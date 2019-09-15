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TÜRSAB'dan THY'ye çağrı

FİNANS HABERLERİ  | 15.09.2019 11:27 | Son Güncelleme

TÜRKİYE Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB) Yönetimi, Türk Hava Yolları'nın 'Sonbahar promosyonu' adı altında başlattığı kampanyada seyahat acentelerini devre dışı bırakmasının kabul edilemez olduğunu belirtti. THY'nin, milli dağıtım ağı olan seyahat acentelerini rakip değil, iş ortağı olarak görmesi gerektiği belirtilen açıklamada, "THY yönetiminin bu vahim yanlıştan derhal döneceğine inanıyoruz" denildi.

Mehmet ÇINAR/ANTALYA, (DHA)- TÜRKİYE Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB) Yönetimi, Türk Hava Yolları'nın 'Sonbahar promosyonu' adı altında başlattığı kampanyada seyahat acentelerini devre dışı bırakmasının kabul edilemez olduğunu belirtti. THY'nin, milli dağıtım ağı olan seyahat acentelerini rakip değil, iş ortağı olarak görmesi gerektiği belirtilen açıklamada, "THY yönetiminin bu vahim yanlıştan derhal döneceğine inanıyoruz" denildi.
​TÜRSAB Yönetimi, 'Sonbahar promosyonu' başlıklı kampanyaya seyahat acentelerinin dahil edilmemesi dolayısıyla Türk Hava Yolları'na çağrıda bulundu. TÜRSAB yönetimi adına yapılan açıklamada, turizm pazarlamasının can damarını oluşturan seyahat acentelerinin, ülkenin en stratejik sektörü olan turizmin her alandaki gelişimi ve ülke ekonomisi için canla başla çalışmaya devam ettikleri belirtildi. Turizmdeki gelişim için sektördeki tüm paydaşların el ele vermesinin ülke turizminin geleceği için önem arz ettiği belirtilen açıklamada, söz konusu uygulamalarla hayata geçirilen indirimlerde seyahat acentelerinin kapsam dışında tutulmasının, tüketiciler nezdinde üyelerin 'pahalı bilet satan' kurumlar olarak algılanmasına neden olduğu kaydedildi.
'SEYAHAT ACENTELERİNİ DE KAPSAMALI'
Seyahat acentelerinin itibarının da zedelendiği belirtilen açıklamada, “Sadece mobil ve online üzerinden yapılan rezervasyonlarda geçerli indirimler, Anadolu'nun her köşesinde hizmet veren seyahat acentelerimizin müşterilerine bu indirimleri yansıtmasına mani olmakta, tüketici açık bir şekilde mağdur edilmektedir. Haksız rekabetin en acımasız örneği olan bu uygulamalar, THY ile seyahat acentelerinin yıllara dayanan iş ortaklığını sarsmakta ve ortaklık anlayışının en temel değerlerine büyük zarar vermektedir. Doğru olan; tüm promosyon ve kampanya uygulamalarının, seyahat acentelerinin müşterilerini de kapsayacak şekilde yapılması, eşit ve adil bir çözüm sağlanmasıdır" denildi.
'YANLIŞTAN DÖNÜLMELİ'
THY'ye yapılan çağrıda, TÜRSAB'ın yaklaşık 12 bin seyahat acentesi adına, iş ortaklığının gerektirdiği ortak değerlerin göz önünde bulundurarak hakkaniyetli ve kapsayıcı bir yaklaşımla hareket edilmesi istendi. Açıklamada şu ifadeler kullanıldı:
“Bu çağrı, Anadolu'nun her köşesinden yükselen seyahat acentelerinin feryadıdır. Hepimiz aynı ekmeği bölüşüyoruz. Aynı masada oturup, sorunlarımızı çözme zamanının çoktan geldiğine inanıyoruz. Yurdumuzun dört bir yanında evlerine ekmek götürmek için gecesini gündüzüne katan seyahat acentelerimizin ellerinden bu ekmeklerinin alınmasına göz yummayacağız. THY, derhal yapılan yanlıştan dönmeli ve milli havayolu olarak, milli dağıtım ağı olan seyahat acentelerini rakip değil, iş ortağı olarak görmelidir. Milli havayolumuzun bundan sonraki süreçte ülke turizmi ve ekonomisinin gelişimi için ortak çıkarlar doğrultusunda seyahat acenteleri ile birlikte hareket etmesi, en büyük temennimizdir. THY yönetiminin bu vahim yanlıştan derhal döneceğine inanıyoruz."

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