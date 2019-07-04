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TÜRSAB'dan Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı açıklaması

FİNANS HABERLERİ  | 04.07.2019 15:43 | Son Güncelleme

TÜRSAB Yönetim Kurulu Başkanı Firuz Bağlıkaya: - "Turizmin tanıtım pazarlama ajansı olarak kurulup içinde pazarlama unsurları barındırmayan bir yapının turizme fayda getireceğini düşünmüyorum. Sektör ile birlikte görüş alınarak hazırlanması daha doğru olurdu" - "Pazarlama ayağında seyahat acenteleri ve tur operatörlerinin temsil edilmiyor olması çok ciddi bir eksiklik"

TRABZON (AA) - Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB) Yönetim Kurulu Başkanı Firuz Bağlıkaya, "Turizmin tanıtım pazarlama ajansı olarak kurulup içinde pazarlama unsurları barındırmayan bir yapının turizme fayda getireceğini düşünmüyorum. Sektör ile birlikte görüş alınarak hazırlanması daha doğru olurdu." dedi.

Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı Hakkında Kanun teklifine ilişkin gazetecilerin sorularını yanıtlayan Bağlıkaya, konaklama sektörü ağırlıklı bir pazarlama ajansının kurulduğunu belirtti.

Aslında turizmin en önemli ayağının pazarlama olduğunu vurgulayan Bağlıkaya, şunları kaydetti:

"Dünyada turistlerin yüzde 80'i organize şekilde seyahat ediyor. Bunları tur operatörleri ve seyahat acenteleri organize ediyor. Pazarlama ayağında seyahat acenteleri ve tur operatörlerinin temsil edilmiyor olması çok ciddi bir eksiklik. Herhangi bir profesyonel görüş anlamında bakıldığında reklamcılar yok, pazarlamacılar yok, iletişimciler yok. Yani gerçekten çok ciddi eksikleri var. Bir de amaç kısmını okuma fırsatım oldu. Amacında, turizmi 12 aya ve sahil kesiminden içi kesimlere yaymak yer alıyor. Bir bakıyorsunuz kararları Ege, Akdeniz ve Marmara otelcilerinden oluşan bir heyet verecek. Ama bu arkadaşlarımızın oralarda yatırımları var, yani doğal olarak kendi bölgelerinde çalışıyorlar."

Bağlıkaya, bu işin pazarlama ayağının, pazarlamada daha ehil kişilerin eline bırakılmasının çok daha faydalı olacağını ifade ederek, "Seyahat Acentaları Birliği olarak baktığımız zaman bizim beklentilerimizden çok uzak. Turizmin tanıtım pazarlama ajansı olarak kurulup içinde pazarlama unsurları barındırmayan bir yapının turizme fayda getireceğini düşünmüyorum. Sektör ile birlikte görüş alınarak hazırlanması daha doğru olurdu." şeklinde konuştu.

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Firuz Bağlıkaya Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı TÜRSAB

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