FİNANS

Turunçgil ihracat sezonu başlıyor

FİNANS HABERLERİ  | 28.08.2019 13:53 | Son Güncelleme

Ulusal Turunçgil Konseyi Başkanı Kemal Kaçmaz: - "Limon bahçelerinde yapılan inceleme sonunda mayer cinsi erkenci limonun gerekli olgunluğa erişmiş olduğu tespit edilmiş, 29 Ağustos'ta hasat edilmesine, 2 Eylül'de ihraç edilmesine karar verilmiştir"

MERSİN (AA) - Ulusal Turunçgil Konseyi Başkanı Kemal Kaçmaz, yeni dönem turunçgil ihracat sezonu kapsamında mayer cinsi erkenci limonun yarın hasadına, 2 Eylül'de de ihracatına başlanacağını bildirdi.

Kaçmaz, yazılı açıklamasında, yaş meyve sebze sektörünün en önemli alt grubunu oluşturan turunçgillerde 2019 - 2020 ihracat sezonunun geldiğini belirtti.

Sezon hazırlıklarının tamamlandığını aktaran Kaçmaz, şöyle devam etti:

"Turunçgil kesim ve ihraç tespit komisyonunca Adana ve Mersin illerimizin muhtelif bölgelerinde bulunan limon bahçelerinde yapılan inceleme sonunda mayer cinsi erkenci limonun gerekli olgunluğa erişmiş olduğu tespit edilmiş, 29 Ağustos'ta hasat edilmesine, 2 Eylül'de ihraç edilmesine karar verilmiştir. Geçen sezona göre bu yıl mevsimsel şartlardan dolayı diğer tüm meyvelerde olduğu gibi mayer cinsi limon da geç olgunlaşmıştır."

Kaçmaz, geçen yıl yaşanan ağır kış şartlarının turunçgil üreticisi ve ihracatçısını olumsuz etkilediğini hatırlatarak, bu yıl afetsiz ve hasarsız bir sezon geçirilmesini diledi.

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