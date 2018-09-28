Türkiye Un Sanayicileri Federasyonu (TUSAF) Başkanı Eren Günhan Ulusoy, "Verdiğimiz 95 lira fiyatla bir milyon çuval temin etme garantisini tüm kamuoyuna duyurduk. Sayın Tarım ve Orman Bakanımız Bekir Pakdemirli'nin çağrısı ile bu rakamı 5 milyon tona çıkarttık." dedi.

Karadeniz Un Sanayicileri Derneği'nin (KUSAD) "Hasadın Ardından" temasıyla Samsun'daki bir otelde düzenlediği programında, Türkiye'deki un sektörü temsilcileri bir araya geldi.

Ulusoy, toplantının açılışında yaptığı konuşmada, 2003 yılında Samsun merkezli kurulan KUSAD'ın TUSAF'ın çatısı altında 15 yıldır Karadeniz'de un sanayicilerine ve sektör paydaşlarına hizmet vermeye devam ettiğini söyledi.

Türkiye'de son günlerde bazı kesimlerin un fiyatının arttığı gibi asılsız iddialar ortaya attığını anlatan Ulusoy, "Un fiyatının çuvalı 95 liradan 175 liraya çıktığı gibi asılsız iddiaları ortaya attılar. Bu çevreler un bulunamadığı, unun karaborsaya düştüğü algısıyla halkımızı panikletmeye, okları un sanayicilerine çevirmeye çalıştı. Un üzerinden yapılmaya çalışılan bu algı operasyonunda hedefin yanlış seçildiği, siz un sanayicilerimizin milli duruşu sayesinde kısa sürede gözler önüne serildi." ifadelerini kullandı.