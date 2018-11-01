FİNANS

Turşu ihracatından 151 milyon dolarlık gelir

FİNANS HABERLERİ  | 01.11.2018 11:22 | Son Güncelleme

Türkiye, yılın 9 ayında gerçekleştirdiği turşu ihracatından 151 milyon dolar döviz girdisi sağladı

İZMİR (AA) - Türkiye, ocak-eylül döneminde 98 ülkeye ihraç ettiği turşudan 151 milyon dolar döviz kazandı.

Ege İhracatçı Birliklerinden (EİB) yapılan açıklamaya göre, yılın 9 ayında 98 ülkeye gerçekleştirilen turşu ihracatında ilk sırada 35 milyon dolarlık alımla Almanya yer aldı. ABD'ye, 22,6 milyon dolarlık turşu satılırken, Hollanda'ya yapılan ihracat ise 21,7 milyon dolar oldu.

Turşu ihracatının 121 milyon dolarlık kısmı Ege Bölgesi'nden yapıldı.

Bölgeden, 40 milyon 418 bin dolarlık kornişon salatalık turşusu, 36 milyon 242 bin dolar tutarında acı biber turşusu, 27 milyon 892 bin dolarlık da tatlı biber turşusu ihracatı gerçekleştirildi.

- Hedef 200 milyon dolar

Açıklamada görüşlerine yer verilen Ege Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Hayrettin Uçak, ülke genelinde 2018 yılı sonu turşu ihracatı hedeflerinin 200 milyon dolar olduğunu kaydetti.

Ege Bölgesi'ndeki ürün çeşitliliğinin bölgede meyve sebze mamulleri ihracatı yapan firmalara büyük fırsatlar sunduğuna dikkati çeken Uçak, "Türkiye, 2018 yılının Ocak-Eylül döneminde 1 milyar 145 milyon dolarlık meyve sebze mamulleri ihraç etmişken, bu ihracatın 433 milyon dolarlık dilimini Ege Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği üyelerimiz yaptı. Meyve sebze mamulleri ihracatımızda yüzde 38’lik payla lider konumdayız. Turşu ihracatında ise bu oran yüzde 81 ile zirveye çıkıyor." ifadelerini kullandı.

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