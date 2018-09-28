Türkiye Un Sanayicileri Federasyonu (TUSAF) Başkanı Eren Günhan Ulusoy, "Verdiğimiz 95 lira fiyatla bir milyon çuval temin etme garantisini tüm kamuoyuna duyurduk. Sayın Tarım ve Orman Bakanımız Bekir Pakdemirli'nin çağrısı ile bu rakamı 5 milyon tona çıkarttık." dedi.
Karadeniz Un Sanayicileri Derneği'nin (KUSAD) "Hasadın Ardından" temasıyla Samsun'daki bir otelde düzenlediği programında, Türkiye'deki un sektörü temsilcileri bir araya geldi.
Ulusoy, toplantının açılışında yaptığı konuşmada, 2003 yılında Samsun merkezli kurulan KUSAD'ın TUSAF'ın çatısı altında 15 yıldır Karadeniz'de un sanayicilerine ve sektör paydaşlarına hizmet vermeye devam ettiğini söyledi.
Türkiye'de son günlerde bazı kesimlerin un fiyatının arttığı gibi asılsız iddialar ortaya attığını anlatan Ulusoy, "Un fiyatının çuvalı 95 liradan 175 liraya çıktığı gibi asılsız iddiaları ortaya attılar. Bu çevreler un bulunamadığı, unun karaborsaya düştüğü algısıyla halkımızı panikletmeye, okları un sanayicilerine çevirmeye çalıştı. Un üzerinden yapılmaya çalışılan bu algı operasyonunda hedefin yanlış seçildiği, siz un sanayicilerimizin milli duruşu sayesinde kısa sürede gözler önüne serildi." ifadelerini kullandı.
Süreç içinde Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli ile birçok kez görüştüklerini, toplantılar yaptıklarına işaret eden Ulusoy, "Sayın Bakanımıza, bizlere çözüm noktasında yol gösterdiği için teşekkür ediyoruz. Verdiğimiz 95 liradan fiyatla bir milyon çuval temin etme garantisini basın önünde tüm kamuoyuna duyurduk. Tüm süreci yakından takip eden Sayın Bakanımız Bekir Pakdemirli'nin çağrısı ile bu rakamı 5 milyon tona çıkarttık." diye konuştu.
- "Ankara Halk Ekmek ihalesi çuvalı 80 lira ile sonuçlandı"
Ulusoy, un tedariğinin kesintisiz devam edeceğini vurgulayarak, şunları kaydetti:
"Kalitesine göre farklı fiyatlar olmakla beraber Türk Gıda Kodeksi Ekmeklik Buğday Unu Tebliği'nde yer alan kalitelere sahip en uygun fiyatlı unların çuvalının 80 ila 85 liradan peşin fiyatlarla fabrika teslimi alınıp satıldığını memnuniyetle görüyoruz. Zira 19 Eylül'de yapılan Ankara Halk Ekmek ihalesi çuvalı 80 lira ile sonuçlanmıştır. Görüyoruz ki önemli bir tarım ülkesi olan yurdumuzda buğday ve un arzında problem yaşanmamaktadır. Un sanayicilerimiz, kutsal ekmeğimizin ham maddesi olan un tedariğine kesintisiz devam etmektedir."
Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürü Ahmet Güldal ise ofis olarak 2019 yılında da buğday alımı yapmaya devam edeceklerinin altını çizerek, "Türkiye'nin buğday üretmeye devam etmesi lazım. Stratejik noktamız deyip sadece sözde bırakmamamız lazım. Bakanlık olarak gerçekten üreticimizin yanında olduğumuzu, altı kalın şekilde çizmekten onur duyuyorum. İnşallah bunun yansımalarını önümüzdeki dönemlerde göreceğiz." dedi.
Sektör temsilcilerine seslenen Güldal, gelecek yıllarda sözleşmeli ekime başlanması tavsiyesinde bulundu.
Toplantıya, Samsun Valisi Osman Kaymak, AK Parti Samsun Milletvekili Yusuf Ziya Yılmaz ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Nihat Soğuk ile sektör temsilcileri katıldı.
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