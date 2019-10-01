"TÜRSAB bundan böyle borçlanamayacak"

Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB) Yönetim Kurulu Başkanı Firuz Bağlıkaya, "Bizim için kurumsal olma açısından bakıldığında en radikal değişiklik, TÜRSAB'ın bundan böyle borçlanamayacak olması, borçlanmasını yasayla yasaklıyoruz. Kefil de olamayacak. Biz Haziran 2018'de 560 milyon lira borçla devraldık." dedi.

Bağlıkaya, Trabzon'un Ortahisar ilçesinde bir otelde düzenlenen toplantıda, birlik üyelerinin sorularını yanıtladı.

Seyahat acentalarına ilişkin yeni yasa çalışmalarının ne aşamada olduğu sorusu üzerine Bağlıkaya, TÜRSAB olarak üyelerin ve sektörde tecrübeli kişilerin de fikirlerini alarak detaylı bir çalışma yaptıklarını söyledi.

Bağlıkaya, 48 maddelik çalışmayı Kültür ve Turizm Bakanlığına sunduklarını, sürecin sonuçlanmasını beklediklerini anlattı.

- "Denetim raporlarında bunlar var"

Önerdikleri maddeler arasında TÜRSAB için radikal kararların bulunduğuna dikkati çeken Bağlıkaya, şu değerlendirmede bulundu:

"Bizim için kurumsal olma açısından bakıldığında en radikal değişiklik, TÜRSAB'ın bundan böyle borçlanamayacak olması, borçlanmasını yasayla yasaklıyoruz. Kefil de olamayacak. Biz Haziran 2018'de 560 milyon lira borçla devraldık. Bağımsız denetim raporlarında, Maliyenin denetim raporlarında bunlar var. Biz uydurmuyoruz, orada yazılı 560 milyon lira. TÜRSAB'ın 120 milyon dolar niye borcu olsun? Ne yapıyor, holding mi işletiyor? Niye, ticaret yapma hevesi. Arkadaşlar kendi şirketlerinde ticaret yapmayıp, gelip bizim paramızla ticaret yapıyorlar. Bunların önünü kapattık, en radikal değişiklik bu. Bundan sora TÜRSAB'a yönetici olacak arkadaşların ticari zevkleri veya ticari hırsları kendi şirketlerinde yapacakları şeyler olacak, burada olamayacak. TÜRSAB'ı hiçbir şekilde bir borca kefil yapamayacaklar."