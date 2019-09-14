FİNANS

Turunçgil ihracatında yüzde 10'luk artış hedefi

FİNANS HABERLERİ  | 14.09.2019 11:28 | Son Güncelleme

Ulusal Turunçgil Konseyi Başkanı Kemal Kaçmaz: - "Geçen yıl 1 milyon 736 bin ton turunçgil ihracatı karşılığında ülkemize 732 milyon dolar girdi sağladık. Bu yıl bir haftada 5 bin 800 ton turunçgil ihracatı gerçekleştirdik." - "Umudumuz bu yıl geçen yılki ihracat rakamlarının yüzde 10 oranında üzerine çıkmak"

MERSİN (AA) - MUSTAFA ÜNAL UYSAL - Turunçgil ihracatında bu yıl geçen yıla oranla yüzde 10 artış hedeflendiği bildirildi.

Ulusal Turunçgil Konseyi Başkanı Kemal Kaçmaz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bu yıl ihracat sezonuna mayer cinsi erkenci limonla başlandığını söyledi.

Sezona 15 gün geç başladıklarını ifade eden Kaçmaz, yaşanan gecikmeye rağmen bu yıl ihracat sezonundan umutlu olduklarını kaydetti.

Turunçgil üretiminde önemli konuma gelindiğini aktaran Kaçmaz, şöyle konuştu:

"Geçen yıl 1 milyon 736 bin ton turunçgil ihracatı karşılığında ülkemize 732 milyon dolar girdi sağladık. Bu yıl bir haftada 5 bin 800 ton turunçgil ihracatı gerçekleştirdik. Bunun karşılığında ise 2 milyon 273 bin dolar girdisi oldu. Dünyada turunçgillerde önemli bir küresel oyuncu haline geldik. Üretimde dünyada 8. sırada yer alıyoruz. Bazı ürünlerde ikinci, bazılarında ise üçüncü sırada ihracat gerçekleştiriyoruz. Umudumuz bu yıl geçen yılki ihracat rakamlarının yüzde 10 oranında üzerine çıkmak. Geçen yıl ağır kış şartlarından dolayı yaklaşık 30 gün ürünleri hasat edemedik. Bu yıl ağır kış şartları yaşamazsak temennimiz var olan ihracatımızı daha yukarılara çekmek."

- Avrupa'ya ihracat yüzde 25 arttı

Kaçmaz, Türkiye'de dünya standartlarında ürün üretildiğini, pazarların isteklerine karşılık verdiklerini ve ürünlerin kalitesinde hiçbir sorunun olmadığını aktardı.

Geleneksel pazarların yanı sıra alternatif pazarlar üzerinde çalışmalar yaptıklarına dikkati çeken Kaçmaz, "Bu sezon yetişmese bile önümüzdeki yıllarda alternatif pazarlara da turunçgil gönderme fırsatı yakalayacağız. Mevcut pazarlarımızda birinci sırada Rusya, ikinci sırada ise Irak yer alıyor. Avrupa'ya olan ihracatımız ise geçen yıla oranla yüzde 25 arttı. Bu bizim için son derece olumlu gelişme." dedi.

Turunçgilin tüm yaş sebze meyve ihracatında önemli bir noktada olduğuna değinen Kaçmaz, sektörün alt gruptan çıkıp üst grup haline geldiğini ifade etti.

Türkiye'nin yaş sebze meyve ihracatının yüzde 45'ini turunçgilin oluşturduğunu vurgulayan Kaçmaz, şöyle devam etti:

"Türkiye'nin bu alanda küresel bir oyuncu olduğunu, üretimde ve ihracatta söz sahibi olduğunu herkes biliyor. Şuanda Türkiye'nin yapmış olduğu her hareket dünyada sektör tarafından izleniyor. Olumlu bir şekilde gelişmeler kaydediyoruz. Anlaşmamız olmayan ülkelerden bile turunçgil talebi var. Bunların hepsini değerlendiriyoruz. Özellikle uzak ülkelere ihracatımızı artırmak için görüşmelerimiz sürüyor. Yakın bir gelecekte daha da iyi bir noktaya geleceğiz. Turunçgil ihracat sezonunu uzatmak için Çukurova Üniversitesi ile yaptığımız çalışmalar olumlu bir şekilde geliyor. Bu gelişmeler sona erdiğinde yılın 11 ayında turunçgil üreten ve ihracat eden bir ülke haline geleceğiz. Bu da ihracat sezonunun uzaması ve pazarda daha çok yer almamızı sağlayacak."

Kaçmaz, 2020 yılında Türkiye'de yapılması planlanan "14.Uluslararası Turunçgil Kongresi"nin sektöre katkı sağlayacağını ve bu kongreye çok iyi bir şekilde hazırlandıklarını da sözlerine ekledi.

PARTNER Kredi kartını çaldığı anne-babasını öldürtmek için kiralık katil tutmuş! Kredi kartını çaldığı anne-babasını öldürtmek için kiralık katil tutmuş!
İtalyan Menarini Grup CEO’su Elçin Barker Ergun olduİtalyan Menarini Grup CEO’su Elçin Barker Ergun oldu
Dedeman Grubu’nda 3. Kuşak işbaşındaDedeman Grubu’nda 3. Kuşak işbaşında
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
ihracat mersin Sezon Turunçgil

En Çok Okunan Haberler

49 il ve KKTC'de dev operasyon!

49 il ve KKTC'de dev operasyon!

''G.Saray böyle devam ederse, Falcao ikinci Diagne olur''

''G.Saray böyle devam ederse, Falcao ikinci Diagne olur''

Ve belli oldu! 2500 polis alınacak

Ve belli oldu! 2500 polis alınacak

Avrupa'nın en uzunu! O süre 45 dakikaya iniyor

Avrupa'nın en uzunu! O süre 45 dakikaya iniyor

Bakan Albayrak'tan faiz indirimi açıklaması

Bakan Albayrak'tan faiz indirimi açıklaması

Otomobil devi üretime ara veriyor

Otomobil devi üretime ara veriyor

Mynet'te anlık olarak en çok izlenen hisseler
Hisse Adı

İlginizi Çekebilir

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
İtalyan Menarini Grup CEO’su Elçin Barker Ergun oldu

İtalyan Menarini Grup CEO’su Elçin Barker Ergun oldu

Dedeman Grubu’nda 3. Kuşak işbaşında

Dedeman Grubu’nda 3. Kuşak işbaşında

SunExpress kış uçuş programını açıkladı

SunExpress kış uçuş programını açıkladı

Trakya Birlik: Yerli üretim bitene kadar ayçiçeği ithalatı yapılmamalı

Trakya Birlik: Yerli üretim bitene kadar ayçiçeği ithalatı yapılmamalı

Lincoln Electric Türkiye’den endüstriyel kaynak uygulama makinesi

Lincoln Electric Türkiye’den endüstriyel kaynak uygulama makinesi

Son dakika! Türk Eximbank kredi faiz oranlarını indirdi

Türk Eximbank kredi faiz oranlarını indirdi

İ.M.K.B endeksleri, haberler, Kapalıçarşı, Uluslararası parite ve verileri eşanlı olarak verilmektedir. İMKB isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. İMKB ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen İMKB'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.