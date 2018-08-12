TÜRSAB Yönetim Kurulu Başkanı Bağlıkaya, AA Finans Masası'na konuk olacak

İSTANBUL (AA) - Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB) Yönetim Kurulu Başkanı Firuz Bağlıkaya, yarın Anadolu Ajansı (AA) Finans Masası'na konuk olacak.
Bağlıkaya, yarın saat 10.30'da başlayacak AA Finans Masası'nda gündeme ilişkin soruları yanıtlayacak, son dönemdeki gelişmelerle ilgili değerlendirmelerde bulunacak.
TÜRSAB Yönetim Kurulu Başkanı Bağlıkaya'nın açıklamaları, AA'nın internet sitesi "www.aa.com.tr"den yayımlanacak ve "@aa_finans" Twitter hesabından da anlık takip edilebilecek.
AA Finans aboneleri ise toplantıyı "aafinans.com" üzerinden canlı izleyebilecek.
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