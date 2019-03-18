TÜRSAB/Bağlıkaya: KKTC turlarına kredi kartına 12 taksit geliyor

TÜRSAB Yönetim Kurulu Başkanı Firuz Bağlıkaya, "'Kıbrıs’ı görmeyen kalmasın' diye bir sloganımız var. Kredi kartlarına 12 taksit uygulaması konusunda girişimlerimizi yaptık. İnşallah önümüzdeki hafta pozitif neticelenecek.Türkiye’den gelen 800 bin turist sayısını 2 milyona çıkarmayı hedefliyoruz" dedi.

TÜRSAB ayrıca Kuzey Kıbrıs Türk Turizm ve Seyahat Acenteleri Birliği (KITSAB) ve Kıbrıs Türk Otelciler Birliği (KITOB) ile Ada'nın turizm potansiyelinin etkin şekilde kullanılmasına katkı yapmak, ikili ilişkileri daha da geliştirmek ve karşılıklı turist trafiğini artırmak için bir iş birliği protokolüne de imza attı.

“KKTC’nin hava ulaşımında daha fazla desteğe ihtiyacı var”

TÜRSAB yönetimini kabul eden KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Türkiye'den gelen gazetecilerin sorularını da yanıtladı. KKTC’nin hava ulaşımında daha fazla desteğe ihtiyacı olduğuna dikkat çeken Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, "Havayolu şirketlerinin daha yapacakları var diye düşünüyorum. Şimdi yeni terminalimiz bitmek üzere. Yakın gerecekte o da bitecek. Dolayısıyla daha fazla uçağı barındırabileceğiz" dedi.

Akıncı, bilet fiyatlarına yansıyan alan vergisi ile ilgili soruyu da şöyle yanıtladı:

"Teknik ayrıntıları bilmiyorum. Kökeninde yatan sorun ne ise onları gidermemiz lazım. Çünkü hem turist istiyoruz hem de onların gelişini zorlaştıracak unsurları biz kendimiz yaratıyorsak onları halletmemiz lazım. Bu konuda Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığımız, Turizm Bakanlığımızla birlikte gereken titiz çalışmayı yapacaklardır. Yeter ki, sorunlar bilinsin, masaya yatırırsın. Artısı ile eksisi ile çıkış yolları bulmamız mümkündür."