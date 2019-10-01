FİNANS

"TÜRSAB bundan böyle borçlanamayacak"

FİNANS HABERLERİ  | 01.10.2019 23:54 | Son Güncelleme

TÜRSAB Başkanı Firuz Bağlıkaya: - "Bizim için kurumsal olma açısından bakıldığında en radikal değişiklik, TÜRSAB'ın bundan böyle borçlanamayacak olması, borçlanmasını yasayla yasaklıyoruz. Kefil de olamayacak. Biz Haziran 2018'de 560 milyon lira borçla devraldık" - "Bundan sora TÜRSAB'a yönetici olacak arkadaşların ticari zevkleri veya ticari hırsları kendi şirketlerinde yapacakları şeyler olacak, burada olamayacak. TÜRSAB'ı hiçbir şekilde bir borca kefil yapamayacaklar"

Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB) Yönetim Kurulu Başkanı Firuz Bağlıkaya, "Bizim için kurumsal olma açısından bakıldığında en radikal değişiklik, TÜRSAB'ın bundan böyle borçlanamayacak olması, borçlanmasını yasayla yasaklıyoruz. Kefil de olamayacak. Biz Haziran 2018'de 560 milyon lira borçla devraldık." dedi.

Bağlıkaya, Trabzon'un Ortahisar ilçesinde bir otelde düzenlenen toplantıda, birlik üyelerinin sorularını yanıtladı.

Seyahat acentalarına ilişkin yeni yasa çalışmalarının ne aşamada olduğu sorusu üzerine Bağlıkaya, TÜRSAB olarak üyelerin ve sektörde tecrübeli kişilerin de fikirlerini alarak detaylı bir çalışma yaptıklarını söyledi.

Bağlıkaya, 48 maddelik çalışmayı Kültür ve Turizm Bakanlığına sunduklarını, sürecin sonuçlanmasını beklediklerini anlattı.

- "Denetim raporlarında bunlar var"

Önerdikleri maddeler arasında TÜRSAB için radikal kararların bulunduğuna dikkati çeken Bağlıkaya, şu değerlendirmede bulundu:

"Bizim için kurumsal olma açısından bakıldığında en radikal değişiklik, TÜRSAB'ın bundan böyle borçlanamayacak olması, borçlanmasını yasayla yasaklıyoruz. Kefil de olamayacak. Biz Haziran 2018'de 560 milyon lira borçla devraldık. Bağımsız denetim raporlarında, Maliyenin denetim raporlarında bunlar var. Biz uydurmuyoruz, orada yazılı 560 milyon lira. TÜRSAB'ın 120 milyon dolar niye borcu olsun? Ne yapıyor, holding mi işletiyor? Niye, ticaret yapma hevesi. Arkadaşlar kendi şirketlerinde ticaret yapmayıp, gelip bizim paramızla ticaret yapıyorlar. Bunların önünü kapattık, en radikal değişiklik bu. Bundan sora TÜRSAB'a yönetici olacak arkadaşların ticari zevkleri veya ticari hırsları kendi şirketlerinde yapacakları şeyler olacak, burada olamayacak. TÜRSAB'ı hiçbir şekilde bir borca kefil yapamayacaklar."

Bağlıkaya, diğer radikal değişikliğin ise başkanın görev süresine ilişkin olduğunu dile getirerek, şöyle devam etti:

"İki dönem başkanlık getiriyoruz. Niye? 18 sene başkanlık yapmış birinin arkasından değişime gittik de ondan. İki dönem başkanlık olacak. Listede başkanın adı belli olacak. Önceden yönetim kurulu oluyordu, onlar seçilip başkanı kendi aralarında seçiyorlardı. Şimdi başkanın adı en baştan belli olacak. Herkes başkan olamayacak, belli bir tecrübe, belli bir temsil isteyeceğiz. Yasa çıktıktan sonra bunu yönetmelikle daha da detaylandıracağız."

- "Mesleğimize borcumuz var"

Yasanın çıkmasının ardından TÜRSAB'ın kendi ekipleriyle denetim yapabileceğine işaret eden Bağlıkaya, "Ekiplere kolluk kuvveti çağırma ve araç bağlayabilme yetkisi verilecek. Yasa çıkacak, yönetmelikleri hazırlayacağız ve bunu sektörümüze armağan edeceğiz. Hedefimiz bu, bunun için yola çıktık. Mesleğimize borcumuz var ve ödeyelim istiyoruz. Sonuna kadar bunu yapacağız. Allah'ın izni, sizlerin desteğiyle görevimizi tamamlayıp, helalleşip ayrılacağız." diye konuştu.

TÜRSAB'da başkanlık seçimi yaklaştıkça gerçekliği olmayan bazı bilgilerin de ortalıkta dolaşmaya başladığına dikkati çeken Bağlıkaya, "Biz bu kurumu kendi kurumsallığı, şeffaflığı içinde biraz daha medeni, hepimizin gitmekten, aday olmaktan keyif aldığı bir centilmenliği olan birlik haline getirmeye çalışıyoruz. Onun için sizden rica ediyorum, bu tür işlere müsaade etmeyin, kafanıza takılanları arayıp bize sorun." ifadelerini kullandı.

Toplantıya, TÜRSAB Yönetim Kurulu üyeleri Ali Bilir ve İbrahim Canatan, TÜRSAB Doğu Karadeniz Bölge Temsil Kurulu Başkanı Volkan Kantarcı da katıldı.

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Trabzon TÜRSAB Başkanı Firuz Bağlıkaya

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