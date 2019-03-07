FİNANS

TÜRSAB, ITB Fuarı'nda Almanya Turizm Pazar Raporu'nu açıkladı

FİNANS HABERLERİ  | 07.03.2019 13:36 | Son Güncelleme

Rapora göre, Alman pazarı açısından rekor yıl olarak kabul edilen 2015'te Türkiye'ye gelen Alman ziyaretçiler ortalama 10,2 geceleme gerçekleştirirken, 2018'de bu rakam ortalama 12,5 gecelemeyle son 5 yılın en yüksek seviyesine ulaştı - Alman ziyaretçilerin Türkiye'deki ortalama harcaması, 2015 yılı sonrası süreçte yukarı yönlü hareket izleyerek 2018 itibarıyla 832 dolara ulaştı - Türkiye'ye daha çok paket turlarla seyahat eden Alman vatandaşları, başta Antalya, İstanbul, İzmir ve Muğla olmak üzere Akdeniz, Marmara, Ege ve İç Anadolu bölgelerini ziyaret ediyor - Antalya başta olmak üzere Türkiye'de konut edinen Alman vatandaşları, 2018'de bir önceki yıla oranla yüzde 141,7 talep artışıyla bin 866 konut satın aldı

BERLİN (AA) - Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB) tarafından hazırlanan Almanya Turizm Pazar Raporu'na göre, Alman pazarı açısından rekor yıl olarak kabul edilen 2015'te Türkiye’ye gelen Alman ziyaretçiler ortalama 10,2 geceleme gerçekleştirirken, 2018’de bu rakam ortalama 12,5 gecelemeyle son 5 yılın en yüksek seviyesine ulaştı.

TÜRSAB tarafından hazırlanan Almanya Turizm Pazar Raporu, 53. Berlin Uluslararası Turizm Borsası (ITB) Fuarı’nda açıklandı. Küçük bir kitapçık haline getirilen rapor, fuar standını ziyaret edenlerle de paylaşıldı.

Rapora göre, Avrupa ülkeleri arasında ekonomik büyüklük açısından ilk sırada yer alan Almanya; ABD, Çin ve Japonya’nın ardından dünyanın en büyük dördüncü ekonomisi konumunda bulunuyor.

Dünyada en çok seyahat eden ve en çok seyahat harcaması gerçekleştiren ülkelerin başında gelen Almanya, aynı zamanda önemli bir varış destinasyonu konumuna da yükseldi. Dünya Seyahat ve Turizm Konseyi, turizmin Alman ekonomisine sağladığı doğrudan katkının 2018 yılı itibarıyla yüzde 2,9 artmasını öngörüyor.

- Almanların Türkiye’deki favori destinasyonu Antalya

Türkiye’nin en büyük iki turizm pazarından biri olan Almanya'da geçen yıl önemli artış kaydedildi. Kültür ve Turizm Bakanlığı verilerine bakıldığında, 2018’de Türkiye’ye gelen Alman ziyaretçi sayısı, bir önceki yıla göre yüzde 25,9’luk artışla 4 milyon 512 bin 360'a yükseldi.

Bakanlığın sınır giriş istatistiklerine bakıldığında ise bu yılın ocak ayında 2018'in aynı ayına göre Almanya’dan Türkiye’ye gelen ziyaretçi sayısı, yüzde 17,55 artış göstererek 102 bin 120 oldu.

Türkiye’ye daha çok paket turlarla seyahat eden Alman vatandaşları, başta Antalya, İstanbul, İzmir ve Muğla olmak üzere Akdeniz, Marmara, Ege ve İç Anadolu bölgelerini ziyaret ediyor.

Antalya Valiliği Havalimanı Mülki İdare Amirliği verilerine göre, 2018 yılında Antalya’ya hava yolu ile gelen Alman sayısı, bir önceki yıla göre yüzde 38 artarak 2 milyon 292 bin 996'ya ulaştı.

- Almanlar, 2018’de ortalama 12,5 gece Türkiye’de konakladı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verileri, son 2 yıllık dönemde Alman vatandaşlarının Türkiye’deki gecelemelerinde artış olduğunu ortaya koyuyor.

Alman pazarı açısından rekor yıl olarak kabul edilen 2015'te Türkiye’ye gelen Alman misafirler ortalama 10,2 geceleme gerçekleştirirken, 2018’de bu sayı ortalama 12,5 gecelemeyle son 5 yılın en yüksek seviyesine ulaştı.

- Alman turist 832 dolar harcadı

Alman ziyaretçilerin Türkiye’deki ortalama harcaması, 2015 yılı sonrası süreçte yukarı yönlü hareket izleyerek 2018 itibarıyla 832 dolara ulaştı.

Almanlar, tatil için vazgeçilmez destinasyonlarından biri olan Türkiye’de konut alımında da en çok talep gösteren yabancılar arasında ilk sırada yer alıyor.

Özellikle Antalya başta olmak üzere Türkiye’de konut edinen Alman vatandaşları, TÜİK verilerine göre, 2018’de bir önceki yıla göre yüzde 141,7 talep artışıyla bin 866 konut satın aldı. 2019 ocak ayı itibarıyla ise Alman vatandaşlarının satın aldıkları konut sayısı 119 oldu.

Bu arada, bu yıl 5 kıtadan ve 180’i aşkın ülkeden yaklaşık 160 bin ziyaretçinin katılımının beklendiği ITB Fuarı, 10 Mart’ta sona erecek.

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53. Berlin Uluslararası Turizm Borsası (ITB) Fuarı Almanya Turizm Pazar Raporu TÜRSAB

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