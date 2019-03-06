TÜRSAB / Bağlıkaya: Rusya’dan 6 milyon turist bekliyoruz

Gökhan Artan / Berlin, 6 Mart (DHA) - Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB) Yönetim Kurulu Başkanı Firuz Bağlıkaya, bu yıl Almanya’dan 5 milyon, Rusya’dan ise 6 milyon turist beklediklerini söyledi.

ITB Berlin Uluslarası Turizm Fuarı ve Borsası’nda gazetecilerin sorularını yanıtlayan Bağlıkaya, "Rusya’dan bu yıl 6 milyon civarında, Almanya’dan ise 5 milyonu aşkın turist bekliyoruz. Erken rezervasyon süreci hala devam ediyor. Ana sezon başlayana kadar rezervasyon yapılacaktır” dedi.

Bağlıkaya, kaçak turlarla ilgili bir soruyu yanıtlarken, "Bu kaçak turlar münferit bir kişinin belgesiz bir şekilde acenta faaliyeti gibi algılanıp o kişiye yükleniyor" dedi ve ekledi:

"Bu kişi bu faaliyeti yaparken otelden oda alıyor, otobüs firmasından otobüs kiralıyor, rehberler birliğinden rehber alıyor. Peki o kurumların kabahati yok mu? Bizim otellerle sıkı çalışmamız lazım. Otellerle acentalar rakip değil, yasal olmayan bir turu otelde barındırıyorsan onun başına gelecek her şeyden de sorumlusun. Otelciler, rehberler, taşımacılarla yeni yeni iş birlikleri kurmamız gerekiyor. TÜROB (Türkiye Otelciler Birliği) ile anlaştık, TÜROFED (Türkiye Otelciler Federasyonu) ile de centilmenlik anlaşması gibi bir hazırlık içerisindeyiz."

