilinirliğimiz var. Bu da bizi bir dünya markası olma yolunda emin adımlarla ileri taşıyor. Bahçeşehir Üniversitesi olarak uluslararası ölçekte bir Türkiye markası olmanın gururunu, TURQUALITY programı kapsamına dahil olarak genişletiyoruz” dedi.

Dünya markası olabilecek Türk markaları oluşturmayı amaçlayan dünyanın devlet destekli ilk ve tek markalaşma programı TURQUALITY’de bugüne kadar Türkiye’deki tüm sektörlerden 176 firma destek alma hakkı kazanabildi. Dünyanın devlet destekli ilk ve tek markalaşma programı olma özelliğine sahip TURQUALITY, kurumlara global markalaşma sürecinde finansal desteğin yanı sıra eğitim ve stratejik danışmanlık da sağlıyor.

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