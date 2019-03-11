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TUSAF Uluslararası Operasyonel Değirmenciler Birliği Başkanlığı'nı üstlendi

FİNANS HABERLERİ  | 11.03.2019 16:52 | Son Güncelleme

Hububat değirmencilik sektörünün dünyadaki en büyük sivil toplum kuruluşu olan 122 yıllık Uluslararası Operasyonel Değirmenciler Birliği'nin (IAOM) 32 ülkeden oluşan Avrasya Yönetim Konsey Başkanlığını ve İcra Direktörlüğünü, Türkiye Un Sanayicileri Federasyonu (TUSAF) Başkanı Eren Günhan Ulusoy üstlendi.

TUSAF Uluslararası Operasyonel Değirmenciler Birliği Başkanlığı'nı üstlendi

İstanbul, 11 Mart (DHA) - Hububat değirmencilik sektörünün dünyadaki en büyük sivil toplum kuruluşu olan 122 yıllık Uluslararası Operasyonel Değirmenciler Birliği'nin (IAOM) 32 ülkeden oluşan Avrasya Yönetim Konsey Başkanlığını ve İcra Direktörlüğünü, Türkiye Un Sanayicileri Federasyonu (TUSAF) Başkanı Eren Günhan Ulusoy üstlendi.
Araştırmaların, buğdayın tarihsel köklerinin Göbeklitepe’ye dayandığına işaret eden Ulusoy, "Medeniyetin ilk başladığı yer olarak kabul edilen Göbeklitepe, aynı zamanda buğdayın da anavatanıdır" dedi ve ekledi: "Dünyada 220 milyon hektar ile ekim alanı en geniş tahıl ürünü olan ve 30 bin çeşidi olan buğdayın anavatanı Türkiye, IAOM Avrasya Yönetim Konsey Başkanlığı ve İcra Direktörlüğü göreviyle kendine yeni bir misyon daha edinmiştir. Yaklaşık altı yıldır dünyanın un ihracat şampiyonu olan ve dünya un ihracatının yüzde 30’unu tek başına yapan Türkiye, bir başka ifadeyle 730 milyon tonluk (2018) dünya buğday üretiminin yüzde 30’unu ve 12 milyon ton dünya un ihracatının yüzde 55’ini gerçekleştiren 32 ülkeden oluşan Avrasya bölgesini yönetecek. Başka bir ifadeyle 180 milyar dolar büyüklüğe sahip buğday piyasasının 55 milyar dolarını, yine 5 milyar dolarlık un piyasasının 2,5 milyar dolarını Türkiye kontrol edecek. Uzun zamandır çalışmalarda bulunduğumuz başkanlık görevinin, Türkiye’nin en büyük federasyonlarından biri olan ve un sektörünün kapasite olarak yüzde 90’ını temsil eden TUSAF koordinasyonunda Türkiye’ye verilmesi, federasyonumuzun da başarısını taçlandırmıştır. 19 milyon ton (2018) ile dünya buğday üretiminde ilk 10 ülke arasında yer alan, dünyanın altı yıldır un ihracat şampiyonu ve değirmen makineleri ihracatında dünya ikincisi Türkiye, Avrasya Bölge Direktörlüğü ile köklerinden aldığı güçle, buğday ve un piyasalarının geleceğine yön verecek.”
Avrasya Bölge Direktörlüğü ile Türkiye’nin TUSAF üzerinden, un ihracatının yeni gelişmekte olduğu Avrasya ülkelerinin buğday üretiminin ve un sanayisinin gelişmesine yönelik eğitimler düzenleyeceğini belirten Eren Günhan Ulusoy, “IAOM Avrasya Çalıştay’ının ilkini, 23-25 Nisan tarihlerinde ‘Değirmenci Profesyonelleri Buluşuyor’ temasıyla Antalya’da gerçekleştireceğiz. IAOM Başkanı ve İcra Başkan Yardımcısının da bulunacağı çalıştayda un sanayisinin gelişimine yönelik hem akademisyenler hem de STK başkanlarıyla paneller düzenleyeceğiz. Akabinde 25-28 Nisan tarihlerinde düzenleyeceğimiz dünyada kendi sektöründeki en büyük 10 kongreden biri olan TUSAF 15.Uluslararası Kongre ve Sergisi’nde de dünyada ve Türkiye’de buğdayın üretim alanının nasıl arttırılabileceği, dekar başından alınan verimin artırılması gibi konu başlıkları üzerinde duracağız” dedi.
IAOM Avrasya bölgesi ülkeleri: Türkiye, Rusya, Belarus, Ukrayna, Moldova, Makedonya, Bosna Hersek, Romanya, Polonya, Bulgaristan, Slovakya, Sırbistan, Hırvatistan, Karadağ, Macaristan, Arnavutluk, Kosova, Letonya, Estonya, Litvanya, Azerbaycan, Gürcistan, Ermenistan, Kazakistan, Kırgızistan, Türkmenistan, Özbekistan, Tacikistan, Moğolistan, Afganistan, Pakistan ve Hindistan. (Fotoğraflı)

TUSAF Uluslararası Operasyonel Değirmenciler Birliği Başkanlığı'nı üstlendi

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