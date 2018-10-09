"Turşucu köy" ihracatta hedef büyüttü

Bu üretimin yaklaşık dörtte birinin onlarca ülkeye gittiğini belirten Dönmez, "Mahalle nüfusumuzun tamamına yakını turşuyla bağlantılı iş yapıyor. Mahallemizde 70 imalathane var. Turşu bizim birinci gelir kaynağımız. Çoğu üçüncü ve dördüncü kuşak imalathanelerde 35 çeşit turşu üretiliyor." dedi.

Dönmez, doğal yöntemlerle yaptıkları turşunun yurt içi ve dışından yoğun talep gördüğünü belirterek, geçen sezon yaklaşık 70 bin tonluk üretim gerçekleştirdiklerini söyledi.

"Turşucu köy" olarak bilinen Gedelek'teki turşu üreticileri, bir yandan turşu kurmaya devam ederken, diğer yandan her 20-25 günde olgunlaşan ürünleri talebin geldiği noktalara kamyonlarla sevk ediyor.

Yaklaşık 70 yıldır doğal yöntemlerle üretilen ve 1 kilogramlık şişelerden 10 tonluk varillere kadar çeşitli ebatlarda kurulan turşular, ülkenin dört bir yanına ve yurt dışına gönderiliyor.

Dönmez, önceleri birkaç ton üretim yapılan imalathanelerde şimdilerde ortalama biner ton turşu üretildiğini dile getirerek, şunları kaydetti:

"Ülke ekonomisine katkı sağlıyoruz. Mahalle kapasitesine göre istihdam sağlayan ender yerlerden biriyiz. 3-5 yıldır ihracatımız çok hızlandı. Bunda Gedelek Turşu Festivali'nin ve yurt dışındaki tanıtım girişimlerimizin etkisi oldu. Dünyanın dört bir yanından bizi arayıp sipariş veriyorlar. Üretimimiz her yıl artarak devam ediyor. İhracatta geçen sezonu yaklaşık 15 bin tonla kapattık."

- "Satışlarımız iki kat arttı"

Turşu üretiminde geçen sezon 70 bin ton hedefine ulaştıklarını ifade eden Dönmez, şunları kaydetti:

"Özellikle Türk cumhuriyetlerinden yoğun talep var. Son 5 yıl çok yol kat ettik. Tırnaklarımızla kazıyarak bugünlere geldik. Otobüslerin bagajlarında şehirlere turşu gönderirken bugün dünyaya satıyoruz. İhracat hedefimiz bu sezon için 20 bin ton. Yani ihracatta 5 bin ton civarında artış hedefliyoruz. İnşallah bu hedefimize ulaşırız. Bir sonraki hedefimiz de festivalimizi uluslararası hale getirmek. Bu yıla iyi bir giriş yaptık. Geçen yılın eylül ayına göre satışlarımız iki kat arttı. Bir yandan turşu varillerini doldururken, bir yandan da satış gerçekleştiriyoruz. Taleplere yetişmeye çalışıyoruz."

Turşu üreticilerinden Mustafa Soylu da 1944 yılından beri turşu üretimi yaptıklarını anlattı.

Soylu, turşu kurmayı babasından öğrendiğini anlatarak, "Şimdi çocuklarımla bu işi yürütüyoruz. Yılda yaklaşık bin ton turşu üretiyoruz. Geçen yıla göre bu yılın biraz daha hareketli olduğunu görüyoruz. Rusya ve Almanya'dan siparişler alıyoruz. İnşallah bu hareketlilik sürer." ifadelerini kullandı.

