FİNANS

Turunçgillerin atası pomelo, sadece Antalya'da yetişiyor

FİNANS HABERLERİ  | 08.10.2019 10:57 | Son Güncelleme

 ÇİN greyfurdu olarak bilinen pomelo, Türkiye'de sadece Antalya'da yetişiyor.

İbrahim LALELİ/ANTALYA, (DHA) - ÇİN greyfurdu olarak bilinen pomelo, Türkiye'de sadece Antalya'da yetişiyor. Olgunlaştığında 2 kilo ağırlığa ulaşan meyve, yüksek oranda C vitamini içeriyor.

Batı Akdeniz Tarımsal Araştırmalar Enstitüsü (BATEM), 'Çin greyfurdu' olarak da adlandırılan, olgunlaştığında her biri 2 kiloya yakın ağırlığa ulaşan 'pomelo' meyvesini yetiştiriyor. Antalya'da meyve, sebze, tıbbi ve aromatik bitkiler ile endemik türlerin geliştirilmesi, yerli ıslahın üretilmesi alanında yüzlerce çeşit üretime sahip BATEM'in bahçesinde meyve veren 'pomelo', C vitamini deposu. Tam olgunluğa ulaştığında dış kabuğu sararan pomelanın içi kırmızı ve sulu. Türkiye'de çok az düzeyde üretim olduğu için ürünün satışı yapılmıyor.

BATEM Müdürü Abdullah Ünlü, çiftçilerin pomeloya ilgisinin yavaş yavaş arttığını, birkaç yıl içinde iç pazarda yerini alacak bir ürün olduğunu söyledi. Abdullah Ünlü, İngilizcede 'şadok' olarak da adlandırılan pomelo meyvelerinin çapının 15-20 santimetreyi bulabildiğini, küçük bir topu anımsattığını belirtti. Pomelonun şeklinin ve büyüklüğünün turunçgiller arasında en ayırt edici özelliği olduğunu aktaran Abdullah Ünlü, şöyle konuştu:

"Pomelo tat olarak tatlı greyfurt meyvesine benzer. Zaten greyfurt portakal ile pomelonun doğal bir melezi. Bununla birlikte pomelo, sadece greyfurt değil, bilinen turunçgillerin atası, anası diyebiliriz. Zira portakalın pomelo ile mandalinanın melezi olduğu sanılmaktadır. Kalın bir kabuğa sahip. Özellikle Asya, Hindistan, Çin'de yetişen bir meyve. Ülkemizde çok üretimi olmayan bir meyve çeşidi. Aslında baktığınızda greyfurtu andıran bir lezzete sahip. Pazara çıkabilecek yeni tropik meyvelerden biri diyebiliriz."

FUTBOL TOPU DİYE OYNANIYOR

Ünlü, pomelonun greyfurda göre daha lezzetli olduğunu belirterek, "Ancak meyvenin kabuğundan ayıklanmasındaki zahmet nedeniyle pek fazla yenmiyor, yetiştirilmiyor. Farklı çeşitleri var. Fakat biz içi kırmızı olanı öneriyoruz. Çünkü antioksidan içeriği bakımından daha zengin. Sindirime ve mide rahatsızlıklarına iyi geliyor. Hazımsızlığı gideren etkisi var. Şu an üretimi sadece Antalya'da yapılıyor. Zaman geçtikçe bu meyvenin üretiminin artacağını düşünüyorum. Üreticilerimiz zaman zaman pomelo hakkında bizden bilgi alıyor ve talep ediyorlar. Hindistan'da futbol oynarken top olarak kullunıyor " diye konuştu.

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