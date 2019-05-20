Turuncu Ekstra'nın avantajlarından bir yılda 550 bin kişi yararlandı

İSTANBUL(AA) - ING Bank'ın geçen yıl hayata geçirdiği tasarruf odaklı yenilikçi programı Turuncu Ekstra, ilk yılında 550 bin müşteriye ulaştı.

ING Bank'tan yapılan açıklamaya göre, Turuncu Ekstra programı, ilk yılını geride bıraktı.

Program kapsamında 550 bin müşteriye ulaşılırken, 235 bin banka müşterisi Turuncu Ekstra kart ile harcama yaptı. 30 bin müşteri, ING Bank’ın anlaşmalı iş ortaklarının kampanyalarıyla alışveriş yaparak toplamda 900 bin TL’lik indirimden faydalandı.

Turuncu Ekstra ile tasarruf hesapları olan e-Turuncu ve Turuncu TL hesapları çok daha avantajlı hale geldi. 100 binin üzerinde müşteri, bir yılda Turuncu Ekstra ile birikimlerine 38 milyon TL'nin üzerinde ek faiz kazanırken, 30 binin üzerinde Turuncu Ekstra müşterisi, ihtiyaç duyduğu anda ING ATM'lerinden olduğu gibi diğer banka ATM'lerinden de ücret ödemeden para çekerek ayda 125 bin TL'nin üzerinde tasarruf etti.

Turuncu Ekstra'lılar, ING Mobil ve internet şubesini kullanarak aylık ortalama 100 binin üzerinde havale ve EFT işlemlerini ücretsiz yaparak ayda 500 bin TL'nin üzerinde tasarruf sağladı. Yüzde 2 ek faiz, dijital kanallarda ücretsiz havale ve EFT, ATM’lerden ücretsiz para çekimi gibi avantajların yanı sıra indirimli alışveriş ayrıcalıklarından da faydalanan Turuncu Ekstra'lılar, bir yılda toplamda 40 milyon TL'nin üzerinde tasarruf yaptı.