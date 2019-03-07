TÜRSAB, ITB Fuarı'nda Almanya Turizm Pazar Raporu'nu açıkladı

Dünyada en çok seyahat eden ve en çok seyahat harcaması gerçekleştiren ülkelerin başında gelen Almanya, aynı zamanda önemli bir varış destinasyonu konumuna da yükseldi. Dünya Seyahat ve Turizm Konseyi, turizmin Alman ekonomisine sağladığı doğrudan katkının 2018 yılı itibarıyla yüzde 2,9 artmasını öngörüyor.

Rapora göre, Avrupa ülkeleri arasında ekonomik büyüklük açısından ilk sırada yer alan Almanya; ABD, Çin ve Japonya’nın ardından dünyanın en büyük dördüncü ekonomisi konumunda bulunuyor.

TÜRSAB tarafından hazırlanan Almanya Turizm Pazar Raporu, 53. Berlin Uluslararası Turizm Borsası (ITB) Fuarı’nda açıklandı. Küçük bir kitapçık haline getirilen rapor, fuar standını ziyaret edenlerle de paylaşıldı.

BERLİN (AA) - Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB) tarafından hazırlanan Almanya Turizm Pazar Raporu'na göre, Alman pazarı açısından rekor yıl olarak kabul edilen 2015'te Türkiye’ye gelen Alman ziyaretçiler ortalama 10,2 geceleme gerçekleştirirken, 2018’de bu rakam ortalama 12,5 gecelemeyle son 5 yılın en yüksek seviyesine ulaştı.

- Almanların Türkiye’deki favori destinasyonu Antalya

Türkiye’nin en büyük iki turizm pazarından biri olan Almanya'da geçen yıl önemli artış kaydedildi. Kültür ve Turizm Bakanlığı verilerine bakıldığında, 2018’de Türkiye’ye gelen Alman ziyaretçi sayısı, bir önceki yıla göre yüzde 25,9’luk artışla 4 milyon 512 bin 360'a yükseldi.

Bakanlığın sınır giriş istatistiklerine bakıldığında ise bu yılın ocak ayında 2018'in aynı ayına göre Almanya’dan Türkiye’ye gelen ziyaretçi sayısı, yüzde 17,55 artış göstererek 102 bin 120 oldu.

Türkiye’ye daha çok paket turlarla seyahat eden Alman vatandaşları, başta Antalya, İstanbul, İzmir ve Muğla olmak üzere Akdeniz, Marmara, Ege ve İç Anadolu bölgelerini ziyaret ediyor.

Antalya Valiliği Havalimanı Mülki İdare Amirliği verilerine göre, 2018 yılında Antalya’ya hava yolu ile gelen Alman sayısı, bir önceki yıla göre yüzde 38 artarak 2 milyon 292 bin 996'ya ulaştı.

- Almanlar, 2018’de ortalama 12,5 gece Türkiye’de konakladı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verileri, son 2 yıllık dönemde Alman vatandaşlarının Türkiye’deki gecelemelerinde artış olduğunu ortaya koyuyor.