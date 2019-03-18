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TÜRSAB/Bağlıkaya: KKTC turlarına kredi kartına 12 taksit geliyor

FİNANS HABERLERİ  | 18.03.2019 11:12 | Son Güncelleme

 Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB) Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) turizmini canlandırmak için, Türkiye’deki KKTC tur paketi satışlarında, "kredi kartına 12 taksit" için girişimde bulundu.

Gökhan Artan / Lefkoşa, 18 Mart (DHA) - Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB) Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) turizmini canlandırmak için, Türkiye’deki KKTC tur paketi satışlarında, "kredi kartına 12 taksit" için girişimde bulundu.

TÜRSAB Yönetim Kurulu Başkanı Firuz Bağlıkaya, "'Kıbrıs’ı görmeyen kalmasın' diye bir sloganımız var. Kredi kartlarına 12 taksit uygulaması konusunda girişimlerimizi yaptık. İnşallah önümüzdeki hafta pozitif neticelenecek.Türkiye’den gelen 800 bin turist sayısını 2 milyona çıkarmayı hedefliyoruz" dedi.

Türkiye Seyahat Acentaları Birliği(TÜRSAB), Firuz Bağlıkaya başkanlığında yönetim kurulu üyeleri ile KKTC turizmini canlandırmak için Ada’ya çıkarma yaptı.

TÜRSAB heyeti, KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Başbakan Tufan Erhürman, Turizm ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu ve KKTC’li turizmcilerle bir araya geldi.

TÜRSAB Başkanı Bağlıkaya ve KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, ziyaret kapsamında yaptıkları görüşmede "Ada'ya gelen Türk ziyaretçi sayısını 2 milyona çıkarılması" hedefi konusunda fikir birliğine vardılar.

TÜRSAB ayrıca Kuzey Kıbrıs Türk Turizm ve Seyahat Acenteleri Birliği (KITSAB) ve Kıbrıs Türk Otelciler Birliği (KITOB) ile Ada'nın turizm potansiyelinin etkin şekilde kullanılmasına katkı yapmak, ikili ilişkileri daha da geliştirmek ve karşılıklı turist trafiğini artırmak için bir iş birliği protokolüne de imza attı.

“KKTC’nin hava ulaşımında daha fazla desteğe ihtiyacı var”

TÜRSAB yönetimini kabul eden KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Türkiye'den gelen gazetecilerin sorularını da yanıtladı. KKTC’nin hava ulaşımında daha fazla desteğe ihtiyacı olduğuna dikkat çeken Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, "Havayolu şirketlerinin daha yapacakları var diye düşünüyorum. Şimdi yeni terminalimiz bitmek üzere. Yakın gerecekte o da bitecek. Dolayısıyla daha fazla uçağı barındırabileceğiz" dedi.

Akıncı, bilet fiyatlarına yansıyan alan vergisi ile ilgili soruyu da şöyle yanıtladı:

"Teknik ayrıntıları bilmiyorum. Kökeninde yatan sorun ne ise onları gidermemiz lazım. Çünkü hem turist istiyoruz hem de onların gelişini zorlaştıracak unsurları biz kendimiz yaratıyorsak onları halletmemiz lazım. Bu konuda Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığımız, Turizm Bakanlığımızla birlikte gereken titiz çalışmayı yapacaklardır. Yeter ki, sorunlar bilinsin, masaya yatırırsın. Artısı ile eksisi ile çıkış yolları bulmamız mümkündür."

"Biz Türkiye'ye kendimizi daha fazla anlatmak durumundayız"

Başbakanı Tufan Erhürman da, Ada’ya gelen bir milyonu aşkın turistin 800 bininin Türkiye'den geldiğini belirterek şunları söyledi:

"Biz Türkiye’ye kendimizi çok daha fazla tanıtmak, anlatmak durumundayız. Türkiye’de Kıbrıs’ı görmeyen kalmasın. Evet Türkiye Cumhuriyeti’nde ki partnerlerimiz ile el ele vererek buradaki potansiyeli birlikte değerlendirelim. Ele ele verelim buradaki potansiyelden birlikte kazanalım. El ele verdiğimiz zaman yapacak çok işimiz var. Yürüyeceğimiz çok uzun bir yolumuz var."

"Yeni sloganımız Türkiye’de Kıbrıs’ı görmeyen kalmasın"

Türkiye’den KKTC’ye gelen 800 bin turisti 2 milyona çıkartmaları gerektiğini ifade eden TÜRSAB Başkanı Firuz Bağlıkaya, "Her Türk vatandaşının burayı görmesini istiyoruz. Dolayısıyla bir çalışma yapacağız inşallah. Bu destinasyonu hareketlendirmemiz lazım.Yurt dışından gelen turist sayısını da artırmak lazım ama ambargodan dolayı sıkıntılar var.En azından bu ambargo döneminde türk vatandaşları olarak buraya maksimum turisti getirmek için elimizden gelen her türlü çabayı göstermemiz gerekiyor. 1,4 milyon olan turist sayısını artırmak istiyoruz" diye konuştu.

"Kredi kartına 12 taksit çalışması pozitif neticelenecek"

Bağlıkaya, Türkiye’den KKTC’ye tur paketi satışlarında kredi kartına taksit sayılarında bir standart bulunmadığını, 6-9 taksit uygulayanların da olduğunu söyledi. KKTC’deki meslektaşlarının talebi doğrultusunda Türkiye’deki Kuzey Kıbrıs tur paketi satışlarına kredi kartına 12 taksit uygulaması konusunda girişimler yaptıklarına dikkat çeken Bağlıkaya, gerekli yerlere konuyu ilettiklerini ve önümüzdeki hafta konunun pozitif sonuçlanmasını beklediklerini söyledi.

Türk tur operatörlerinin 12 taksit olması konusunda bir sıkıntı görmediklerini, fakat kredi kartı komisyonları ile ilgili Ada’da çok ciddi sıkıntı olduğuna vurgu yapan Bağlıkaya, "Kredi kartına komisyon oranlarında sıkıntı var. Seyahat acentalarının 12 takside çıkması konusunda bazılarının olumsuz görüşleri var. Nedeni maliyet yükselecek, satışlar tam tersi etkilenebilir diye. Yüzde 5-7 ile arasında komisyon ödeniyor 12 taksite" diye konuştu.

“Bu yıl 1,5 milyon turisti hedefliyoruz”

KKTC Turizm ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu, "Kredi kartına neden 12 taksit olmasın diye bir çalışma başlattık. Bu çalışmayı Firuz Bey’e ilettik. Sağ olsun hemen irtibata geçti" dedi ve ekledi:

"Konunun olumsuz bakılmadığını da söylemek isterim. Ödeme kolaylığı da sağlandığı süre içerisinde tercih sebebi olmuş olacak. Geçen yıl 1 milyon 200 bin turist geldi.965 milyon dolar gelir elde ettik. Turizmde bu yıl hedef 1,5 milyon turist. Nisan ayı itibariyle Anadolujet’in belli yerlerden sefer koymasıyla ilgili de ümitliyiz. Gelen turistlerin yüzde 65-70’i Türkiye’den gelenlerden oluşuyor. Tanıtımlarla Türkiye’den gelenler sayılarını yüzde 80’lere çıkarmayı hedefliyoruz. Türkiye Cumhuriyeti Kültür ve Turizm Bakanlığının Japonya’da standının yanında bize de yer vermesiyle ilgili de geri dönüş aldık. Kişi başı elde ettiğimiz gelir hedefi de 1000 dolar. Şu an 750-800 dolar civarında." (Fotoğraflı)

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