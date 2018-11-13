TUSAŞ Bahreyn International Airshow'a T625 ile katılıyor

Gökhan Artan / İstanbul, 13 Kasım (DHA) - Türk Havacılık ve Uzay Sanayii (TUSAŞ), 14-16 Kasım 2018 tarihleri arasında Bahreyn International Airshow’a (BIA) T625 Genel Maksat Helikopteri ile katılacak.

Körfez ülkelerindeki kullanıcılara tanıtılacak T625, VIP kabin öncelikli olmak üzere, farklı konfigürasyonlarla görücüye çıkartılacak.Türk Havacılık ve Uzay Sanayii'nden yapılan açıklamada taarruz helikopteri modernizasyonu ile ilişkilerin farklı bir boyut kazandığı Bahreyn'in, kısa dönemde ve genel maksat helikopteri öncelikli olmak üzere, platformlar bazında işbirliği imkanlarının geliştirilebileceği bir dost ve müttefik ülke olarak görüldüğü belirtildi.

Körfez bölgesinin en önemli fuarlarından biri olarak adlandırılan Bahreyn International Airshow’a üçüncü kez katılım gösterecek Türk Havacılık ve Uzay Sanayii, körfez bölgesindeki markalaşmasını ve etkinliğini de somutlaştırmak için önemli bir adım atacağını da belirtti.

İlk uçuşunu 6 Eylül'de yaptı

İlk uçuşunu 6 Eylül 2018 saat 06:00’da gerçekleştiren T625 Genel Maksat Helikopteri, geleceğin operasyonel gereksinimleri de göz önünde bulundurularak, gelişmiş aviyoniklerle, üstün performans ve kullanım kalitesi için tasarlanmış, tamamıyla yerli imkan ve kabiliyetler ile üretilecek bir helikopter olarak tanımlanıyor.