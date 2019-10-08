Turunçgillerin atası pomelo, sadece Antalya'da yetişiyor

İbrahim LALELİ/ANTALYA, (DHA) - ÇİN greyfurdu olarak bilinen pomelo, Türkiye'de sadece Antalya'da yetişiyor. Olgunlaştığında 2 kilo ağırlığa ulaşan meyve, yüksek oranda C vitamini içeriyor.

Batı Akdeniz Tarımsal Araştırmalar Enstitüsü (BATEM), 'Çin greyfurdu' olarak da adlandırılan, olgunlaştığında her biri 2 kiloya yakın ağırlığa ulaşan 'pomelo' meyvesini yetiştiriyor. Antalya'da meyve, sebze, tıbbi ve aromatik bitkiler ile endemik türlerin geliştirilmesi, yerli ıslahın üretilmesi alanında yüzlerce çeşit üretime sahip BATEM'in bahçesinde meyve veren 'pomelo', C vitamini deposu. Tam olgunluğa ulaştığında dış kabuğu sararan pomelanın içi kırmızı ve sulu. Türkiye'de çok az düzeyde üretim olduğu için ürünün satışı yapılmıyor.

BATEM Müdürü Abdullah Ünlü, çiftçilerin pomeloya ilgisinin yavaş yavaş arttığını, birkaç yıl içinde iç pazarda yerini alacak bir ürün olduğunu söyledi. Abdullah Ünlü, İngilizcede 'şadok' olarak da adlandırılan pomelo meyvelerinin çapının 15-20 santimetreyi bulabildiğini, küçük bir topu anımsattığını belirtti. Pomelonun şeklinin ve büyüklüğünün turunçgiller arasında en ayırt edici özelliği olduğunu aktaran Abdullah Ünlü, şöyle konuştu: