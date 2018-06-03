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TÜRSAB Başkanı: Acentalar 100 bin liralık teminatsız krediden faydalanabilecek

FİNANS HABERLERİ  | 03.06.2018 14:03 | Son Güncelleme

TÜRKİYE Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB) Yönetim Kurulu Başkanı Firuz Bağlıkaya, acentaların düşük faizli ve uzun ödeme vadeli Eximbank ve KGF kredilerinden yararlanmaları için bir süredir yürüttükleri çalışmaları tamamladıklarını belirterek, "Acentalarımız 100 bin liralık teminatsız krediden faydalanabilecek" dedi.

TÜRSAB Başkanı: Acentalar 100 bin liralık teminatsız krediden faydalanabilecek

ADANA, (DHA)- TÜRKİYE Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB) Yönetim Kurulu Başkanı Firuz Bağlıkaya, acentaların düşük faizli ve uzun ödeme vadeli Eximbank ve KGF kredilerinden yararlanmaları için bir süredir yürüttükleri çalışmaları tamamladıklarını belirterek, "Acentalarımız 100 bin liralık teminatsız krediden faydalanabilecek" dedi.
TÜRSAB Yönetim Kurulu Başkanı Firuz B. Bağlıkaya ve yönetim kurulu üyeleri, TÜRSAB Adana BYK tarafından Şirin Park Otel’de düzenlenen iftarda, bölge acentaları ile bir araya geldi. İftara İl Kültür ve Turizm Müdürü Sabri Tari ile Adana, Mersin ve Osmaniye’den çok sayıda acenta temsilcisi de katıldı.
Yemeğin ardından konuşan TÜRSAB Başkanı Bağlıkaya, göreve gelmelerinin ardından geçen 3 aylık süreçte hayata geçirdikleri projeleri acentalar ile paylaştı. Seyahat acentalarının ülkeye 30 milyar dolar döviz girdisi sağladıklarını ifade eden Bağlıkaya, "Seyahat acentaları, büyük emek sarf ederek yurt dışından turist getiriyorlar. Sadece ilk dört ayda 4 milyona yakın İstanbul’a, 8 milyona yakın da Türkiye’ye turist getirdik" diye konuştu.
100 BİN LİRALIK TEMİNATSIZ KREDİ
Acentaların düşük faizli ve uzun ödeme vadeli Eximbank ve KGF kredilerinden yararlanmaları için bir süredir yürüttükleri çalışmaları tamamladıklarını anlatan Bağlıkaya, şunları kaydetti:
"Bu konuda yarın imzaları atacağız. Acentalarımız 100 bin liralık teminatsız krediden faydalanabilecek. Üreten, büyüyen, çalışan acentalar olmadan güçlü bir turizm sektörü olamaz. Bu nedenle TÜRSAB’ın büyümesi için tüm arkadaşlarımla elimizi taşın altına koymuş durumdayız. En büyük destek ise sizlerden aldığımız güç."
Bağlıkaya, göreve gelmeden önce yeni acenta kurulmasını zorlaştıracakları yönündeki sözlerini yerine getirdiklerini, 3 ayda sadece 44 merkez ve 13 şube acenta kuruluşuna izin verdiklerini kaydederek, "Eskiden bunun 5 katı acenta kuruluyordu" dedi.
TÜRSAB Adana Bölgesel Yürütme Kurulu (BYK) Başkanı Murat Şirin de Adana BYK olarak göreve geldikleri günden bu yana Adana ve Osmaniye’de Kültür ve Turizm İl Müdürlükleri ile sinerji yaratarak turizm destinasyonu olabilme yolunda önemli çalışmalar gerçekleştirdiklerini söyledi. Günübirlik ve bir veya 2 gece konaklamalı olacak şekilde tur programları hazırlayarak ülke genelindeki acentalara gönderdiklerini anlatan Şirin, yaptıkları denetimlerle de kaçak acentalık faaliyetlerine göz açtırmadıklarını bildirdi.

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TÜRSAB Başkanı: Acentalar 100 bin liralık teminatsız krediden faydalanabilecekTÜRSAB Başkanı: Acentalar 100 bin liralık teminatsız krediden faydalanabilecekTÜRSAB Başkanı: Acentalar 100 bin liralık teminatsız krediden faydalanabilecek

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