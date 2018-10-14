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TÜRSAB Başkanı Bağlıkaya: Net döviz girdimiz 28 milyar dolar

FİNANS HABERLERİ  | 14.10.2018 10:46 | Son Güncelleme

TÜRKİYE Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB) Başkanı Firuz Bağlıkaya, "Net döviz girdisi sağlayan bir sektörüz ve bu sene 32 milyar dolar hedefimiz var.

TÜRSAB Başkanı Bağlıkaya: Net döviz girdimiz 28 milyar dolar

Mithat ABAKAN/MANAVGAT (Antalya), (DHA) - TÜRKİYE Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB) Başkanı Firuz Bağlıkaya, "Net döviz girdisi sağlayan bir sektörüz ve bu sene 32 milyar dolar hedefimiz var. Şu an net döviz girdimiz, 28 milyar dolar" dedi.
Antalya'nın Manavgat ilçesinde düzenlenen 'TÜRSAB Yöre Temsil Kurulu (YTK) Başkanları Toplantısı', gala yemeğiyle sona erdi. Gala yemeğine AK Parti Antalya Milletvekili İbrahim Aydın, İYİ Parti Antalya Milletvekili Tuba Vural Çokal, Manavgat Kaymakamı Mustafa Yiğit, TÜRSAB Başkanı Firuz Bağlıkaya, üyeler ve YTK başkanları katıldı. Yemekte konuşan İbrahim Aydın, AK Parti iktidarları döneminde Kültür ve Turizm Bakanlığı'nda 10'a yakın bakanın değiştiğini, gelen bakanların kültür taraflarının çok iyi olduğunu vurguladı. Bu yıl turizm sektörünün, 2017'ye göre çok iyi gittiğini de belirten AK Parti'li Aydın, "Antalya, 2017 yılında 10 milyon turisti aştı. Bu yıl da şu ana kadar 11 milyonu geçti. Hedef 14 milyon turist" diye konuştu.
'TURİZMDE NET DÖVİZ GİRDİSİ HEDEFİ 32 MİLYAR DOLAR'
TÜRSAB Başkanı Bağlıkaya da Türkiye'de turizmin ne kadar stratejik öneme sahip olduğunun farkında olduklarını ve yıllardır bunu anlatmaya çalıştıklarını söyledi. Dünyada turistlerin yüzde 85'inin organizasyon ve seyahat acentesi şirketleriyle seyahat ettiğine dikkat çeken Bağlıkaya, bundan sonraki dönemlerde de seyahat acentelerine önem verileceğine inandığını belirtti. TÜRSAB Başkanı Bağlıkaya, "Küçük bir döviz dalgalanmasında dövizin ne kadar önemli olduğu, ülkeye getirilen dövizin ne kadar altın değerinde olduğu biz kez daha ortaya çıktı. Net döviz girdisi sağlayan bir sektörüz ve bu sene 32 milyar dolar hedefimiz var. Şu an net döviz girdimiz 28 milyar dolar. Cari açığın önemli bölümünü, yüzde 40- 42'sini karşılayan bir sektörüz. Dolayısıyla bunun bilinciyle bütün vatansever duygularımızla çalışıyoruz" dedi.
TÜRSAB YTK Başkanları, Manavgat Irmağı'nda tekne gezisine katılıp, ilçe belediyesi tarafından yaptırılan Kent Müzesi'ni de gezdi.

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TÜRSAB Başkanı Bağlıkaya: Net döviz girdimiz 28 milyar dolarTÜRSAB Başkanı Bağlıkaya: Net döviz girdimiz 28 milyar dolarTÜRSAB Başkanı Bağlıkaya: Net döviz girdimiz 28 milyar dolar

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